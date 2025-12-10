"أريد عاملة لمنزلي" .. سبب غريب يدفع كاراسكو ينقطع عن تدريبات الشباب!

يعيش نادي الشباب فترة صعبة هذا الموسم في مختلف المسابقات المحلية والخليجية، إذ يحتل حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مرور 9 جولات من البطولة.
الفريق تمكن من تحقيق فوز وحيد فقط، مقابل 3 هزائم و5 تعادلات، وهو أداء يقل كثيرًا عن توقعات جماهير النادي والطموحات التي كان يسعى لتحقيقها في بداية الموسم.
وبجانب تراجع الأداء في الدوري، شهد الفريق خروجًا مبكرًا من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة الثقيلة أمام نادي الاتحاد بنتيجة 4-1 في مباراة ربع النهائي التي أقيمت الشهر الماضي، لتتضاعف الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين.
أما على الصعيد الخليجي، فإن الشباب يواصل تقديم مستويات متواضعة في بطولة دوري أبطال الخليج 2025-26، بعد مرور أول 3 جولات ضمن دور المجموعات، حيث تعادل الفريق في مباراتين وخسر مباراة واحدة، ما يضعه في موقف صعب ويعرضه لخطر الخروج المبكر من المنافسة.
هذه النتائج المتواضعة دفعت الكثير من المحللين والجماهير للتساؤل حول الأسباب الكامنة وراء تراجع مستوى الشباب، وسط مطالب متزايدة بإيجاد حلول عاجلة لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات واستعادة ثقته قبل فوات الأوان، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على اللاعبين والجهاز الفني في الموسم الحالي.