"عندما وصلت أجلسوني على الدكة!".. جملة مثيرة للجدل من صلاح تعيد فتح جراح تشيلسي ومورينيو

عندما انتقل محمد صلاح إلى تشيلسي في يناير 2014، كان يُنظر إليه باعتباره أحد أهم المواهب القادمة من الدوري السويسري بعد تألقه اللافت مع بازل. غير أن الوضع تغير سريعًا إذ أصبح اللاعب بعيدًا عن حسابات المدير الفني جوزيه مورينيو، ليتحول من عنصر واعد إلى لاعب يجلس أغلب الوقت على مقاعد البدلاء، قبل أن يجد نفسه خارج الصورة بشكل شبه كامل في موسم 2014-2015 ويضطر للذهاب في إعارة إلى فيورنتينا قبل الانتقال النهائي إلى روما ومنه إلى ليفربول.

وقد أثار هذا الموقف كثيرًا من الجدل في ذلك الوقت، خصوصًا أن صلاح لم يُمنح الفرصة الكافية لإثبات نفسه تحت قيادة المدرب البرتغالي، قبل أن يقرر النادي إعارته إلى فيورنتينا ثم إلى روما، وهي الخطوات التي أعادت تشكيل مسيرته من جديد، قبل أن يعود إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول ويتحوّل إلى أحد أفضل لاعبي العالم.

وفي ضوء ذلك، يبدو أن جملة "أجلسوني على الدكة" تمثل إسقاطًا مباشرًا على تلك الفترة، خاصة أن صلاح أصبح معروفًا بقدرته على توظيف رسائل ملهمة في تصريحاته ومشاركاته الإعلامية. وقد تكون الجملة بمثابة تذكير بأن النجاح الكبير الذي حققه لم يكن طريقًا ممهدًا، بل مرّ بمحطات مؤلمة جعلته أكثر إصرارًا ونضجًا.