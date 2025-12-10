"أريد عاملة لمنزلي" .. سبب غريب يدفع كاراسكو ينقطع عن تدريبات الشباب!

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن كاراسكو رفض الحضور إلى مقر نادي الشباب، من أجل الانضمام للفريق في التدريبات الجماعية، بسبب عد تحقيق إحدى رغباته.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة كاراسكو كانت في استقدام عاملة منزلية، حيث أبلغ إدارة الشباب عدم قدرته على العودة للتدريبات، بسبب عدم تنفيذ رغبته.

يأتي ذلك في موقف غريب من جانب النجم البلجيكي، الذي اتخذ قراره ويتمسك بعدم العودة إلى تدريبات الليوث، إلا في حالة تنفيذ طلبه باستقدام عاملة منزلية.