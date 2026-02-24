يحتاج خصوم جدد.. عشق ثنائي برشلونة لمبابي بين أزمات النادي الكتالوني وشباكه الممزقة بأقدامه!

شهدت الأوساط الرياضية في إسبانيا حالة من الدهشة الممزوجة بالواقعية عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ثنائي نادي برشلونة بيدري وفيران توريس.

تحدث اللاعبان خلال استضافتهما في أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة عن طبيعة العلاقة التي تربط نجوم الفريق الكتالوني بزملائهم في ريال مدريد موضحين أن الأجواء خلف الكواليس تتسم بالود والتقدير المتبادل.

أشار بيدري إلى أنهم ينسجمون بشكل جيد مع لاعبي الفريق الملكي موضحًا أنهم ليسوا أصدقاء مقربين يتواصلون بشكل يومي ولكن العلاقة تتجاوز حدود التنافس التقليدي.

بلغت الإثارة ذروتها حين طرح المذيع سؤالًا حول هوية اللاعب الذي يختارانه من صفوف ريال مدريد ليرتدي قميص برشلونة فجاء الرد سريعًا وبصوت واحد بحمل اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي.