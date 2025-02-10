"كنت أشجع الهلال وأنا في النصر" .. يحيى الشهري يروي قصة الـ4 عروض ورحيله بطريقة غير جيدة!

رسائل مفاجئة من يحيى الشهري..

وجه يحيى الشهري، مهاجم الرياض الحالي والنصر السابق، عددًا من الرسائل حول تجربته في قلعة العالمي، وأسباب تفضيله للنصر بين 4 أندية فاوضته إبان فترته مع الاتفاق.

وصعد الشهري للفريق الأول لأول مرة، في صفوف الاتفاق، وقضى 4 سنوات، قبل انتقاله إلى النصر في 2013، فيما تمت إعارته إلى ليجانيس الإسباني، قبل مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018، بينما رحل الشهري عن فارس نجد في 2021، لينتقل إلى الرائد ثم الرياض.

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