ميوله مدريدية وكشف عورة خصم برشلونة .. يان ديوماندي الذي قد يكون سلاح ليفربول لـ"طعن" صلاح!

لم يكن الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي، لاعب لايبزيج، بحاجة لأكثر من 18 دقيقة، ليعلن عن نفسه بقوة بـ"هاتريك" في شباك آينتراخت فرانكفورت، مؤكدًا أن الصفقة التي تستحق أن يتصارع عليها كبار أوروبا.

وقاد ديوماندي فريقه لايبزيج لاكتساح فرانكفورت بنتيجة (6-0)، في مباراة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني "بموسم 2025-2026"، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في البوندسليجا.

ومع تقدم لايبزيج بثنائية كورناد هاردر وكريستوف بومجارتنر، انفجر ديوماندي في الشوط الثاني، ليوقّع على ثلاثية في الدقائق 47 و55 و65، وبينهم سجل ديفيد راوم الهدف الخامس من علامة الجزاء.

ورغم بعد المسافة مع بايرن ميونخ المتصدر، إلا أن لايبزيج يواصل تشبثه بوصافة البوندسليجا، بعد وصوله إلى النقطة 29، محققًا الانتصار التاسع، ليبتعد بفارق ثماني نقاط عن رفاق هاري كين، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند 21 نقطة، في المركز السابع.