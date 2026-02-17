Getty
يصل فريق United Strand إلى علامة فارقة في تحدي قص الشعر لمدة 500 يوم بعد أن حرمه تعادل مانشستر يونايتد مع وست هام من قص شعره
صعود شهرة United Strand
في أكتوبر 2024، انطلقت قناة The United Strand، حيث جلس إيليت أمام الكاميرا وأعلن أنه لن يقص شعره حتى يفوز مانشستر يونايتد بخمس مباريات متتالية. منذ ذلك الحين، مر الشياطين الحمر بثلاثة مدربين مختلفين، وسلسلة من الصعود والهبوط، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق الهدف.
كان هدف توماس سوشيك هو الفارق الذي كان سيتيح له أخيرًا قص شعره، ولكن بدلاً من ذلك، عليه الآن أن يواصل إطالة شعره.
لم تحظ حملة The United Strand باهتمام كبير في البداية، ولكن مع مرور الأشهر، وأصبح شعره أطول وأكثر بروزًا، أبدى مشجعو كرة القدم اهتمامًا كبيرًا برحلته.
اكتسب إيليت آلاف المتابعين على جميع المنصات وبنى علامة تجارية لنفسه. وقد ظهر في إعلانات رئيسية وعمل مع شركات كبرى مع انتشار قضيته في جميع أنحاء العالم.
خطط للاحتفال بآخر إنجاز
بعد أسبوع من التعادل المؤلم مع وست هام، أعلن إيليت على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيحتفل بمرور 500 يوم بتقديم قميص مانشستر يونايتد موقّع.
في منشور له، قال: "ليس فقط اليوم هو اليوم رقم 500، ولكنه أيضًا رأس السنة الصينية، سنة الحصان، ويوم الفطائر"، قال إيليت على إنستغرام وهو يسحب حصانًا لعبة وفطيرة من شعره.
"للاحتفال بهذا اليوم، سأقوم بتوزيع قميص موقّع على صفحتي على إنستغرام في وقت لاحق اليوم، لذا ترقبوا ذلك".
يونايتد ستراند يقسم غرفة الملابس
أقر كل من المدرب الرئيسي مايكل كاريك وماتيوس كونها علناً بالتحدي الذي أطلقه إيليت، والذي يتم من أجل الأعمال الخيرية. ومع ذلك، كانت ردود الفعل داخل غرفة الملابس محبطة، حيث ادعى اللاعبون أن هذا التحدي يصرف الانتباه عن جهودهم ويضع المزيد من الضغط عليهم.
وانتقد أسطورة النادي واين روني برنامج The United Strand خلال بودكاست حديث، معترفًا بأن القصة برمتها تدفعه إلى الجنون. وفي حديثه في بودكاست "No Tippy Tappy Football"، قال: "سأرسله إلى الطرف الآخر من البلاد. إنه يثير غضبي.
نحن نتحدث عن مايكل كاريك ومانشستر يونايتد اللذين يحاولان الفوز بمباراتهما الخامسة على التوالي، وكل ما يهم هو قص شعر هذا الرجل. أراهن أنه سيكون محبطًا إذا فاز مانشستر يونايتد بالمباراة الخامسة، لأنه فجأة سيصبح غير ذي أهمية".
واتبع كونها مسارًا مشابهًا، مضيفًا: "الناس قلقون أكثر بشأن تحقيق خمس انتصارات بسبب قصة الشعر أكثر من قلقهم بشأن الـ 15 نقطة.
لذلك، أنا أهتم أكثر بالـ 15 نقطة، ولا أهتم بقص شعره على الإطلاق. نتحدث عن ذلك أحيانًا، لكنه لا يحفزنا كثيرًا. لا نعتبره أمرًا رائعًا. لا أحد يريد تلك الخمس انتصارات أكثر منا، أو المزيد من الانتصارات، أيا كان. لكنني أعتقد أن الضغط الناتج عن قص شعره يخفي بعضًا من جمال الموسم، أتعلم؟"
مارس الفرصة التالية لزيارة الحلاق
مع إعادة ضبط عداد الانتصارات إلى الصفر، لن يتمكن إيليت من زيارة حلاقه حتى 20 مارس على الأقل. ولكن لكي يحدث ذلك، يجب على مانشستر يونايتد الفوز على إيفرتون وكريستال بالاس ونيوكاسل وأستون فيلا وبورنموث.
هذه المهمة ليست مستحيلة، بالنظر إلى أن المسيرة السابقة تضمنت انتصارات على مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام.
أول مهمة لرجال كاريك هي رحلة إلى ملعب هيل ديكنسون مساء الاثنين، وهي اختبار صعب للنادي، على الرغم من حصوله على إجازة لمدة أسبوعين تقريبًا، بعد خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث على يد برايتون.
