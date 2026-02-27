Goal.com
James Westwood

ترجمه

يجب أن يسعى هاري كين إلى تجاوز روبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونيخ بدلاً من أن يحل محل الأسطورة البولندية في برشلونة

إذا تم انتخاب كزافييه فيلاجوانا رئيسًا لبرشلونة في منتصف مارس، فسوف يبذل قصارى جهده للتعاقد مع لاعب كبير في فترة الانتقالات الصيفية. وقال فيلاجوانا في مقابلة مع ESPN هذا الأسبوع: "لقد أجرينا بالفعل بعض الاتصالات، وأعتقد أنه لاعب سيكون مناسبًا للغاية، في انتظار وضعه التعاقدي: إنه هاري كين".

"كين هو مهاجم وسط يتناسب تمامًا مع أسلوب لعبنا. إنه مهاجم قادر على التراجع للخلف للتواصل مع زملائه في الفريق. كما أنه قادر على اللعب كرقم 9 خالص، قاتل، ومُنهي. إنه لاعب يضفي حركة على الملعب. كما أنه يؤدي أداءً جيدًا عندما تتراجع الفرق إلى الخلف. سيضيف قيمة كبيرة إلى لعب برشلونة".

إنه محق بالتأكيد. لقد برع كين كهداف ومصمم لعب في بايرن ميونيخ تحت قيادة فينسنت كومباني، الذي يفضل أسلوب اللعب السريع والعدواني نفسه الذي يفضله مدرب برشلونة هانسي فليك. من السهل إذن أن نتخيل قائد منتخب إنجلترا وهو يؤدي نفس الدور الرائع في كامب نو.

ويبدو أن كين لا يعارض الفكرة تمامًا، حتى لو كان يتعامل معها بحذر في العلن.

"لم أسمع أي شيء عن ذلك. والدي وأخي يتوليان كل شيء، لكنهما لم يخبرا لي بأي شيء"، أجاب عندما سُئل عن تعليقات فيلاجوانا. "كما قلت من قبل، أنا سعيد جدًا هنا في بايرن. أنا أركز على هذا الموسم ووقتي في بايرن. أعتبر ذلك مجاملة".

تمنح الجملة الأخيرة بعض الأمل لبرشلونة، ومن المؤكد أن جميع مشجعي النادي المتعصبين سيرحبون باحتمال استبدال كين لروبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم. لكن ما إذا كان هذا هو الخيار الأفضل في هذه المرحلة من مسيرة كين أم لا، فهذه مسألة أخرى تمامًا.

    أخيرًا يبدو في عمره الحقيقي

    استهداف كين أمر منطقي للغاية بالنسبة لبرشلونة. في سن 32 عامًا، سيكون سعره أقلبكثير من إرلينج هالاند، الذي يصغره بسبع سنوات، مما يعني أن هناك القليل من المخاطر التي قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل المالية المعروفة للنادي. كين هو أيضًا الحل المثالي لأحد أكبر مشاكل فليك.

    سجل ليفاندوفسكي 42 هدفًا في جميع المسابقات عندما فاز برشلونة بالثلاثية المحلية في 2024-25، لكنه سجل 13 هدفًا فقط مع بقاء ثلاثة أشهر على نهاية الموسم الحالي، ولم يعد فليك يثق في قدرته على اللعب لمدة 90 دقيقة في عدة مباريات أسبوعيًا. في الواقع، لم يشارك البولندي الذي كان في يوم من الأيام غزير التهديف سوى في 17 مباراة من أصل 31 مباراة كلاعب أساسي، حيث بدأ اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا يبدو أخيرًا في عمره الحقيقي.

    على الرغم من نجاح برشلونة في الدفاع عن لقب السوبر الإسباني، والعودة إلى صدارة الدوري الإسباني والوصول إلى المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، إلا أن الفريق لم يبدو بنفس القوة بدون ليفاندوفسكي الذي كان يلعب بأقصى طاقته. من شبه المؤكد أن طريق الفوز بأحد الألقاب سيغلق الأسبوع المقبل، حيث يواجه الفريق عجزًا إجماليًا بنتيجة 4-0 قبل مباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد، في حين يبدو أن فرقًا مثل بايرن ميونيخ وأرسنال وباريس سان جيرمان هي المرشحة الأقوى للفوز بلقب أوروبا.

    الفوز بالدوري الإسباني مرة أخرى لن يكون كافياً لإخفاء تراجع برشلونة. على الرغم من أن ذلك يرجع في الغالب إلى اختراق خط دفاع فليك المجازف في كثير من الأحيان، إلا أنه لا شك في أن برشلونة لم يعد فعالاً في الهجوم. يحتاج الفريق بالتأكيد إلى جلب خليفة لليفاندوفسكي - حتى مع محاولته الحصول على تمديد لعقده - وقد أثبت كين بالفعل أنه قادر على ملء الفراغ الذي سيخلفه المهاجم العملاق في بايرن.

