ويس براون يدافع عن روي كين بعد اتهامه بـ"التنمر" من قبل أخصائي العلاج الطبيعي السابق في مانشستر يونايتد

براون، الذي فاز بثمانية ألقاب كبرى إلى جانب كين، سارع إلى تقديم وجهة نظر مختلفة. في حديثه إلى SunSport عبر MGM، اعترف براون بأن شخصية كين حادة، لكنه جادل بأن صراحة قائده السابق هي في الواقع ميزة. وأشار إلى أن حتى زملائه السابقين في الفريق ليسوا في مأمن من لسان كين الحاد، لكنه يؤكد أن نية الأيرلندي ليست أبدًا أن يكون متنمرًا، بل أن يحافظ على معيار معين.

"إنه ليس متنمراً. هذا هو روي كين. الأمر بهذه البساطة. إنه يقول الأمور كما هي"، أوضح براون. "ويمكنك أن تحب ذلك أو لا تحبه. إنه يقول أشياء فظيعة عني أيضاً، لكنني لا أريد أن أكون شخصياً. كينو هو كينو. إنه لا يزال قائدي".