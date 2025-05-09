انتهى موسمه وسبّب أزمة كبرى ينتظرها الاتحاد .. الهلال يكشف عن إصابة ياسر الشهراني رسميًا

هل انتهت رحلة الشهراني مع الهلال بتلك الطريقة؟

أصبح فريق الكرة بنادي الهلال، على موعد مع أزمة جديدة في صفوفه، في إطار منافساته على لقب دوري روشن السعودي، حتى الرمق الأخير، رغم ابتعاد المسافة مع الاتحاد، مع تبقي أربع جولات على نهاية الموسم الرياضي 2024-25.

الهلال يحلّ وصيفًا في ترتيب دوري روشن، برصيد 65 نقطة، ليأتي خلف الاتحاد المتصدر بفارق ست نقاط كاملة، فضلًا عن تفوق العميد في المواجهات المباشرة، ما يعني أن الزعيم سيكون بانتظار تعثر منافسه في الجولات المُقبلة، مع الاستمرار في الانتصارات، من أجل انتزاع لقب الدوري.

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