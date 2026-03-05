"وليام أوسولا عاد ليطاردهم!" - مانشستر يونايتد يتعرض لسخرية قاسية بعد أن عثر المشجعون على تغريدة عمرها 12 عامًا تظهر بطل نيوكاسل وهو يلعب في أولد ترافورد ويقف مع أساطير الشياطين الحمر

كان هذا هو الحال عندما واجه مانشستر يونايتد في سانت جيمس بارك. مع دخول المباراة الدقيقة 90، وبعد أن انخفض عدد لاعبي الفريق المضيف إلى 10 لاعبين عقب طرد جاكوب رامزي في نهاية الشوط الأول، رأى أوسولا الكرة تمر إلى الجناح الأيمن ليتقدم نحوها.

بعد أن حافظ على الكرة في الملعب، وظل واقفًا على قدميه بعد تعثره، اندفع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى الداخل بقدمه اليسرى، وقام بحركة خطوة إلى الأمام، وسدد كرة رائعة تجاوزت سين لامينز لتثير مشاهد احتفال صاخبة في تاينسايد.

كان بإمكان أوسولا أن يكون له هذا التأثير مع مانشستر يونايتد، بدلاً من نيوكاسل، بعد أن تمت دعوته إلى أولد ترافورد عندما كان في الحادية عشرة من عمره، واعترف بموهبته في نهائي بطولة MU Soccer Schools World Skills. وقد سلمه أيقونتا الشياطين الحمر بريان روبسون وغاري باليستر درعًا احتفاليًا.

سعد مشجعو ماغبايز بتذكير منافسيهم في الدوري الإنجليزي الممتاز بما فاتهم. بعد أن طاردهم وجه مألوف، عانى مانشستر يونايتد من أول هزيمة له تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، لتنتهي سلسلة من سبع مباريات دون هزيمة.