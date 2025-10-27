تقدم اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل بطلب لمركز التحكيم الرياضي المحلي بشأن القضية المقامة من الهلال ضد العقوبات الموقعة عليه في قضية انسحابه من كأس السوبر السعودي 2025-2026.
بعد تصريحات ياسر المسحل المثيرة للجدل .. طلب مفاجئ جديد من اتحاد الكرة إلى مركز التحكيم في قضية سوبر انسحاب الهلال
ما القصة؟
الراقي لم يكن مشاركًا في كأس السوبر بالأساس، إنما استدعته لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لخوض البطولة المحلية، بعد اعتذار الهلال عن عدم المشاركة.
اعتذار الزعيم جاء في ظل معاناة لاعبيه من الإجهاد على خلفية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 عقب انتهاء الموسم الماضي، وضيق الوقت أمام الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.
لكن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قررت معاقبة الهلال بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، مع حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي – حال تأهله له – أو من أي مسابقة خروج مغلوب في الموسم المقبل.
هذه العقوبات استأنف ضدها الزعيم أمام لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة، والتي قررت إلغاء قرارات لجنة الانضباط، مع تغريم الهلال ماليًا (500 ألف ريال سعودي)، وحرمانه من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم المقبل (2026-2027)، واعتباره خاسرًا أمام القادسية – المنافس الذي كان من المفترض أن يواجهه في نصف نهائي السوبر – بنتيجة (3-0)، وهذه العقوبة تحديدًا ما دفعت البعض للتشكيك في استدعاء الأهلي للمشاركة في البطولة بدلًا من صعود القادسية للنهائي مباشرةً.
ولم يتوقف الهلال هنا، بل قرر تقديم شكوى رسمية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، لتأكيد أحقيته في الانسحاب دون أي عقوبات، وهي القضية المنظورة حتى وقتنا هذا.
ما هو طلب اتحاد الكرة؟
الجديد في هذا الشأن كشفته صحيفة "الشرق الأوسط" مؤكدة تقدم اتحاد ياسر المسحل بطلب رسمي إلى مركز التحكيم لتمديد المهلة المحددة في القضية.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن طلب اتحاد الكرة يأتي استنادًا على القواعد الإجرائية للمركز، والتي تتيح التمديد لمرة واحدة فقط، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، بشرط أن يتم الطلب قبل انتهاء المهلة الأصلية.
ويشترط مركز التحكيم كذلك أن يكون الطلب مبررًا بمسببات كدراسة مستندات إضافية لضمها للقضية، وفقًا للمادة الـ15 من القواعد الإجرائية للمركز.
وماذا عن الهلال؟
بالانتقال للحديث عن موقف الهلال، فبحسب "الشرق الأوسط" أيضًا، لم يحدد مسؤولو الزعيم بعد اسم المحكم الخاص بالنادي في القضية، حيث يتوجب على كل طرف تحديد محكمه.
يأتي هذا رغم أن التقديرات تشير إلى أن المهلة المحدد لاختيار المحكم تنتهي في 30 من أكتوبر الجاري (يوم الخميس المقبل).
تصريحات ياسر المسحل المثير للجدل
طلب اتحاد الكرة تمديد مهلة مركز التحكيم – غير المبرر حتى الآن – يأتي ليثير الجدل بعد تصريحات رئيسه ياسر المسحل قبل أيام التي أثارت التساؤلات هي الأخرى، حيث فتح الباب أمام إمكانية سحب لقب كأس السوبر من الأهلي!
وشدد المسحل وقتها على تطبيق قرارات مركز التحكيم الرياضي السعودي حتى وإن وصل الأمر لسحب اللقب من البطل "الأهلي".
المسحل قال خلال تصريحاته لبرنامج "في الصورة": "اللوائح توجب علينا تنفيذ أي قرار يقره مركز التحكيم، حيث يعتبر هيئة مستقلة بذاتها، لكن حتى الآن الاعتراف الرسمي هو أن الأهلي بطل لكأس السوبر 2025-2026".
وأضاف: "حتى الآن القضية منظورة، والنظام يمنعنا من التعليق على قضية منظورة، لكن أيًا كان القرار الذي سيصدر من مركز التحكيم سننفذه".
وبسؤاله عما إذا وصل الأمر لقرار بسحب اللقب من الأهلي، رسم المسحل ابتسامة على وجه معلقًا: "أيًا كان القرار".
كيف توج الأهلي بطلًا لكأس السوبر السعودي 2025-2026؟
مع استدعاء كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله للمشاركة في كأس السوبر بدلًا من الهلال، افتتح الراقي مشواره بالفوز أمام القادسية بخماسية مقابل هدف وحيد في نصف النهائي.
وفي النهائي، خطف الأهلي الفوز أمام النصر بفضل ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.
وكللت بطولة السوبر نجاح الأهلي في موسم 2024-2025 بعدما حصد لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، رغم تعثره في البطولات المحلية وقتها.
مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026
استهل الأهلي موسم 2025-2026، بانتصار ساحق على القادسية (5-1)، ثم الفوز أمام النصر بركلات الترجيح بعد التعادل (2-2)، في مباراتي دور الأربعة والنهائي، ليتوّج بطلًا لكأس السوبر السعودي في هونج كونج.
ورغم ذلك، إلا أن كتيبة ماتياس يايسله، مرت بنتائج متذبذبة مع انطلاق منافسات دوري روشن، بين فوز صعب على نيوم (1-0)، ثم التعادل سلبيًا مع الاتفاق، وكذلك مع الهلال (3-3)، والفوز على الحزم (2-0)، قبل التعادل مجددًا أمام الشباب (1-1)، وتخطي عقبة النجمة (1-0).
وتأهل الأهلي إلى ثمن نهائي كأس الملك، بعد اكتساح العربي بخماسية نظيفة في جدة، فيما ودّع الراقي بطولة كأس إنتركونتنينتال 2025، بعد الخسارة أمام بيراميدز المصري (1-3) في نهائي بطولة القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ".
أما عن مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد استهل حامل اللقب رحلته بالفوز على ناساف الأوزبكي (4-2) ثم التعادل مع الدحيل القطري (2-2) في الدوحة، قبل استعادة طريق الانتصارات برباعية نظيفة ضد الغرافة القطري.
ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، برصيد 12 نقطة من "ست" مباريات، ليبتعد بفارق 6 نقاط عن النصر، المتصدر بالعلامة الكاملة، فيما لم يتلق الراقي أي خسارة في الدوري أو النخبة الآسيوية.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 4 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الست الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تجاوز الزعيم الهلالي دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد فوزٍ صعب جدًا على فريق العدالة الأول لكرة القدم، وبهدفٍ واحد مقابل لا شيء.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:
* مباريات: 15.
* فوز: 10.
* تعادل: 4.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 34.
* أهداف مستقبلة: 16.