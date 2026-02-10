Getty
"يجب أن تكون ودودًا مع الناخبين" - نجم برشلونة رافينها غاضب من "الظلم" في جائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا
احتل رافينها المركز الخامس في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2025
سجل رافينها 34 هدفًا في الموسم الماضي، محققًا أفضل رقم شخصي له في هذا المجال، وأصبح لاعبًا أساسيًا في صفوف العملاق الكتالوني. كان مرشحًا للفوز بالكرة الذهبية في مرحلة ما، لكنه خسر في النهاية أمام مهاجم باريس سان جيرمان الفائز بدوري أبطال أوروبا، أوسمان ديمبيلي.
وفي التصويت، تراجع رافينها إلى المركز الخامس - خلف ديمبيلي ولامين يامال وفيتينها ومحمد صلاح - كما فشل في الوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى في استطلاع "الأفضل".
- Getty
رافينها يتفاعل مع خسارته للجوائز الكبرى
وقد تم تكريم إنجازاته في إسبانيا بجائزة توريسكي لأفضل رياضي في العام، وقال رافينها لشبكة كادينا سير: "الحقيقة أن تقدير عملك أمر مميز للغاية؛ ففي النهاية، معرفة أنك بذلت قصارى جهدك والحصول على جائزة مقابل ذلك أمر مجزٍ للغاية. بالنسبة لي، أهم شيء هو الجوائز الجماعية، ولهذا السبب انضممت إلى النادي، ولكن إذا قلت لك أن الجوائز الفردية ليست مهمة، فسأكون كاذبًا".
وأضاف عندما سُئل عما إذا كانت إنجازاته في 2025-26 قد تم تجاهلها بشكل غير عادل من قبل الكثيرين: "أنا لا أدين بأي شيء لأحد. أنا أعرف الموسم الذي قضيته، وأعرف أنه كان غير عادل للغاية؛ في النهاية، هذا شيء لا يمكننا التحكم فيه. لا يمكنني التحكم في أي شيء خارج الملعب. في النهاية، عليك أن تكون ودودًا مع الأشخاص الذين يصوتون. أنا شخص يحقق نتائج على الملعب، ومهما حدث، أنا راضٍ عن الموسم الذي قضيته".
المهاجم البرازيلي يحقق حلمه في كاتالونيا
انضم رافينها إلى برشلونة قادمًا من ليدز يونايتد في عام 2022. وقد واجه تساؤلات حول مستقبله في بعض الأحيان، مع تردد أنباء عن انتقاله إلى كامب نو، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سعيد لأنه أثبت جدارته في أكثر البيئات تطلبًا.
وقال عن تمثيل البلوغرانا: "بصراحة، أعتقد أن العيش في هذه المدينة كان حلمًا، بغض النظر عن الفريق. نحن نحب الشاطئ حقًا ونحب العيش في مدينة تتمتع بطقس رائع. لقد رحب بنا الجميع بحرارة منذ اليوم الأول. كنا نحبها من قبل، وأصبحت أكثر خصوصية بسبب حب الناس".
يسعى برشلونة إلى الفوز بمزيد من الألقاب الكبرى هذا الموسم، بعد أن فاز بالفعل بكأس السوبر الإسباني. ولا يزال الفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، بينما يتصدر جدول الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد.
بشأن وجود منافسين قديمين يلاحقونهم، قال رافينها وهو يتطلع إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثالثة: "بصراحة، لا أهتم بأي من الفرق الأخرى. أعتقد أن علينا القيام بعملنا، وإذا قمنا به جيدًا، فلن نهتم بالآخرين".
- Getty
هل سخر رافينها من يامال لفوزه بالجائزة الكبرى؟
عانى رافينها من مشاكل بدنية هذا الموسم، لكنه سجل 13 هدفًا حتى الآن. وهو يتنافس على الدقائق مع لاعب مانشستر يونايتد المعار ماركوس راشفورد، بينما يلمع النجم الشاب يامال على الجانب الآخر.
من المتوقع أن يفوز يامال بجائزة الكرة الذهبية في مرحلة ما، بالنظر إلى إمكاناته في اللعب، وعندما سُئل رافينها عما إذا كان قد سخر من زميله البالغ من العمر 18 عامًا بشأن فوزه بجائزة توريسكي، قال: "لا، لا. في النهاية، يستحق لامين أيضًا الجوائز التي فاز بها وتلك التي لم يفز بها، وأعتقد أن الكثيرين كانوا غير منصفين معه. إنه فتى صغير، أمامه الكثير من الأحلام الكروية، وأنا متأكد من أنه سيفوز بجميع الجوائز الفردية التي تنتظره".
سيخوض برشلونة مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد يوم الخميس. وسيظل الفريق في رحلة خارجية لمواجهة جيرونا يوم الاثنين، حيث يحاول فريق هانسي فليك تعزيز مكانته في صدارة الدوري الإسباني.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان