Yisa Alao NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

يسا ألاو | الظهير الطائر الذي أشعل صراع تشيلسي وليفربول ومانشستر

فترة انتقالات أخرى، ولاعب واعد آخر في طريقه إلى تشيلسي. سياسة النادي في مجال تنمية المواهب الشابة تحقق نجاحاً جديداً، حيث استقطب النادي اللندني الظهير البالغ من العمر 17 عاماً ييسا ألاو من نادي شيفيلد وينزداي الذي يعاني من مشاكل مالية. على الرغم من خبرته المحدودة على مستوى الكبار، أثار المراهق صراعاً بين ثلاثة أندية عملاقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن البلوز هو الذي خرج منتصراً.

بعد أن قدم تشيلسي عرضًا قويًا في اللحظات الأخيرة، أكمل ألاو انتقاله إلى ستامفورد بريدج يوم الاثنين 26 يناير، مقابل مبلغ أولي لم يتم الكشف عنه، ولكنه يقال إنه في حدود 500 ألف جنيه إسترليني. مع الإضافات، يمكن أن يتجاوز هذا المبلغ مليون جنيه إسترليني - وهو التزام مالي كبير بالنسبة للاعب لم يشارك سوى 186 دقيقة مع الفريق الأول في هيلزبرو.

ومع ذلك، ما عليك سوى النظر إلى مستوى النادي الذي كان يسعى للتعاقد مع ألاو لتفهم إمكاناته؛ فقد أفادت التقارير أن تشيلسي قد تفوق على مانشستر يونايتد في المزايدة، بينما كان ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يراقب وضع الشاب في النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، والذي يخضع للإدارة القضائية.

سيعتبر نادي غرب لندن هذا التعاقد بمثابة أحدث إنجاز في سعيه المستمر لتخزين أفضل المواهب الشابة، حيث يتمتع اللاعب بقدرات هجومية كبيرة في مركز الظهير مع مهارات فنية وإمكانات كبيرة.

  • حيث بدأ كل شيء

    ولد ألاو ونشأ في يوركشاير، وهو من أصل نيجيري، وانضم إلى فريق تحت 7 سنوات في سن مبكرة، وسرعان ما تقدم مع فرق الشباب بينما كان غالبًا ما يتفوق على نظرائه الأكبر سنًا في الفئات العمرية الأعلى.

    بحلول موسم 2024-25، كان المدافع الأيسر يلعب بانتظام مع فريق تحت 18 عامًا على الرغم من أنه كان لا يزال في سن 16 عامًا فقط، وساعد النادي في الحصول على المركز الثاني في دوري التطوير الاحترافي تحت 18 عامًا في الشمال. حصل ألاو على منحة دراسية في مايو 2025، مما مهد الطريق أمامه لمواصلة اللعب في فريق تحت 18 عامًا، ولكنه بدلاً من ذلك لعب مع فريق تحت 21 عامًا وشارك بانتظام في تشكيلة الفريق الأول في هيلزبرو في 2025-26، وذلك بفضل موهبته.

    وسرعان ما تبع ذلك ظهوره الأول مع الفريق الأول، حيث أشركه المدرب الجديد هنريك بيدرسن في مباراة الدور الأول من كأس كاراباو خارج أرضه أمام بولتون واندررز في أغسطس. لعب ألاو لمدة تسع دقائق بعد أن دخل بديلاً قبل أن يفوز فريقه بركلات الترجيح. لكنه لفت الأنظار حقًا خلال ظهوره الأول على أرضه أمام جريمسبي تاون في الدور الثالث.

  • Sheffield Wednesday v Grimsby Town - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    الفرصة الكبيرة

    دخل الملعب كبديل في الشوط الأول بعد إصابة أولاف كوباكي، وأظهر اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا أداءً رائعًا في مركز الظهير الأيسر، حيث أظهر أفضل ما لديه من مهارات، وانطلق إلى الأمام دون أن يتخلى عن مسؤولياته الدفاعية، وفاز بخمس مواجهات هوائية.

    وقال بيدرسن لصحيفة "ذا ستار" بعد المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 1-0: "بمجرد دخوله الملعب، حاولوا إرسال المزيد من اللاعبين إلى جانبه". "لكنه نضج خلال المباراة، وكان ذلك مذهلاً. إحدى المهارات المهمة التي يجب أن يتمتع بها اللاعب الشاب هي القدرة على التكيف؛ التكيف مع المستوى، واللاعبين الجدد، وكل شيء. كان ذلك رائعاً حقاً. لقد تطور بشكل جيد للغاية، ولعب في فئتي 18 و21 عاماً، ثم معنا في بولتون. إنه لاعب شاب رائع، مذهل".

