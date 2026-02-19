Getty
ويستون ماكيني يقول إنه قادر على "تحسين أي فريق" بعد عودته إلى يوفنتوس، بينما يدعو نجم المنتخب الأمريكي السابق لاعب الوسط للانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز
الانتقالات الحرة ونهائيات كأس العالم: صيف حافل لمكيني
في الوضع الحالي، سيجد ماكيني نفسه بدون نادٍ عندما تنتهي موسم 2025-26. لديه كأس العالم على أرضه ليشارك فيه هذا الصيف، مع دور مهم من المقرر أن يؤديه في خطط ماوريسيو بوكيتينو.
قد ينتظر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حتى انتهاء بطولة دولية كبرى أخرى قبل اتخاذ قرار هام بشأن مستقبله. لم تفقد يوفنتوس الأمل في تجديد عقد اللاعب النشط المولود في واشنطن.
ومع ذلك، يبقي ماكيني خياراته مفتوحة، حيث يسعى للحصول على العرض المالي الذي يستحقه بفضل قدراته وخبرته. قد تكون الفرق الإنجليزية مستعدة لتلبية هذه المطالب.
حقق ماكيني تقدمًا إيجابيًا منذ فشله في ليدز، ولديه ما يثبته أمام المشككين في قدراته في الدوري الإنجليزي الممتاز. نُصحت الفرق الرائدة في تلك الدوريات بإتمام صفقة ذكية، حيث سيصبح لاعب ذو أداء مثبت متاحًا دون الحاجة إلى دفع رسوم انتقال.
مكيني يدعم نجومية الدوري الإنجليزي الممتاز
أجاب أسطورة المنتخب الأمريكي راموس، في حديثه مع Ozoon، على سؤال GOAL حول إمكانية انضمام ماكيني إلى أحد الأندية الكبرى في إنجلترا: "يجب أن أقول لك، وستون ماكيني لاعب يمكنه اللعب في أي مكان - في أي مركز على أرض الملعب. انظروا إلى ما فعله ليوفنتوس في الشهرين الماضيين، لقد لعب في كل المراكز - من الظهير الأيمن إلى لاعب وسط، ولاعب وسط مهاجم. إنه دائمًا ما ينتهي به المطاف في منطقة الجزاء ويشكل خطرًا دائمًا. لقد كان دائمًا عاملًا فارقًا. لكي نكون منصفين، فإن انتعاش يوفنتوس يعود جزئيًا إلى ويستون ماكيني، فقد كان رائعًا للغاية معهم.
"هل أود أن أراه ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟ يوفنتوس هو أحد تلك الأندية - أنت تتحدث عن نادٍ عظيم في جميع أنحاء العالم. أعتقد حقًا أن وستون ماكيني يمكنه تحسين أي فريق. أنا شخصيًا أود أن أراه يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب لفريق ينافس على الألقاب".
الأندية الإنجليزية مدعوة للتوصل إلى اتفاق مع نجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم
راموس ليس أول من يقترح أن ماكيني يجب أن يحاول مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز. نجم آخر سابق في المنتخب الأمريكي - الحارس السابق براد فريدل - يعتقد أن هذا اللاعب الغامض مقدر له أن ينضم إلى نادٍ كبير مثل شخصيته.
قال فريدل لموقع GOAL: "بالنسبة لي - إذا عدنا بالزمن إلى الوراء عدة سنوات عندما كنت مدربًا لفريق تحت 19 عامًا - كان وستون، من حيث الموهبة، الأفضل في مجموعتي.
بعد أول حصة تدريبية، قلت لطاقم التدريب: "واو". كنت قد أتيت للتو من توتنهام وقمت بالكثير من العمل في أكاديميتهم. قلت: "سيكون الأفضل في توتنهام الآن". كان ذلك مع بعض اللاعبين الجيدين. لذا، يجب أن ينضم إلى نادٍ رائع.
"إنه يحب اللعب بقوة داخل الملعب وخارجه، هذا مؤكد. لكنه موهوب، حقًا. لا أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز تمكن من رؤية ذلك لأن فترة وجوده في ليدز لم تكن الأفضل، لكن لا أعتقد أن الناس يجب أن يحكموا عليه بناءً على ذلك فقط لأنه يمتلك الكثير من الموهبة".
قضى ماكيني خمس سنوات مع يوفنتوس، عملاق الدوري الإيطالي.
اعترف ماكيني - الذي انضم إلى زملائه برنند أرونسون وتايلر آدامز وجيسي مارش في إيلاند رود - بأن الفترة المؤسفة التي قضاها مع ليدز كانت "أدنى مستوى في مسيرتي الاحترافية".
ومنذ ذلك الحين، عاد بقوة إلى جوفنتوس بعد أن بدا أنه قد تم استبعاده بشكل سنوي. أمضى خمس سنوات مع عملاق الدوري الإيطالي في تورينو، حيث خاض أكثر من 200 مباراة، وربما يكون عام 2026 هو العام الذي يبحث فيه عن تحدٍ جديد.
