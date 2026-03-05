Goal.com
ماجدونا يطلق شرارة الغضب: وليد الفراج "متهم وبريء" أمام النصر .. هناك وجه آخر للعملة!

أسطورة النصر يكشف الغضب العلني تجاه وليد الفراج..

أن تخرج كلمات من لاعب تجاه برنامج شهير، كالتعامل مع مراسل أو رسالة إلى مقدم البرنامج، فعلى الأرجح يتم التعامل معه بشكل شخصي، أما أن تصدر تلك الكلمات من أسطورة للنادي أو مسؤول بداخله، فبالإمكان القول إنه إيذان صريح بموقف عام تجاه ذلك البرنامج، كما فعل ماجد عبد الله مع الإعلامي وليد الفراج.

وبين شد وجذب، خلال الساعات الماضية، حول إشارة الإعلامي فلاح القحطاني إلى أن ماجد عبد الله، أسطورة النصر والكرة السعودية، رفض إجراء أي لقاء مع برنامج "أكشن مع وليد"، واصفًا إياه بالبرنامج المحمي، ورد الفراج بعرض صورة للمراسل أنس بن عجب مع "ماجدونا"، وأنه لم يمانع التقاط صورة تذكارية معه، على هامش حفل جمعية اللاعبين القدامى، دون التطرق لإجراء أي حوار صحفي معه، والقول إن هناك أناسًا "ما تشبع من الكذب حتى في رمضان"، خرج الأسطورة النصراوية ليضع النقاط فوق الحروف، مؤكدًا علنًا بأنه رفض طلب مقابلة مع برنامج الفراج، لأنه يرفض التطاول والإسقاط على نادي وجمهور النصر.

ما ذكره ماجد عبد الله، وما قبله تصرف نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، برفضه الإدلاء بتصريح مع مراسل "أكشن مع وليد"، كان بمثابة إطلاق الشرارة لغضب نصراوي تجاه الإعلامي وليد الفراج، وهو الأمر ذاته الذي يمكن تناوله بالنظر إلى وجهي العملة، وهل الفراج مذنب أم مظلوم؟

في هذا التقرير، يمكن أن نستعرض بعض مواقف وليد الفراج، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، وما إذا كان الفراج متحاملًا على النصر وجماهيره، خاصة في ظل وجود بعض الاتهامات التي تطاله بالميل إلى الهلال، أم أنه يتعامل مع الأمر بشكل حيادي؟

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-KHALEEJAFP

    هدف رونالدو لصالحه والهلال أفاد السعودية

    في الوقت الذي صنع به الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ضجة عالمية بهدفه من ركلة مقصية في شباك الخليج، في نوفمبر الماضي، ليقود فريقه للفوز بنتيجة (3-1)، خرج الإعلامي وليد الفراج، بتصريح زاد من الجدل، ووصفه البعض بالاستفزاز لجماهير النصر.

    الفراج قال حينها إن هناك فارقًا كبيرًا بين فوز الهلال على مانشستر سيتي (الذي سبق هدف رونالدو بعدة أشهر)، وهدف قائد النصر في مرمى الخليج.

    وأوضح الفراج أن ما صنعه رونالدو كان حدثًا شخصيًا، وكذلك زيارته للولايات المتحدة وصورته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قضية شخصية وهو المستفيد الوحيد منها، مضيفًا أن النصر كان هامشيًا في هدف رونالدو، بعض فوز الهلال على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025، الذي أفاد الكرة السعودية بشكل عام.

  • Nawaf Alaqidi Waleed Al FarrajSocial GFX

    الفراج ينفجر ضد العقيدي

    "فعل ورد فعل؟ أم فعل وفعل؟"، بين السيناريوهين، جاء حديث وليد الفراج عن نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، والذي سبق وأن أحرج مراسل "أكشن مع وليد"، في أكتوبر الماضي، بعد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026، حيث قال العقيدي للمراسل حينها "أصرح للجميع إلا أنت، لأنه ما يستاهل"، في إشارة إلى الفراج.

    بعدها، شن وليد الفراج هجومًا "مرتين" على نواف العقيدي، أبرزها بعد مباراة الديربي أمام الهلال، حيث كان طرده نقطة تحول في خسارة النصر بنتيجة (3-1)، ليوجه الفراج إليه رسالة قاسية، حيث قال حينها "قلنا لكم لا تكبرون رؤوس اللاعبين الشباب، هذا حارس المنتخب، هل سيفعل نفس هذه الأخطاء في المونديال؟"، كما وصفه الفراج بأن الجمهور السعودي متورط به، ولكنه لن يكون مثل محمد الدعيع أو عبد الله الدعيع.

    وعاد الفراج في وقت لاحق، كرد على أحد الجماهير، بقوله إنه يرفض فكرة إنساب تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم، إلى نواف العقيدي، واصفًا الأمر بأنه "كذبة كبيرة"، والمنتخب تأهل للمونديال بفارق الأهداف.

