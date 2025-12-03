"عندما وصلت أجلسوني على الدكة!".. جملة مثيرة للجدل من صلاح تعيد فتح جراح تشيلسي ومورينيو

أثار النجم المصري محمد صلاح حالة من الجدل بعد ظهوره في إعلان جديد لشركة "بيبسي" يروّج لدورة "بيبسي" في كرة القدم للشباب المصريين، وهي البطولة التي شهدت أولى خطوات اللاعب في عالم الساحرة المستديرة قبل أن ينتقل إلى نادي المقاولون العرب ثم يشق طريقه نحو المجد الأوروبي. الإعلان الذي حمل طابعًا تحفيزيًا ركّز على سرد جزء من الرحلة الإنسانية والرياضية لصلاح، غير أن جملة واحدة قالها نجم ليفربول أثارت نقاشًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين: "حين شعرت أنني وصلت… أجلسوني على الدكة".
ورغم أن صلاح لم يذكر اسمًا صريحًا في الإعلان، فإن المؤشرات التي التقطها جمهور كرة القدم تبدو واضحة؛ فالجملة بدت وكأنها إشارة إلى الفترة الصعبة التي عاشها اللاعب في نادي تشيلسي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال موسم 2014-2015، وهي الحقبة التي شكلت واحدة من أكثر المحطات تعقيدًا في مسيرة "الملك المصري". فقد رأى الكثيرون أن استخدام صلاح لهذه العبارة لم يكن مجرد عفوية دعائية، بل تلميحًا ذكيًا لمرحلة شكّلت نقطة تحول حقيقية في مسار واحد من أكثر اللاعبين العرب نجاحًا في تاريخ اللعبة.