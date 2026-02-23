بعدما سيطر الإعلامي الرياضي وليد الفراج على الحدث في الوسط الرياضي السعودي، بعد ظهوره الأخير عبر برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر، خرج للاعتذار لأسرة الأمير الراحل عبدالرحمن بن سعود؛ الرئيس التاريخي للنصر.
"كنت مضطرًا للرد على الاتهامات الخطيرة" .. وليد الفراج يعتذر لأسرة الراحل عبدالرحمن بن سعود بعد تكذيبه في حديث جدلي
ما القصة؟
ظهر وليد الفراج أول أمس الأحد، عبر برنامج "الليوان"، وتطرق المقدم عبدالله المديفر لخلافه السابق مع الأمير عبدالرحمن بن سعود.
الأمير عبد الرحمن بن سعود، الذي وافته المنية عام 2004، كان يعد أحد المؤسسين في تاريخ النصر، والذي ترأس النادي حوالي 40 عامًا، وهو من اختار شعار الجزيرة العربية، وقاد فارس نجد للعديد من البطولات.
أما عن رحلة الفراج مع الأمير عبد الرحمن فقد تخللتها بعض الأحداث الجدلية، بين اتهام وليد بتعمد "سب" النصر، عبر خطاب رسمي، فيما جاء الفراج ليوجه ردًا عليه أثار حالة من الهجوم لدى جماهير العالمي.
وكان الأمير عبد الرحمن بن سعود، قد وجه اتهامًا إلى وليد الفراج، بخطاب بخطّ يده، وهو يطلب إعطائه "5" مواد خبرية تحمل سبًا للنصر.
وخلال ظهوره عبر برنامج "الليوان" مع عبد الله المديفر، قال وليد الفراج إن هذا الخطاب مزور، والأمير عبد الرحمن بن سعود كان يعلم بذلك، فيما ألمح بأنه أراد أن يثير هذا الخطاب في الوسط الرياضي، بعد المداخلة العنيفة التي وقعت بينهما في إحدى البرامج التليفزيونية، مضيفًا "لا أحد يكتب لمراسل في خطاب كلمة (سبّ)، هذه لا تتسق في اللغة العربية".
اعتذار وليد الفراج
ووسط الجدل الكبير الذي سببه الفراج، اختتم حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد"، باعتذار رسمي لأسرة الرئيس الراحل، محملًا المديفر المسؤولية، كونه من اختار الحديث عن خلافات تعود لأعوام مضت.
وقال وليد الفراج: "اضطررت أن أعطي رأيي تجاه شخصية أحبها كثيرًا وأحمل لها الكثير من التقديم؛ وهو الأمير عبدالرحمن بن سعود – رحمة الله عليه – لكنني كنت مضطرًا للحديث بصراحة، للإجابة على سؤال، نحن نتحدث عن تاريخ، وكنت مضطرًا لطرح آرائي".
وأضاف: "إذا كان آرائي تجاه الأمير عبدالرحمن بن سعود سببت أي حساسية أو غضب أو جرح أو حزن لأناس أنا أقدرهم وأحترمهم؛ أسرته، أبنائه، بناته ومن يحبونه، فأنا أعتذر عن صراحتي، فهو قيمة وقامة، وليس وليد أو ألف واحد مثله من يقلل من قيمته وقدره".
"ما قيل عني اتهامات خطيرة"
وواصل وليد الفراج مبررًا موقفه: "كان لا بد الحديث بصراحة، لأن الاتهامات كانت خطيرة وممتدة منذ 25 سنة، وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي أتحدث بها عن هذا الموضوع، لأنه طرح عليّ بالبرنامج ولم أحدده، لذا كان لا بد من الدفاع عن النفس".
واختتم: "أكرر اعتذراي لأبنائه ومحبيه وأحفاده، الأمير عبدالرحمن بن سعود يظل قيمة كبيرة في الرياضة السعودية وعند وليد الفراج، هو عشرة عمر، الله يرحمه، وعلينا جميعًا الترحم على رمز نادي النصر".
- Social gfx/ Goal Arabia
أزمة الفراج وجمهور النصر
تعد برامج وليد الفراج بمختلف مسمياتها، وآخرها الذي يعرض حاليًا "أكشن مع وليد"، واحدة من أهم القضايا بالنسبة لجمهور النصر، في ظل اتهامه بتعمد السخرية من ناديهم.
ولطالما ناشد الجمهور النصراوي هيئة الإعلام بضرورة إيقاف الفراج عن الظهور الإعلامي، نظير تقليله من أحد أكبر الأندية في المملكة السعودية.
تلك العلاقة المتوترة بين الطرفين، لا تعكس البيئة التي تربى بها الفراج، إذ أن والده معروف بنصراويته، وانتشرت له عدة فيديوهات وهو يتابع مباريات العالمي رغم أنه يرقد على فراش المرض.