  • Waleed Al-Farraj Prince Abdulrahman bin Saudsocial gfx

    أزمة الفراج مع الأمير عبد الرحمن بن سعود

    وزاد وليد الفراج من الشعر بيتًا، حينما أعاد الحديث حول أزمته مع الأمير عبد الرحمن بن سعود، الرئيس التاريخي للنصر، والذي وافته المنية عام 2004، حيث رد الفراج على لقاء تليفزيوني سابق، وجه ابن سعود فيه اتهامًا للإعلامي بأنه يطلب من مراسل إعطاءه "5" مواد خبرية تحمل سبًا للنصر.

    ورد الفراج، عبر برنامج "الليوان"، بأن الخطاب مزور والأمير عبد الرحمن كان يعلم بذلك، وإنما أراد أن يثير هذا الخطاب في الوسط الرياضي، بعد المداخلة العنيفة التي وقعت بينهما في إحدى البرامج التليفزيونية، مضيفًا "لا أحد يكتب لمراسل في خطاب كلمة (سبّ)، هذه لا تتسق في اللغة العربية"، كما أضاف أن أصل الخلاف بينه وبين رئيس النصر الأسبق، بأنه (لا يسمع الكلام)، وأنه رفض أن يكون تابعًا لابن سعود، من أجل تناول الأحداث بشكل محايد وذكر بعض الأخطاء.

  • "الدوري نصراوي"

    لنستعرض الآن الوجه الآخر للعملة، حيث خرج وليد الفراج، في أكثر من مناسبة، ليؤكد نظرته للنصر منذ بداية الموسم الحالي، بأنه سينهي الموسم بطلًا للدوري.

    كان آخر تلك المناسبات، حينما صرح الفراج عبر برنامج "الليوان"، بأن كل الظروف الطبيعية، دون أي مؤامرات، تؤدي إلى النصر، من حيث قدرته على جمع النقاط، وجدولة الدوري التي مكنته من تحقيق انطلاقة جيدة، فضلًأ عن تعاقده مع مدرب ذكي بحجم جورج جيسوس، واختيار كريستيانو رونالدو، لأسماء جديدة قادرة على مساعدته في الفريق، مثل جواو فيليكس.

    وأبدى الفراج رغبته في أن يتوج النصر بالدوري، من أجل مصلحة المسابقة؛ من حيث إنهاء احتكار الهلال والاتحاد على المسابقة، في السنوات الأخيرة، مضيفًا أن فوز النصر أو الأهلي باللقب، سيساهم في زيادة قوة الدوري في موسم 2027-2028، ويساعد على زيادة الحضور الجماهيري "الضعيف" هذا الموسم.

  • Waleed Al Farraj Al Nassr FansSocial gfx/ Goal Arabia

    نقاط في صالح الفراج

    دون الدفاع عن وليد الفراج، ولكن من أجل إبراز الوجه الآخر للعملة، فإن هناك نقاطًا تقف إلى جانبه، حول الاتهامات النصراوية الموجهة إليه بالانحياز للمنافس.

    النقطة الأولى: ما ذكرته في الفقرة السابقة بأنه يتمنى أن يتجه الدوري إلى النصر، وتأكيد انحيازه للنصر أمام الهلال قبل مباراة الديربي الماضية، من أجل مصلحة المنافسة في الدوري.

    النقطة الثانية: أن ما ذكره حول نواف العقيدي، قد أعاده على محمد الربيعي، حارس مرمى الهلال، حيث انتقده بشكل كبير بسبب أخطائه في مباراة الديربي أمام الرياض، والتشكيك حول أحقية بعض اللاعبين السعوديين للرواتب التي يتقاضونها.

    أضف إلى ذلك، أن فيصل الغامدي، لاعب الاتحاد، سبق وأن أبدى غضبه تجاه البرنامج، برفضه الإدلاء بتصريح مع المراسل، وذلك بعد سخرية الفراج بشأنه، وانتقاد الناقد عماد السالمي له، بأنه غير متميز في الافتكاك أو الصناعة أو أي شيء، ليعود السالمي بعد ذلك برسالة "مصالحة" إلى لاعب الاتحاد.

    وبقطع النظر حول أداء الفراج، ولكن المقصود هنا أنه لم يقصد العقيدي وحده، وإنما انتقد عددًا من لاعبي الفرق الأخرى.

    النقطة الثالثة: حديثه عن الأمير عبد الرحمن بن سعود، واعترافه بأن أزماته مع رئيس النصر التاريخي، لا تتعدى نسبة الـ30%، بينما يحمل ذكريات جميلة معه.

    وختامًا، هناك نقاط تحسب للفراج وأخرى ضده، ورغم أن خلاف جماهير النصر معه ليس بجديد، وسبق وأن شاهدناه في المواسم السابقة، إلا أن ما صنعه الأسطورة ماجد عبد الله، ربما كان بمثابة إيذان بغضب كبير يجب على الإعلامي احتواءه سريعًا.

