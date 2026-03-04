Getty/GOAL
"يجب أن أتعلم هذا!" - فيليبي لويس يكشف عن اللحظة التي اقتنع فيها بأن بيب جوارديولا "غش" عندما تحدث نجم تشيلسي السابق عن "أكبر هزيمة" على يد مدرب مانشستر سيتي
التحولات التكتيكية التي ميزت طالباً في هذه اللعبة
في مقابلة كاشفة مع Universo Valdano، استرجع الظهير الأيسر السابق ماضيه ليشرح كيف غيّر بعض المدربين نظرته إلى اللعبة. على الرغم من أنه لعب تحت قيادة بعض أعظم العقول في تاريخ كرة القدم، إلا أن لقاءً مع بافنر ميونيخ بقيادة جوارديولا في دوري أبطال أوروبا كان له أعمق الأثر عليه كطالب في هذه الرياضة - وهو مسار مهني شهد مؤخرًا رحيله المفاجئ عن منصبه التدريبي في فلامنجو، على الرغم من فوزه بلقب كأس ليبرتادوريس وتسجيله فوزًا بنتيجة 8-0 في المرحلة الأخيرة.
الليلة التي غادر فيها بيب لويس مذهولاً
تذكر لويس الهيمنة المطلقة التي أظهرها فريق جوارديولا خلال مباراة أوروبية حاسمة عندما كان البرازيلي يلعب في أتلتيكو مدريد. كانت التفوق التكتيكي ساحقًا لدرجة أن المدافع اعترف مازحًا أنه اعتقد أن شيئًا غير طبيعي يحدث على أرض الملعب. كانت هذه "الهزيمة الساحقة" بالتحديد هي اللحظة التي أضاءت في ذهنه طموحاته الإدارية.
وفيما يتعلق بتلك المباراة، قال لويس: "أكبر هزيمة تعرضت لها في مسيرتي كانت أمام بايرن ميونيخ بقيادة جوارديولا. كنت مقتنعًا بأنه غش في حجم الملعب لأن كل شيء بدا بعيدًا جدًا؛ لم نصل أبدًا إلى المرمى وبدا وكأنه لديه عدد أكبر من اللاعبين على أرض الملعب. قلت لنفسي: يجب أن أتعلم هذا".
سيميوني وصوت القيادة
بينما كان جوارديولا مصدر الإلهام التكتيكي، كان دييغو سيميوني في أتلتيكو مدريد هو الذي حدد الانضباط الدفاعي والقوة الذهنية للويس. وأشاد البرازيلي بـ "إل تشولو" لإحداثه ثورة في فهمه للمسؤولية على أرض الملعب، رغم أنه اعترف بأن أسلوب الأرجنتيني المكثف بقي معه بطرق غير متوقعة.
وفي معرض حديثه عن الفترة التي قضاها تحت قيادة سيميوني، أوضح لويس: "مع تشولو، كانت المرة الأولى التي أدخل فيها الملعب وأعرف متى أكون مخطئًا ومتى لا أكون كذلك. إن قيادته مهيبة للغاية لدرجة أنني ما زلت أرى كوابيس عن توبيخه لي حتى يومنا هذا. ولكنه في الوقت نفسه شخص يتحدث إليك ويعرف كيف يصل إليك. في تلك اللحظة، قلت في نفسي: سأكون مثل تشولو".
مستقبل في الملعب
على الرغم من رحيله مؤخرًا عن فلامنجو، لا يزال لويس يركز على الوصول إلى قمة التدريب الأوروبي. على الرغم من ارتباطه بعدة مناصب، بما في ذلك مناصب ضمن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، إلا أنه أكد تفضيله للعمل اليومي في كرة القدم على المستوى المحلي على العمل على المستوى الدولي.
أوضح لويس موقفه من منصب تدريب المنتخب البرازيلي وإعجابه بكارلو أنشيلوتي، بينما أوضح هدفه النهائي: "أنشيلوتي هو المدرب المثالي في اللحظة المثالية. أنا مهتم بالعمل اليومي وحلمي الكبير هو دوري أبطال أوروبا".
