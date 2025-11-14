توفى محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، ومقدم البرامج عبر قناة النادي الأبيض صباح اليوم الجمعة، بعد حادث مروع، ليتلقى جمهور الكرة المصرية خبرًا صادمًا.
التحقيقات كشفت السبب الحقيقي .. وفاة نجم الزمالك السابق بعد حادث مروع
ماذا حدث؟
كشفت وسائل إعلامية مصرية، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، عن وفاة صبري، بعد أن تعرض لحادث مروع في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأوضحت التقارير أن صبري كان قد ظهر مساء أمس الخميس عبر قناة نادي الزمالك، خلال البرنامج الذي كان يقدمه، قبل أن يتعرض للحادث الذي أودى بحياته.
وتلقت الجماهير المصرية صباح الجمعة الخبر الصادم، بوفاة محمد صبري أحد نجوم نادي الزمالك السابقين خلال فترة التسعينات.
التحقيقات تكشف سبب الوفاة
أعلنت صحيفة "اليوم السابع" المصرية وفاة اللاعب المصري السابق محمد صبري في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، إثر حادث سير مأساوي تعرض له بسيارته الخاصة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء قيادة صبري لسيارته على أحد الطرق الجانبية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث فقد السيطرة فجأة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بجدار مبنى قيد الإنشاء.
وأدت قوة الاصطدام إلى وفاة محمد صبري على الفور، مخلفًا صدمة كبيرة في الوسط الرياضي المصري وجماهير نادي الزمالك، الذين نعتوا النجم السابق وأشادوا بمسيرته الطويلة والمميزة داخل ملاعب الكرة المصرية.
ويعد الحادث بمثابة خسارة كبيرة للرياضة المصرية، خصوصًا وأن صبري كان لا يزال نشطًا في مجال التدريب واكتشاف المواهب الشابة بعد اعتزاله كرة القدم.
من هو محمد صبري؟
احتفل الراحل محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في شهر أبريل الماضي بعيد ميلاده الـ51، وهو اليوم الذي يذكّر الجميع بميلاده في 7 أبريل 1974 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.
وُلد صبري في عائلة محبة لكرة القدم، حيث أظهر منذ الصغر مهارات استثنائية في الملاعب المحلية، ما دفع الأندية الكبرى في مصر لمتابعته باهتمام قبل أن ينضم إلى صفوف نادي الزمالك ويبدأ رحلة طويلة من التألق والإبداع.
انطلق مسيرته الاحترافية مع الفريق الأول لنادي الزمالك تحت قيادة المدرب الكبير الراحل محمود الجوهري عام 1994، وكان له ظهور استثنائي منذ أول مباراة رسمية له.
ففي ذلك اللقاء، سجل هدفًا صاروخيًا مذهلًا في مرمى حارس الأهلي آنذاك، أحمد شوبير، وهو هدف بقي في ذاكرة الجماهير البيضاء لعقود. انتهت المباراة بفوز الزمالك 2-0 بعد أن أضاف النيجيري إيمانويل أمونيكي الهدف الثاني، لتصبح تلك المباراة البداية الرسمية لتاريخ حافل بالأهداف والإنجازات لصبري.
لم يقتصر تألق صبري على بداياته فقط، بل استمر على مدار السنوات التالية، ليتوج في موسم 1998–1999 بهدف رائع آخر في شباك حارس الأهلي عصام الحضري، وهو الهدف الذي جعله ينال لقب "المدفعجي" بين جماهير الزمالك، تقديرًا لقدرته الفريدة على تسجيل الأهداف الصاروخية في المباريات الكبيرة، خصوصًا أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.
تميزت مسيرة صبري مع الزمالك بتحقيقه 15 بطولة على مدار عشر سنوات من التألق المستمر، وشملت هذه الإنجازات: الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري ثلاث مرات، بالإضافة إلى كأس الكؤوس مرة، والسوبر الأفريقي ثلاث مرات، ولقب البطولة الأفروآسيوية، مما جعله أحد أبرز نجوم القلعة البيضاء في تاريخ النادي.
وشارك صبري مع جيل تاريخي للزمالك في التسعينيات، الذي ضم مجموعة من أبرز لاعبي مصر على الإطلاق، مثل: أحمد الكأس، أيمن منصور، قاصي سعيد، عفت نصار، خالد الغندور، إسماعيل يوسف، حازم إمام، ونادر السيد، ليشكلوا معًا فريقًا استثنائيًا حمل القلعة البيضاء إلى أرقى البطولات على المستوى المحلي والقاري.
بعد 13 عامًا من العطاء المستمر داخل أسوار الزمالك، انتقل محمد صبري على سبيل الإعارة إلى كاظمة الكويتي، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع الاتحاد السكندري، لينهي مسيرته كلاعب محترف ويعلن اعتزاله كرة القدم.
ولم تتوقف إنجازات صبري عند هذا الحد، فقد أسهم بعد اعتزاله في اكتشاف وتوجيه جيل جديد من اللاعبين، ومن أبرزهم اللاعب مصطفى فتحي، نجم بيراميدز الحالي، قبل أن يختار صبري دخول عالم التدريب، مواصلًا عطائه في كرة القدم بطريقة مختلفة، مستفيدًا من خبرته الطويلة ومهاراته التي اكتسبها خلال مسيرته الطويلة والمضيئة.
منتخب مصر ينعي صبري
نعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وفاة اللاعب المصري السابق محمد صبري نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، الذي توفي اليوم إثر حادث سير مأساوي.
وتقدم الجهاز الفني لمنتخب مصر بأحر التعازي إلى أسرة الراحل وأهله، وإلى أسرة كرة القدم المصرية، على فقدان أحد أبرز نجوم الرياضة الوطنية الذين تركوا بصمة واضحة في الملاعب المصرية والأفريقية.
ويعد محمد صبري أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لنادي الزمالك في التسعينيات