ويس براون يدافع عن روي كين بعد اتهامه بـ"التنمر" من قبل أخصائي العلاج الطبيعي السابق في مانشستر يونايتد
خلاف مرير حول ثقافة غرفة الملابس
اندلع الصراع عندما انتقد رود ثورنلي، وهو أخصائي علاج طبيعي عمل لفترة طويلة في أولد ترافورد لمدة تقارب العقدين، كين خلال ظهوره في بودكاست "The Busby Way"، قائلاً: "لقد شاهدته (كين) يتنمر على الناس مرات عديدة". كانت هذه التعليقات رداً مباشراً على انتقاد لاذع وجهه كين سابقاً بشأن تأثير الموظفين غير اللاعبين خلال فترة عمله في النادي. وقد وصف الأيرلندي بعض أعضاء الطاقم بـ"الزبالين" و"المتغطرسين"، متهمًا إياهم بتجاوز حدودهم بالتصرف كلاعبين ومحاولة الاستفادة من أعضاء الفريق، وفقًا لصحيفة ذا صن.
"لا يزال قائدي"
براون، الذي فاز بثمانية ألقاب كبرى إلى جانب كين، سارع إلى تقديم وجهة نظر مختلفة. في حديثه إلى SunSport عبر MGM، اعترف براون بأن شخصية كين حادة، لكنه جادل بأن صراحة قائده السابق هي في الواقع ميزة. وأشار إلى أن حتى زملائه السابقين في الفريق ليسوا في مأمن من لسان كين الحاد، لكنه يؤكد أن نية الأيرلندي ليست أبدًا أن يكون متنمرًا، بل أن يحافظ على معيار معين.
"إنه ليس متنمراً. هذا هو روي كين. الأمر بهذه البساطة. إنه يقول الأمور كما هي"، أوضح براون. "ويمكنك أن تحب ذلك أو لا تحبه. إنه يقول أشياء فظيعة عني أيضاً، لكنني لا أريد أن أكون شخصياً. كينو هو كينو. إنه لا يزال قائدي".
اتهامات كين
تعود جذور اتهام "التنمر" إلى اعتقاد كين بأن طاقم العمل خلف الكواليس كان يحاول "تسيير الأمور" في أولد ترافورد. وقد اشتهر بانتقاده لأخصائيي العلاج الطبيعي والمساجين بسبب ما اعتبره غطرسة منهم، حيث ذكر على وجه التحديد حالات يزعم فيها أنهم كانوا يرتدون سماعات الرأس مثل نجوم الفريق الأول أو يحاولون شراء سيارات فاخرة للاعبين بأسعار رخيصة. بالنسبة لكين، كانت هذه الأفعال تمثل إضعافًا للهرم الوظيفي الذي كان يعتقد أنه ضروري للنجاح.
المناقشات القديمة وغرفة الملابس الحديثة
مع استمرار هذه الحرب الكلامية في وسائل الإعلام، فإنها تدعو إلى مزيد من التدقيق في كيفية تذكر الشخصيات الأسطورية. بالنسبة لكيان، فإن سمعته كقائد صارم هي أكبر أصوله كخبير وكأكثر سماته إثارة للجدل كلاعب سابق. مع توجه المزيد من اللاعبين والموظفين السابقين إلى البودكاست لمشاركة قصص من وراء الكواليس، من المرجح أن تظهر المزيد من الحكايات المتعلقة بـ "عصر كيان".
