Getty
ترجمه
"وليام أوسولا عاد ليطاردهم!" - مانشستر يونايتد يتعرض لسخرية قاسية بعد أن عثر المشجعون على تغريدة عمرها 12 عامًا تظهر بطل نيوكاسل وهو يلعب في أولد ترافورد ويقف مع أساطير الشياطين الحمر
المهاجم الدنماركي يحتاج إلى الصبر في سانت جيمس بارك
انتقل أوسولا، المولود في كوبنهاغن، إلى إنجلترا في عام 2018 عندما انضم إلى شيفيلد يونايتد. بعد تخرجه من أكاديمية شيفيلد يونايتد، اكتشف نيوكاسل إمكاناته الواضحة واتفق على انتقاله مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) في صيف 2024.
كان التقدم في سانت جيمس بارك بطيئًا، حيث وجد أوسولا نفسه عالقًا خلف لاعبين مثل ألكسندر إيساك ثم نيك وولتمادي في الترتيب الهرمي للماغبايز. لا يزال أوسولا موهبة خام، مع بعض الجوانب التي تحتاج إلى صقل، لكنه يتمتع بقدرة على تغيير مجرى المباراة يمكنها أن تضيء أي منافسة في يومه.
زار أوسولا ملعب أولد ترافورد وحصل على جائزة في سن 11 عامًا.
كان هذا هو الحال عندما واجه مانشستر يونايتد في سانت جيمس بارك. مع دخول المباراة الدقيقة 90، وبعد أن انخفض عدد لاعبي الفريق المضيف إلى 10 لاعبين عقب طرد جاكوب رامزي في نهاية الشوط الأول، رأى أوسولا الكرة تمر إلى الجناح الأيمن ليتقدم نحوها.
بعد أن حافظ على الكرة في الملعب، وظل واقفًا على قدميه بعد تعثره، اندفع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى الداخل بقدمه اليسرى، وقام بحركة خطوة إلى الأمام، وسدد كرة رائعة تجاوزت سين لامينز لتثير مشاهد احتفال صاخبة في تاينسايد.
كان بإمكان أوسولا أن يكون له هذا التأثير مع مانشستر يونايتد، بدلاً من نيوكاسل، بعد أن تمت دعوته إلى أولد ترافورد عندما كان في الحادية عشرة من عمره، واعترف بموهبته في نهائي بطولة MU Soccer Schools World Skills. وقد سلمه أيقونتا الشياطين الحمر بريان روبسون وغاري باليستر درعًا احتفاليًا.
سعد مشجعو ماغبايز بتذكير منافسيهم في الدوري الإنجليزي الممتاز بما فاتهم. بعد أن طاردهم وجه مألوف، عانى مانشستر يونايتد من أول هزيمة له تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، لتنتهي سلسلة من سبع مباريات دون هزيمة.
كيف كان رد فعل أوسولا على هدفه الذي حسم المباراة ضد مانشستر يونايتد
أوسولا، الذي لم يدخل الملعب إلا في الدقيقة 85 بعد أن أشركه إدي هاو، كان سعيدًا للغاية بمساهمته الدراماتيكية في الفوز على الشياطين الحمر. وقال لتلفزيون TNT Sports إنه استمتع بأفضل لحظة في مسيرته الاحترافية حتى الآن: "كان ذلك أفضل شعور على الإطلاق. كنت سعيدًا للغاية بذلك. عندما دخلت الملعب، صليت فقط أن أسجل هدفًا وأحدث فارقًا، والحمد لله أن ذلك حدث. كنت أتدرب على ذلك في التدريبات أمس، فقط أقطع الكرة وأسجل، لذا فإن العمل الجاد قد آتى ثماره".
كان هاو سعيدًا بنفس القدر بالنسبة لمهاجم رفض نيوكاسل عرضًا لانتقاله، حيث يعتقدون أنه يمكن أن يلعب دورًا مهمًا لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
قال هاو عن فوز فريقه على أرضه: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، ثم حصلنا على بطاقة حمراء بالطبع. كان من السهل على اللاعبين أن يشعروا بالأسف على أنفسهم، ها نحن ذا مرة أخرى. هذا أكبر إطراء يمكنني أن أقدمه للاعبين. لقد وقفوا بقوة في الشوط الثاني وقدموا المزيد. لقد آمنوا جميعًا بأننا نستطيع الفوز بالمباراة.
"إنها نهاية رائعة للمباراة. إنها واحدة من أفضل المشاعر التي شعرت بها على الإطلاق، وأنا متأكد من أن الكثير من الناس سيقولون الشيء نفسه. ولكننا لم نفعل ذلك بما فيه الكفاية. آمل أن يتم إعادة عرض هذا الهدف مرات عديدة لأنني أعتقد أننا جميعًا استحققناه".
- Getty
مباريات نيوكاسل 2025-26: مانشستر سيتي وبرشلونة هما التاليان في قائمة مباريات فريق الماغبايز
الفوز على مانشستر يونايتد رفع نيوكاسل إلى المركز 12 في جدول الترتيب. قد لا يكون الفريق في النصف العلوي من الجدول حتى الآن، لكنه لا يتأخر سوى بخمس نقاط عن برينتفورد الذي يحتل المركز السابع. والآن، تتجه الأنظار نحو مباريات خروج المغلوب، حيث ستقام مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي يوم السبت، تليها مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوريأبطال أوروبا ضد عملاق الدوري الإسباني برشلونة.
إعلان