"يايسله جعل من نجوم الأهلي مشاريع بالون دور ومحرز لن يوفي بعهده بهذا الشكل!" .. شخصية بطل آسيا تسقط التعاون

الأهلي يواصل ضرب خصومه..

"شخصية البطل".. مصطلح يطلق على الأندية الكبيرة، التي اعتادت على التتويج بالألقاب والبطولات، والتي تستطيع أن تفرض نفسها في المباريات وتحقق الانتصارات؛ سواء لعبت جيدًا أم لا.

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وبهذه الشخصية.. ظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد ضيفه التعاون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025.

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الأهلي فاز (2-0) على التعاون، دون أن يقدم مستوى فني كبير؛ ولكنه على الرغم من ذلك، كان مسيطرًا على مجريات المباراة، ولم يشعر المشاهد ولو لحظة، أن الفريق من الممكن أن يفرط في الـ3 نقاط.

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وسجل ثنائية الأهلي في شباك سكري القصيم؛ كل من محمد البكر وإيفان توني، في الدقيقتين 10 و31 من عمر الشوط الأول - على التوالي -.

وبهذه النتيجة.. ارتقى الأهلي إلى "المركز الثالث" مؤقتًا، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 61 نقطة من 30 مباراة؛ بينما تجمد التعاون عند النقطة 41، في "المركز الثامن".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي على التعاون، مساء اليوم الأربعاء..