    "كان الأمر غير متوقع، لم أكن أعتقد أنني سأشارك، لكن عليك أن تكون مستعدًا"، قال ألاو نفسه. "كان من الصعب المشاركة كلاعب شاب، لكن أعتقد أن اللاعبين الأكبر سنًا يحيطون بك، والمدرب يساعدك بشكل خاص على اكتساب الثقة للعب دون خوف. نحن نلعب في المقدمة، وهو [بيدرسن] يريدني فقط أن أتنافس وأقوم بدوري. لقد كانت تجربة رائعة، إنها ما تحلم به حقًا. من الرائع أن تكون مع الفريق الأول، وهم جيدون حقًا في رعايتك كلاعب شاب. لقد كان ذلك جيدًا جدًا لتطوري."

  • Sheffield Wednesday v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    كيف تسير الأمور؟

    لكن بيدرسن حذر من أن فريق أوولز سيحتاج إلى اتباع نهج حذر مع تطور ألاو في الدرجة الثانية الإنجليزية المعروفة بصعوبتها. وأضاف المدرب: "علينا أن نكون حذرين للغاية معه. مجرد الحصول على أسبوع تدريبي عادي على مستوى الدوري هو أمر صعب للغاية بالنسبة له. هذا هو التحدي الكبير الذي يواجهنا".

    وبالفعل، على الرغم من أنه أصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيلة فريق وينزداي في الدوري، لم يشارك ألاو في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلا بعد بلوغه سن 17 عامًا، حيث لعب دقيقة واحدة فقط بعد دخوله كبديل في مباراة ضد ديربي كاونتي في ديسمبر 2025.

    لم تساعده فرصه في ذلك حقيقة أن بدايات مسيرته الاحترافية كانت تتم على خلفية الوضع المالي الصعب لفريق وينزداي تحت إدارة المالك السابق ديجفون تشانسيري. وسط الخسائر المتكررة ومشاكل السيولة النقدية التي أدت إلى عدم دفع رواتب اللاعبين وضرائب HMRC، دخل النادي في حالة إفلاس في أكتوبر 2025 - مما أدى إلى خصم 12 نقطة على الفور، حيث هبط وينزداي إلى قاع الدوري. وزاد هذا الخصم إلى 18 نقطة في ديسمبر بسبب مخالفات في لوائح الدفع، مما ترك أوولز بـ -10 نقاط، و27 نقطة من منطقة الأمان، ومحكوم عليه بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

    وربما ليس من قبيل المصادفة أن الاهتمام باللاعب ألاو من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز تم الإبلاغ عنه لأول مرة في ذلك الوقت، حيث لم يكن اللاعب مرتبطًا بعقد احترافي في تلك المرحلة على الرغم من أهليته كلاعب يبلغ من العمر 17 عامًا وتأكيد بيدرسن أن نادي طفولته يجب أن يفعل "كل شيء" للاحتفاظ به.

    على أرض الملعب، لعب الشاب ساعة واحدة في مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي التي خسرها فريقه أمام فريق برينتفورد من الدوري الإنجليزي الممتاز في أوائل يناير، قبل أن يشارك لأول مرة في بطولة الدوري الإنجليزي في المباراة التي خسرها فريقه على أرضه أمام بورتسموث. في غضون ذلك، تزايدت التكهنات حول انتقاله مع فتح سوق الانتقالات الشتوية، حيث تم الترويج لفريقين قويين من الشمال هما مانشستر يونايتد وليفربول كوجهتين محتملتين له. لكن تشيلسي هو الذي فاز في معركة التعاقد معه بعد أن رفض ألاو شروط التعاقد الاحترافي في هيلزبرو.

    وجاء في بيان صادر عن إدارة شيفيلد وينزداي يوم الأربعاء عند إتمام الصفقة: "مسؤوليتنا هي العمل بما يحقق أفضل مصالح شيفيلد وينزداي ودائنيه على المدى الطويل. هذه الصفقة توازن بين القيمة الفورية للنادي وحمايته في المستقبل، في حال تطورت مسيرة ييسا المهنية كما نأمل جميعًا".

  • Sheffield Wednesday v Brentford - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    أكبر نقاط القوة

    على الرغم من أن حجم عينة مشاركاته مع الفريق الأول صغير بشكل واضح (186 دقيقة فقط في دوري الكبار)، إلا أنك عندما ترى ألاو يلعب، فإنك تلاحظ على الفور جرأته التي لا تتناسب مع عمره؛ فهو لا يتجنب الصراعات البدنية، ولا يركل الكرة بعيدًا في الملعب، بل يعتمد على قدرته على المراوغة والتمرير للتقدم في الملعب.

    من المثير للاهتمام أنه ذكر أيضًا سرعة قدمه الأمامية في مدحه لبيدرسن، حيث يبدو أن المراهق غالبًا ما يكون متقدمًا بخطوة على خصمه، ويقرأ المباراة بذكاء ليكون في وضع يسمح له باعتراض الكرة أو الاستعداد للتقدم إلى وسط الملعب ومواجهة خصمه بالكرة عند قدميه. إنه ظهير جانبي حديث تمامًا من هذه الناحية، ومن السهل أن نفهم لماذا كان نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز يسعون وراءه.