    في طريقه إلى تحقيق مكانة أسطورية

    سجل ليفاندوفسكي 344 هدفًا مذهلاً وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة مع بايرن ميونيخ بين عامي 2014 و2022، وفاز بثمانية ألقاب في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا ليصبح أسطورة حقيقية للنادي. ومن المثير للاهتمام أن كين في طريقه لتأمين نفس المكانة بعد موسمين ونصف فقط في أليانز أرينا.

    سجل نجم توتنهام السابق 159 هدفًا في 132 مباراة فقط، وأنهى لعنة الألقاب التي طالته لفترة طويلة بحصوله على لقب الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني. بشرط أن يتجنبوا الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت، من المفترض أن يحصد بايرن لقب الدوري الألماني للمرة الثانية على التوالي، في حين أنهم المرشحون للفوز بكأس ألمانيا للمرة الأولى منذ 2020 بعد وصولهم إلى الدور نصف النهائي. سيكون من المفاجئ أيضًا ألا يتقدموا علىالأقل عن أدائهم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

    بفضل تعزيزات الصيف بانضمام لويس دياز وجوناثان تاه، إلى جانب ظهور الموهبة الشابة لينارت كارل، أصبح بايرن ميونيخ قوة لا يمكن وقفها على مدار الأشهر السبعة الماضية. فريق كومباني مبني لتحقيق نجاح مستدام، وكين هو القائد. إن احتمال تسجيله 257 هدفًا ومساعدة أخرى ليتعادل مع ليفاندوفسكي ليس بعيد المنال، إذا التزم بتجديدعقده إلى ما بعد عام 2027. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يضاهي رصيد اللاعب الدولي البولندي في الدوري الألماني، إلا أنه قد يتفوق عليه في دوري أبطال أوروبا. 

    الفوز بالجائزة الكبرى

    لم يبدأ بايرن بعد مفاوضات رسمية مع كين بشأن تمديد عقده، ولهذا السبب تتزايد التكهنات حول مستقبله. كلما طال انتظار ناديه الحالي لإعادة تأكيد أهميته، كلما أصبحت فكرة خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني أكثر إغراءً. 

    ومع ذلك، يجب عليه أن يراعي إرثه. سيكون من الأفضل له البقاء في بايرن ميونيخ والدخول في سجلات تاريخ النادي بدلاً من البدء من الصفر في برشلونة، واحتمال أن يتم استبعاده في غضون بضع سنوات، كما هو الحال مع ليفاندوفسكي الآن.

    وكما يشير لوثار ماتيوس، ليس هناك ما يضمن أن كين سيتوافق جيدًا مع مدرب آخر بعد أن رفع مستوى لعبه إلى آفاق جديدة تحت إشراف كومباني.

    قال المدافع السابق لبايرن ميونيخ في برنامج Sky90 – die Fußballdebatte: "إنه الآن يفوز بلقب تلو الآخر، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه من قبل في إنجلترا. لذلك لا أرى أي سبب يدعو هاري كين إلى مغادرة هذا النادي أو بيئته. سيتم تمديد عقده. أنا متأكد من ذلك. إنه يدرك قيمة مدربه، ويكافئه على الثقة التي يمنحها له. إنه يلعب في فريق فعال. من يدري ما إذا كان سيتألق في مكان آخر؟ من يدري ما إذا كان سيتمكن من اللعب في مكان آخر بنفس المستوى الذي يلعب به هنا تحت قيادة كومباني؟"

    وأضاف ماتياوس السبب الرئيسي الآخر الذي يجعل بايرن ميونيخ يجب أن يربط كين بشروط جديدة في أقرب وقت ممكن: "إنه علامة تجارية عالمية، إنه [ديفيد] بيكهام الثاني لأن الجميع في العالم يعرفه. ليس لديه أعداء – لا في فرانكفورت ولا في دورتموند".

    السجلات في الأفق

    هناك رأي يقول إن كين يمكنه تعزيز "علامته التجارية العالمية" بالانضمام إلى برشلونة، كما فعل بيكهام في ريال مدريد، ثم لوس أنجلوس غالاكسي في سنواته الأخيرة. لكن هذا ليس سبباً كافياً لترك بايرن ميونيخ. يمكنه تحقيق كل ما حلم به في ميونيخ، بما في ذلك الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة، وهذا يجب أن يأتي قبل شهرته خارج الملعب.

    ربما تزداد دوافع كين لإنهاء السنوات المتبقية من مسيرته في بايرن ميونيخ إذا تجاوز الرقم القياسي المذهل لليفاندوفسكي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني (41). لا يفصل كين سوى 13 هدفًا عن هذا الرقم السحري مع 11 مباراة متبقية، وقد حسم بالفعل لقب أفضل هداف في الدوري للمرة الثالثة على التوالي (Torjägerkanone)، حيث يتفوق بفارق 15 هدفًا على أقرب منافسيه وزميله في الفريق دياز.

