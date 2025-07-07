يامال وعلاقاته الغرامية .. أرادوه أن يكون ميسي الجديد فقرر السير على خطى بالوتيلي ونيمار

يامال تحت الأضواء: موهبة كروية وحياة عاطفية متجددة

منذ أن خطف الأضواء بموهبته الفذة في صفوف برشلونة، وُضع النجم الشاب لامين يامال في مقارنات لا تتوقف مع أسطورة النادي ليونيل ميسي.

الآمال المعلقة عليه كبيرة، والجميع يترقب ظهور "ميسي الجديد"، لكن يبدو أن مسار يامال خارج الملعب بدأ يأخذ منحى آخر، يذّكر بمسارات نجوم آخرين عرفوا بموهبتهم الكبيرة ولكن أيضًا بحياتهم العاطفية الصاخبة التي أثرت سلبًا على مسيرتهم، مثل نيمار وماريو بالوتيلي.

ففي أقل من عام، تناقلت الأخبار ارتباط يامال البالغ من العمر 17 عامًا، أو مواعدته لخمس فتيات مختلفات، مما يثير المخاوف بشأن قدرته على تحقيق كامل إمكاناته الكروية.