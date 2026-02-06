يظن أنها نزهة: "رسالة لمجهول" من الفراج تقلب الطاولة على كريستيانو رونالدو بعد أزمة الإضراب!

لا صوت يعلو فوق غضب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد أن انطفأ وهج "الملف الآخر" الذي كان يطغى على الساحة، وهو احتجاج النجم الفرنسي كريم بنزيما، على الاتحاد، قبل أن ينتهي الأمر بانتقال أحدث زلزالًا في الأوساط الكروية السعودية، بانتقاله إلى الهلال.

وبات رونالدو حديث العالم، بعد غيابه عن مباراة الرياض، واحتجاجه على عدم تدعيم النصر من أجل إبرام صفقات كبرى في الميركاتو الشتوي، مقارنة بالهلال، الذي تعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، أبرزها كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي وسايمون بوابري.

ورفض كريستيانو أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل إنه - رغم مشاركته في التدريبات -، إلا أنه قرر عدم التواجد في مباراة الكلاسيكو، اليوم، ضد الاتحاد، كما فشلت كافة المحاولات من أجل عدوله عن هذا القرار.