يان ديوماندي يرد على الادعاءات بأن ليفربول هو "نادي أحلامه" ويتطرق إلى شائعات انتقاله إلى بايرن ميونيخ
ديوماندي يكتسح الدوري الألماني
لعب ديوماندي 90 دقيقة كاملة في مباراة خسارة RB Leipzig في كأس DFB-Pokal أمام Bayern Munich في نهاية الأسبوع، لكن خروج الفريق الألماني على يد متصدر الدوري الألماني من غير المرجح أن يثني المهتمين المحتملين. كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مرتبطًا بشدة بصفقة انتقال ضخمة في يناير بعد بداية مذهلة مع RB Leipzig، الذي طلب بدوره أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعب الشاب.
أحد الفرق المرتبطة بانتقال ديوماندي هو ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يسعى إلى ضم جناح أيسر جديد. باع الريدز لويس دياز إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي وفشلوا في نهاية المطاف في تعويض الكولومبي، في حين أن عملاق ميرسيسايد قلق من خسارة محمد صلاح في الصيف.
أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل هو هدف آخر يشاع أن ليفربول يسعى للتعاقد معه، حيث من المتوقع أن يعطي فريق أرني سلوت الأولوية لضم جناح في نهاية الموسم. يُعتبر ليفربول الفريق المفضل لديوماندي، لكن نجم ساحل العاج رد على هذه المزاعم، مؤكدًا أن ليفربول هو "النادي المفضل لوالده".
ليفربول ليس "نادي أحلام" ديوماندي
وفي حديثه إلى صحيفة BILD، قال ديوماندي: "لقد جعل الناس من هذا النادي نادي أحلامي. لكنه في المقام الأول النادي المفضل لوالدي.
لطالما كان حلمه أن يراني هناك يوماً ما لأنه يحب الأجواء في أنفيلد. كان دائماً يتحدث بإعجاب عن ستيفن جيرارد. كنت صغيراً جداً لأشاهده وهو يلعب. لم يكن لدينا تلفزيون في المنزل لفترة طويلة. أحترم ليفربول كثيراً، لكن نادي أحلامي الآن هو لايبزيغ".
سُئل ديوماندي أيضًا عن احتمال انتقاله إلى بايرن ميونيخ في المستقبل، واعترف أنه من الجيد أن يتم ربط اسمه بفريق من هذا الحجم، لكن الجناح أكد أنه لم يتلق أي عروض للانتقال إلى نادي هوليوود.
وأضاف اللاعب: "من الجيد دائمًا سماع مثل هذه الأخبار. لكنني لم أتحدث إلى أي شخص من بايرن. ليس هذا هو الوقت المناسب لذلك. أنا سعيد هنا في لايبزيغ وأريد أن أظل مركزًا تمامًا".
ديوماندي "مركّز وهادئ" بشأن مستقبله
سجل ديوماندي سبعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في الدوري الألماني هذا الموسم، كما أنجز 68 مراوغة، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الألماني، وقد جذبت هذه المستوى اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام الشهر الماضي.
لكن على الرغم من إدراكه لاهتمام أندية الدرجة الأولى، اعترف ديوماندي أنه لا يحاول التفكير في المستقبل البعيد.
وقال ديوماندي لـ GOAL في وقت سابق من هذا العام: "أحاول أن أبقى مركزًا وأن أستمع إلى الجهاز الفني وأن ألعب بطريقتي الخاصة. يمكن للناس أن يروا أن كل شيء يسير على ما يرام، لذا لن أتوقف".
"يحاول أصدقائي إرسال ذلك إليّ، لكنني أحاول أن أبقى مركزًا وهادئًا. بالنسبة لي، كان الأمر سيستغرق حوالي عامين أو ثلاثة أعوام. أنا أعمل بجد أيضًا، وأنا سعيد، لأن كل شيء يحدث بسرعة، وآمل أن أستمر حتى نهاية الموسم".
ليفربول يضمن مستقبل فريقه
لا ينبغي أن يكون اهتمام ليفربول بديوماندي مفاجئًا، حيث يسعى الريدز إلى تأمين مستقبل فريقهم. وقد أكد الريدز بالفعل أن جيريمي جاكيه سينتقل إلى أنفيلد في الصيف، حيث يسعى عملاق ميرسيسايد إلى التعاقد مع خليفة طويل الأمد لفيرجيل فان ديك في مركز قلب الدفاع.
وقع فان ديك، إلى جانب صلاح، على عقد جديد لمدة عامين الصيف الماضي، لكنه سيبلغ 35 عامًا في الصيف. بالإضافة إلى التكهنات حول مستقبل إبراهيما كوناتي، تحرك ليفربول بسرعة لتأمين لاعب قلب دفاع جديد.
كان الفرنسي، الذي تعرض مؤخراً لإصابة خطيرة في الكتف أثناء لعبه مع فريق رين في الدوري الفرنسي، مرتبطاً بشدة بالانتقال إلى تشيلسي الشهر الماضي، لكن البلوز فوتوا فرصة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً.
