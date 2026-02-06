Goal.com
Waleed Al-Faraj Nassrsocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

يظن أنها نزهة: "رسالة لمجهول" من الفراج تقلب الطاولة على كريستيانو رونالدو بعد أزمة الإضراب!

رونالدو يواصل الاحتجاج..

لا صوت يعلو فوق غضب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد أن انطفأ وهج "الملف الآخر" الذي كان يطغى على الساحة، وهو احتجاج النجم الفرنسي كريم بنزيما، على الاتحاد، قبل أن ينتهي الأمر بانتقال أحدث زلزالًا في الأوساط الكروية السعودية، بانتقاله إلى الهلال.

وبات رونالدو حديث العالم، بعد غيابه عن مباراة الرياض، واحتجاجه على عدم تدعيم النصر من أجل إبرام صفقات كبرى في الميركاتو الشتوي، مقارنة بالهلال، الذي تعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، أبرزها كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي وسايمون بوابري.

ورفض كريستيانو أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل إنه - رغم مشاركته في التدريبات -، إلا أنه قرر عدم التواجد في مباراة الكلاسيكو، اليوم، ضد الاتحاد، كما فشلت كافة المحاولات من أجل عدوله عن هذا القرار.

  • رسالة الفراج .. هل يقصد كريستيانو؟

    وجاءت رسالة الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر منصة (إكس)، دون تحديد هوية المقصود منها، إلا أنها تنطبق على "حالة" رونالدو في الملاعب السعودية.

    وقال الفراج "الأمر ببساطة، كان يعتقد أن الدوري السعودي نزهة، فاكتشف أن التنافس أصعب مما يتخيل.. ثلاث سنوات أصابته بالإحباط، الملعب لا يجامل ولا يتعامل بمنطق العشاق والمغرمين، الملعب للرجال الأشداء، خليكم منطقيين شوية".

    ودعم الفراج رسالته، بصورة ثلاثية، لكريم بنزيما وهو يحمل كأسي الملك ودوري روشن مع الاتحاد، ورياض محرز رافعًا كأس دوري أبطال آسيا للنخبة مع الأهلي، وروبن نيفيش حاملًا كأس الدوري مع الهلال.

  • موسم 2027 مفصلي!

    وبشكل عام، تحدث وليد الفراج عن تصور الدوري السعودي، في الموسم المُقبل، والذي يُتوقع أن يصير نقطة تحول، في ظل انتهاء عقود رونالدو وبنزيما مع النصر والهلال، متسائلًا "ما هي خطتنا التالية لدوري 2028، من هم النجوم الذين سندعم دورينا بهم؟ علينا أن نفكر بالتحديث من هذه القائمة".

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "ما فعله رونالدو غير مقبول"

    من جانبه، وصف عايض بن عبود، المدير السابق لإدارة كرة القدم بنادي النصر، ما فعله كريستيانو رونالدو، بأنه غير مقبول، على المستوى الإداري، حتى وإن كان له مبرره، بحرص اللاعب على تدعيم النادي، خاصة وأن فترة الانتقالات الشتوية قد أغلقت أبوابها.

    وأضاف عايض، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، أن المنتمين للبيت النصراوي، سعداء بما يمارسه رونالدو من "ضغوط" لجلب فائدة للفريق، ولكن عدم مشاركته في المباريات، خاصة من مباراة اليوم (ضد الاتحاد)، ستضع ضررًا كبيرًا على الفريق، كما أنه يضر بالدوري والمشروع السعودي، لما له من أصداء في المواقع والصحف العالمية.

    وكان الإعلامي خالد الرشيد، قد نوّه إلى فشل جميع المحاولات التي تستهدف مشاركة رونالدو في مباراة الاتحاد، فيما قرر المدير الفني للنصر، البرتغالي جورج جيسوس، التضامن مع "الدون"، كما يدرس الغياب عن المؤتمر الصحفي الذي سيعقب المواجهة.

  • رسالة شديدة اللهجة من الرابطة

    وفي هذا السياق، تحدث مسؤول في رابطة دوري المحترفين السعودي، لشبكة BBC البريطانية، برسالة شديدة اللهجة لرونالدو، بقوله "لا أحد مهما بلغت أهميته، أكبر من مسابقة الدوري".

    ونفى المسؤول السعودي، ادعاءات رونالدو، بحصول الهلال على مساعدات خاصة أو وضع عوائق أمام النصر، مضيفًا "الدوري يقوم على مبدأ بسيط، وهو أن كل نادٍ يعمل بشكل مستقل، ووفقًا للقواعد ذاتها".

    وأضاف مسؤول الرابطة أن القرارات التي تتعلق بالتعاقدات والإنفاق، يتم اتخاذها من قِبل إدارات الأندية، ضمن إطار مالي مصمم، لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي.

    ووجه المسؤول طلبًا إلى كريستيانو، بالتركيز داخل أرضية الملعب فقط، في ظل التنافس الشرس في مسابقة دوري روشن، وسط الفارق الضئيل في النقاط بين المراكز الأربعة الأولى، ما يؤكد أن المنافسة على اللقب لا تزال مشتعلة، وهذا يوضح أن المخطط لتطوير المسابقة يسير بشكل صحيح.

  • Cristiano RonaldoFayez NURELDINE / AFP

    مسيرة رونالدو مع النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

