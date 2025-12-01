Al Ahli SFC v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"حياة المشجعين قد تصبح مهددة" .. مفاجأة من وزارة الرياضة في قضية "اللافتة المسيئة" للأهلي وموقف الاتحاد!

تطورات مثيرة في واحدة من أكثر القضايا الجدلية..

كشف الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، مفاجآت جديدة في أزمة "اللافتة المسيئة" للنادي الأهلي، خلال ديربي جدة الكبير أمام الاتحاد، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الأهلي فاز (1-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ في مباراة شهدت الكثير من الأحداث المثيرة للجدل، سواء داخل المستطيل الأخضر أو بالمدرجات.

    أحداث مثيرة في ديربي الاتحاد والأهلي

    من المعروف أن الاتحاد والأهلي يتشاركان نفس الملعب "الإنماء"؛ إلا أنه في الديربي الأخير الذي أقيم مساء يوم 8 نوفمبر 2025، كان يُعتبر العميد هو الفريق المستضيف.

    ولذلك.. جهز جمهور نادي الاتحاد مجموعة من اللافتات التشجيعية؛ من أجل رفعها في بداية ديربي جدة ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    لكن وبشكلٍ مفاجئ؛ ظهرت لافتة في مدرجات جماهير الأهلي، فيها الكثير من العبارات المسيئة لهذا الكيان الرياضي الكبير.

    المثير في الأمر أن الاتحاد نفى مسؤوليته عن هذا الأمر؛ إلى جانب تأكيدات من الرابطة المحترفة، أنها لا تعلم أي شيء عنها أيضًا.

    وتم القبض على الأشخاص المتورطين في رفع "اللافتة المسيئة"؛ حيث أنه جاري التحقيق معهم، في الوقت الحالي.

    لكن.. يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: "من الذي سمح لهؤلاء الأشخاص الذين رفعوا (اللافتة المسيئة) للنادي الأهلي بدخول مدرجات ملعب (الإنماء)؟!".

  • مفاجأة في قضية "اللافتة المسيئة" للأهلي ضد الاتحاد

    وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فيصل الجفن تصعيد وزارة الرياضة، ملف "اللافتة المسيئة" للنادي الأهلي، إلى جهاتٍ أعلى في المملكة العربية السعودية.

    الجفن نقل عن مصادره الخاصة عبر برنامجه "ملاعب"، أن وزارة الرياضة ترى أن القضية أكبر بكثير من "اللافتة المسيئة" للأهلي؛ والتي تم رفعها في مدرجات ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، خلال الديربي.

    وأشار الجفن إلى أن الأشخاص الذين رفعوا هذه اللافتة، كانوا يضعوها بحقيبة عادية؛ ورغم ذلك تجاوزوا نقاط التفتيش، حتى الدخول إلى المدرجات.

    وأوضح أن وزارة الرياضة، ترى أن القضية مُتعلقة الآن بتهديد حياة المشجعين؛ حيث أن من يتجاوز نقاط التفتيش حاملًا "لافتة مسيئة"، قد يقوم فيما بعد بالدخول إلى المدرجات وهو يحمل أشياءً أخرى أكثر خطورة.

    وشدد الجفن على أن الاتحاد بريء تمامًا في هذه القضية؛ حيث أن التصعيد لم يشمل هذا الكيان الرياضي الكبير، أو أي من مسؤوليه.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 20.

    - فوز: 13.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 48.

    - أهداف مستقبلة: 24.

