يطلب ضعف راتبه.. عثمان ديمبيلي يرفض عرض باريس سان جيرمان الاول للتجديد!

في سياق متصل أشارت الصحافة الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان، مهتمة أيضًا بتجديد عقد باركولا، والذي ينتهي في صيف 2028، إلا أن اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، لم يعلق هو أو وكيله على العرض حتى الآن.

وكانت المفاوضات بين باريس سان جيرمان، وباركولا، قد بدأت منذ فترة، ثم توقفت وتم استئنافها مؤخرًا، في مطلع الموسم الحالي مع وكيل أعمال اللاعب الجديد، الذي هو نفسه وكيل أعمال عثمان ديمبيلي.

من جانبها تسعى إدارة باريس سان جيرمان، لمعرفة موقف باركولا، من التجديد في أسرع وقت، حيث ذلك سيؤثر على خطط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وبالفعل لديه خطة بديلة في حال رغبة اللاعب في الرحيل، بالرغم من وجود رغبة من الإدارة في استمرار النجم الفرنسي، داخل قلعة حديقة الأمراء.

وكان باركولا، قد حصل على إعجاب عدة أندية خارج فرنسا، قد تسعى للتعاقد معه حال رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، وعلى رأس تلك الاهتمامات اهتمام كل من ليفربول وبايرن ميونخ، إلا أن باركولا، حتى الآن لم يفصح عن رغبته في الرحيل، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات مع باريس، في الأسابيع القادمة.