    على الرغم من صغر سنه، يبلغ طول ألاو 185 سم، ولا يزال أمامه الكثير لينمو، مما يعني أنه يتناسب مع نمط المدافعين الجانبيين الأطول والأكثر رياضية والأكثر مهارة التي أصبحت سائدة بشكل متزايد في اللعبة الحديثة.

  • Sheffield Wednesday v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    مجال للتحسين

    بالطبع، هذا النوع من الجرأة والتصميم على الهجوم من الجانب الأيسر قد يؤدي أحيانًا إلى بعض السذاجة. فقد كان ألاو في بعض الأحيان في وضع غير مناسب، في حين أن اندفاعه إلى الأمام أحيانًا ما يتحول إلى حماسة مفرطة في التحدي، مما قد يعرضه للخطر.

    من الواضح أن قلة خبرة المراهق بشكل عام ستؤثر سلبًا على فرصته في الحصول على مزيد من الفرص للعب في الفريق الأول في نادٍ بحجم تشيلسي. وقد اعترف بنفسه أن الانتقال من أكاديمية وينزداي إلى مستوى الدوري كان كبيرًا، والآن عليه أن يستعد لخطوة كبيرة أخرى إلى الدوري الممتاز، ونأمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب.

    قال ألاو في سبتمبر: "لقد كان تغييرًا كبيرًا، ولكن عليك أن ترتقي وتغتنم فرصتك عندما تأتيك. كان عليّ أن أكون مستعدًا. هناك فرق كبير بين اللعب في الأكاديمية واللعب في الدوري، فاللعب في الدوري أسرع بكثير. عليّ أن أستمر في الكفاح ومحاولة تحسين نفسي، فقد كانت فرصة رائعة وآمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل".

  • Brentford v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    نيكو أورايلي جديد؟

    يمكن القول إن نيكو أورايلي، الذي يعتبر نموذجًا للظهير الحديث، قد حقق صعودًا سريعًا في مانشستر سيتي. كان أورايلي لاعب وسط في الأصل، لكن المدرب البارع بيب جوارديولا حوله إلى ظهير أيسر قوي دفاعيًا، ومتمكن من التعامل مع الكرة، وقادر على اللعب في وسط الملعب.

    كان جوارديولا أحد رواد استخدام لاعب أكثر قوة بدنياً في مركز الظهير، حيث أشرك المدافع يوشكو جفارديول في هذا المركز لفترة طويلة قبل ظهور أورايلي. أورايلي هو النسخة التالية، باعتباره لاعباً قادراً على التأثير بشكل حقيقي على المباراة في كلا طرفي الملعب. لا يزال الإنجليزي في العشرين من عمره، وقد استقر في هذا المركز، وربما يتصور تشيلسي مسارًا مشابهًا لألاو.

    من يدري، قد يتنافس الشابان على مركز الظهير الأيسر في تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة في المستقبل.

  • Charlton Athletic v Sheffield Wednesday - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    نظرًا لنموذج تشيلسي الشهير في شراء لاعبين شباب ذوي إمكانات عالية، وتطويرهم وبيعهم لتحقيق ربح تحت إدارة المالكين الحاليين BlueCo، ربما حتى دون أن يظهروا أبدًا مع النادي، من الصعب التنبؤ بالضبط كيف ستتطور مسيرة ألاو مع البلوز.

    في المدى القريب، سيكون من المنطقي أن ينضم إلى فريق الشباب في النادي، سواء مع فريق تحت 18 عامًا أو تحت 21 عامًا. إذا كان سيتم إعارته إلى نادٍ في دوري أدنى، فمن المؤكد أنه كان من الأفضل له البقاء في وينزداي حتى نهاية الموسم قبل الانضمام إلى فريقه الجديد في الصيف.

    قد يحصل ألاو على دقائق لعب مع الفريق الأول في فترة ما قبل الموسم، وقد توفر له مسابقات الكأس فرصة في 2026-27، حيث يشتهر المدرب الجديد ليام روزينيور باستخدامه للاعبين الشباب، ولكن من المرجح أن يستمر في صفوف الأكاديمية أو يتم إعارته، إما إلى دوري الدرجة الثانية أو ربما إلى النادي الشقيق للبلوز، ستراسبورغ.

    في الوقت الحالي، يبدو الفريق الأول بعيدًا، حيث يعتبر مارك كوكوريلا لاعبًا أساسيًا في مركز الظهير الأيسر، ويُنظر إلى يوريل هاتو، الذي تم التعاقد معه في صيف 2025، على أنه لاعب واعد من النخبة. ومع ذلك، قد تكون هناك فرصة إذا فشل الهولندي في الوفاء بوعده.