    يمكنه بعد ذلك أن يضع نصب عينيه رقم ليفاندوفسكي القياسي المتمثل في خمسة ألقاب متتالية، والرقم القياسي الإجمالي البالغ سبعة ألقاب الذي يتقاسمه مع جيرد مولر. لا شك أن كين يمتلك العقلية المطلوبة لمواصلة تحقيق هذه الإنجازات.

    وقال عندما سُئل عن إمكانية تحسين أفضل موسم لليفاندوفسكي في الدوري الألماني، بعد أن سجل هدفه رقم 500 في مسيرته في الفوز 3-0 على فيردر بريمن في وقت سابق من هذا الشهر: "كل شيء ممكن".

    "أكثر أهمية للفريق"

    لكن كين يمنح بايرن ميونيخ أكثر من مجرد أهداف، وهو ما لم يكن الحال دائمًا مع ليفاندوفسكي. يمكنه الاستمتاع بعمر أطول في المستوى الأعلى بفضل لعبه المتكامل المتفوق.

    "هاري كين وروبرت ليفاندوفسكي متشابهان في بعض النواحي. نادراً ما يصابان، ودائماً ما يسجلان الأهداف، لكنني أعتقد أن كين لاعب جماعي أكثر – أما ليفاندوفسكي فهو مهاجم أناني في بعض الأحيان"، كما قال لاعب وسط بايرن السابق ماريو باسلرلموقع GOAL. "أعتقد أنه أكثر أهمية لبايرن ميونيخ من ليفاندوفسكي. إنه يضيف للفريق أكثر مما أضافه ليفاندوفسكي على الإطلاق لأنه يعمل أيضًا في الدفاع ويشارك بشكل أكبر في بناء هجمات الفريق".

    أضف إلى ذلك الطريقة المريرة التي غادر بها ليفاندوفسكي النادي، حيث اتهم مجلس إدارة بايرن بعدم الاحترام أثناء إجباره على الانتقال إلى برشلونة، وكين لديه الفرصة ليبقى في ذاكرة مشجعي بايرن بشكل أكثر دفئًا. وإذا رفض كين الانضمام إلى عملاق الدوري الإسباني وقاد بايرن ميونيخ إلى حقبة جديدة من الهيمنة المحلية والنجاح الأوروبي في ملعب أليانز أرينا، فسوف ينشأ بينه وبين النادي رابط نادر لا يحظى به سوى النجوم الأكثر ولاءً، مثل توماس مولر ومانويل نوير وفيليب لام.

    باسيلر واثق من أن كين لن يغير رأيه: "آمل ألا يغادر بايرن، وأعتقد أيضًا أنه يدرك تمامًا ما لديه في النادي. وفوق كل شيء، هو الآن في سن معينة، ولست متأكدًا من أنه سيكون حريصًا على إجراء تغيير آخر في هذه المرحلة. أعتقد أنه يشعر براحة كبيرة في بايرن، وآمل أن يبقى هناك حتى ينهي مسيرته".

    الدوري الألماني هو ملعبه

    يمكن أن يخطو كين خطوة صغيرة أخرى نحو الخلود في بايرن عندما يخرج إلى ملعب سيغنال إيدونا بارك يوم السبت. سيواجه متصدر الدوري الألماني فريق دورتموند الجريح، الذي لا يزال يترنح من هزيمته المفاجئة في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا، وستتسع الفجوة في القمة إلى 11 نقطة إذا تعرض BVB لهزيمة أخرى أمام منافسه في الكلاسيكو، مما ينهي فعليًا سباق اللقب.

    قد يكون ليفاندوفسكي يراقب المباراة، وليس فقط لأنه لعب في كلا الناديين. إذا سجل كين هدفين أو أكثر ضد دورتموند، فسوف يساوي ليفاندوفسكي باعتباره ثاني لاعب يسجل أهدافًا متعددة في أربع مباريات متتالية في الدوري الألماني. سجل لاعب بايرن الحالي رقم 9 ثمانية أهداف في تسع مباريات ضد دورتموند حتى الآن، أربعة مع بايرن وخمسة مع توتنهام، لذا سيكون من الحماقة المراهنة ضده.

    من حيث القسوة المطلقة، لا يوجد من يضاهي كين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم. يبلغ متوسط أهدافه في الدوري هدفًا كل 66 دقيقة، حيث سجل 28 هدفًا حتى الآن من 87 تسديدة فقط. وعندما لا يسجل، يقوم قائد منتخب إنجلترا إما بإعداد الأهداف أو توجيه اللعب من العمق. أصبحت الدوري الألماني ملعبه.

    مع اقتراب كين من تحقيق المجد في دوري أبطال أوروبا، من المستبعد جدًا أن تثمر الشائعات حول انتقاله إلى أندية أخرى. لقد أطلق بايرن ميونيخ وكومباني العنان لإمكاناته الكاملة، وهناك المزيد في انتظاره.

