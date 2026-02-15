Getty
واين روني يذكر اسمي الناديين اللذين سينضم إليهما كمدرب مساعد، بينما يفتح أسطورة مانشستر يونايتد الباب أمام عودته إلى التدريب
مسيرة روني الإدارية: من ديربي إلى بليموث مروراً بالدوري الأمريكي لكرة القدم
انتقل روني إلى الإدارة في ديربي عندما اعتزل اللعب. كلف بمهمة صعبة هناك وأشرف على هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى على الرغم من حصوله على الكثير من الثناء لجهوده. ثم قضى فترة قصيرة مع فريق دي سي يونايتد في دوري كرة القدم الأمريكية.
أمضى 83 يوماً فقط في العمل مع أسطورة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية توم برادي وفريق مالكي بيرمنغهام الأمريكيين، حيث عانى من فترة كارثية في سانت أندروز. ثم أدار 25 مباراة فقط على رأس بليموث قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه.
قطع روني علاقاته مع بيلغريمز في ليلة رأس السنة 2024 وظل بعيدًا عن المجال الفني منذ ذلك الحين. عاد إلى العمل كخبير كروي، حيث وقع عقدًا مربحًا يجعله ضيفًا منتظمًا في برنامج Match of the Day.
هل سيتولى روني مسؤولية فريق آخر؟
أمضى المزيد من الوقت مع عائلته، حيث أبرمت زوجته كولين صفقة وثائقية بمبلغ كبير مع عملاق البث المباشر Disney+. كما تمكن روني من مشاهدة ابنه الأكبر كاي وهو يلعب مع فرق الشباب في مانشستر يونايتد، حيث شارك اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا مؤخرًا في مباراة كأس الشباب الإنجليزي في أولد ترافورد.
رووني سعيد بالتزاماته الحالية، لكنه لا يزال منفتحًا على عروض التدريب. عندما سُئل في بودكاست No Tippy Tappy Football عما إذا كان يرى نفسه يتولى زمام الأمور في مكان ما، أجاب: "سأعود إذا أتيحت لي الفرصة المناسبة. أنا لست في عجلة من أمري".
ثم سُئل اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا عما إذا كان مستعدًا للعمل كمساعد، بدلاً من تحمل المسؤولية النهائية بنفسه. وأضاف: "نعم، 100٪. سُئلت قبل بضعة أسابيع عما إذا كنت سأعود إلى مانشستر يونايتد في دور مختلف.
"بالطبع سأفعل. ربما الناديان الوحيدان اللذان سأعود إليهما [ليس كمدرب] هما إيفرتون ومانشستر يونايتد لأنهما الناديان القريبان من قلبي".
رووني مستعد للعب دور في أولد ترافورد
رأى روني أن هناك دورًا له في أولد ترافورد بعد إعفاء روبن أموريم من مهامه في أوائل عام 2026. تم تسليم زمام الأمور في البداية إلى دارين فليتشر على أساس مؤقت، ثم إلى مايكل كاريك بصفة مؤقتة.
وهو يعرف كلا لاعبي خط الوسط السابقين في مانشستر يونايتد جيدًا، وقال في برنامج "ذا واين روني شو" عندما سُئل عما إذا كان سيقبل دعوة للانضمام إلى طاقم العمل في النادي: "بالطبع سأقبل. هذا أمر بديهي. أنا لا أتوسل للحصول على وظيفة هنا. فقط لكي يعلم الجميع، إذا طُلب مني الانضمام، فسأفعل ذلك بالطبع. تعيين المدير الفني هو الأمر الأهم".
على الرغم من أن روني واجه صعوبات كمدرب، إلا أنه تولى مهام صعبة. لا يزال الوقت في صالحه عندما يتعلق الأمر بالقيام بالأمر الصحيح والاستفادة القصوى من خبرته الواسعة.
يعتقد زميله السابق، المدافع السابق لمانشستر يونايتد ويس براون، أنه لا ينبغي استبعاد عودة روني العاطفية إلى مانشستر يونايتد. يمكن أن يصبح روني مدربًا للريد ديفلز في مرحلة ما.
قال براون لـ GOAL عندما سُئل عما إذا كان روني مؤهلاً لهذا المنصب: "عندما تصبح مدربًا، يكون حلمك هو تدريب نادٍ كبير. إذا أتيحت هذه الفرص، فأنا متأكد من أن أي شخص سيقبلها على الفور. لا يزال روني مبتدئًا في مجال التدريب ولا يزال يتعلم المهنة، لكنه شخص لطالما أراد أن يصبح مدربًا. علينا فقط أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور في بليموث".
وأضاف عن اتخاذ المزيد من الخطوات نحو "مسرح الأحلام": "عادة ما تتخذ خطوات مختلفة وتتقدم ببطء. مثل أي لاعب سابق لعب لمانشستر يونايتد ويشغل منصب مدير فني، فهذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجميع".
المدير الفني القادم لمانشستر يونايتد: كاريك في المحادثات
سيعلن مانشستر يونايتد عن اسم مدربه الدائم الجديد في الصيف، وسيواصل كاريك مهامه حتى نهاية الموسم. وقد وضع نفسه في دائرة المرشحين لشغل المنصب بشكل دائم، بعد أن حقق أربعة انتصارات وتعادل واحد في بداية فترة توليه المنصب، ولكن قد يتم البحث عن شخصية أكثر جدية لقيادة هذا العملاق الطموح في الدوري الإنجليزي الممتاز.
