Getty/GOAL
ترجمه
واين روني يكشف عن هدية غريبة تلقاها من الأيقونة الأرجنتينية دييجو مارادونا - ولا تزال أسطورة مانشستر يونايتد تحتفظ بها في منزلها!
رووني كان غاضبًا بعد مباراة دوري أبطال أوروبا
التقى الاثنان بشكل عفوي في عام 2013. كان روني في طريقه لتناول الطعام بعد أن قضى أمسية محبطة مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا. كان هداف الشياطين الحمر على مر العصور "غاضبًا" من السير أليكس فيرجسون لأنه وضعه على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد.
حقق مانشستر يونايتد تعادلاً رائعاً 1-1 في سانتياغو برنابيو خلال مباراة الذهاب في دور الـ16، واعترف روني أن ملعب ريال مدريد الشهير هو أحد الملاعب المفضلة لديه.
- Getty
فيرغسون استبعد روني من التشكيلة الأساسية في مباراة ريال مدريد
في حديثه في برنامج "The Wayne Rooney Show"، قال المهاجم السابق: "حصلنا على نتيجة جيدة. سجل داني ويلبيك هدفًا برأسه، قمت بتمرير الكرة إلى ركنية، وسجل ويلبيك الهدف وتعادلنا 1-1".
على الرغم من مساهمته المهمة في تحقيق هذا الإنجاز على الأراضي الإسبانية، تم اختيار روني ضمن قائمة البدلاء عندما عادت المباراة المهمة إلى أولد ترافورد. وأضاف عن هذا الإهمال: "تركني على مقاعد البدلاء في مباراة الإياب. أليكس فيرجسون استدعاني وأخبرني أنني سأكون على مقاعد البدلاء، مما أثار غضبي، لأنني لعبت في مركز غير مركزي، وقمت بمهمة للفريق، وساعدتنا في الحصول على تعادل جيد خارج أرضنا، لكننا خسرنا (2-1 في تلك الليلة)".
مارادونا يقدم هدية غريبة لرووني
مع استمرار انفعاله الشديد، سعى روني إلى تصفية ذهنه عند زيارته لمطعم Wing's، الذي كان على مدار السنين مطعماً شهيراً بين لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز. لم يكن لديه أدنى فكرة أن أسطورة الرياضة على وشك أن ترسم البسمة على وجهه.
قال روني عن لقائه بمارادونا: "كان ذلك في ذلك المساء بالفعل - ذهبت إلى مطعم Wing's مرتديًا بدلة رياضية، وكان مارادونا هناك. التقطت صورة معه وما إلى ذلك. كان يرتدي بدلة كاملة وربطة عنق، ثم أعطاني ربطة عنقه. كان الأمر غريبًا بعض الشيء، فقد خلع ربطة عنقه ووضعها عليّ، بينما كنت لا أزال أرتدي بدلة النادي الرياضية".
كان مارادونا حاضراً لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد. كان يزور مانشستر بانتظام في ذلك الوقت لأن ابنته جيانينا كانت متزوجة من مهاجم مانشستر سيتي الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.
نظرًا لأن روني يشبه مارادونا، كان الفائز بكأس العالم 1986 دائمًا يثني على نجم مانشستر يونايتد القوي البنية، الذي لم يقدم أبدًا أقل من 100٪ عندما كان على أرض الملعب.
بعد أن شاهد روني يشارك لأول مرة مع منتخب إنجلترا في سن 17 عامًا، في مباراة تأهيلية لبطولة أوروبا 2004 ضد مقدونيا، قال مارادونا عن هذا الموهبة الفذة: "لا يظهرون كثيرًا، هؤلاء اللاعبون الذين يمكنهم أن يصبحوا نجومًا عالميين حقيقيين".
كان روني معجبًا بمارادونا بعد أن شاهد مقاطع فيديو له وهو يلعب أثناء نشأته، ووصف اللاعب الجنوب أمريكي الغامض بأنه "الأفضل" عندما نشر تكريمًا عاطفيًا على الإنترنت بعد نبأ وفاته في عام 2020.
- Hulton Archive
ساعد روني مانشستر يونايتد في الفوز بآخر لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز.
سيظل روني يتذكر مارادونا دائمًا، حيث احتفظ بالربطة التي أُهديت له بشكل غريب قبل أكثر من عقد من الزمان. قال: "نعم، ما زلت أحتفظ بها في المنزل. كانت لحظة غريبة، لكنني كنت غاضبًا بعد المباراة. خرجت غاضبًا، وشربت بضعة كؤوس من النبيذ لأغرق حزني. على الأقل حصلت على شيء جيد من تلك الليلة، حصلت على ربطة عنق مارادونا!"
واصل ريال مدريد معاناته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند بقيادة يورغن كلوب في ذلك العام، بينما توج مانشستر يونايتد بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز - وحصل على اللقب للمرة الأخيرة قبل تقاعد فيرغسون.
إعلان