واين روني يذكر اسمي الناديين اللذين سينضم إليهما كمدرب مساعد، بينما يفتح أسطورة مانشستر يونايتد الباب أمام عودته إلى التدريب

رأى روني أن هناك دورًا له في أولد ترافورد بعد إعفاء روبن أموريم من مهامه في أوائل عام 2026. تم تسليم زمام الأمور في البداية إلى دارين فليتشر على أساس مؤقت، ثم إلى مايكل كاريك بصفة مؤقتة.

وهو يعرف كلا لاعبي خط الوسط السابقين في مانشستر يونايتد جيدًا، وقال في برنامج "ذا واين روني شو" عندما سُئل عما إذا كان سيقبل دعوة للانضمام إلى طاقم العمل في النادي: "بالطبع سأقبل. هذا أمر بديهي. أنا لا أتوسل للحصول على وظيفة هنا. فقط لكي يعلم الجميع، إذا طُلب مني الانضمام، فسأفعل ذلك بالطبع. تعيين المدير الفني هو الأمر الأهم".

على الرغم من أن روني واجه صعوبات كمدرب، إلا أنه تولى مهام صعبة. لا يزال الوقت في صالحه عندما يتعلق الأمر بالقيام بالأمر الصحيح والاستفادة القصوى من خبرته الواسعة.

يعتقد زميله السابق، المدافع السابق لمانشستر يونايتد ويس براون، أنه لا ينبغي استبعاد عودة روني العاطفية إلى مانشستر يونايتد. يمكن أن يصبح روني مدربًا للريد ديفلز في مرحلة ما.

قال براون لـ GOAL عندما سُئل عما إذا كان روني مؤهلاً لهذا المنصب: "عندما تصبح مدربًا، يكون حلمك هو تدريب نادٍ كبير. إذا أتيحت هذه الفرص، فأنا متأكد من أن أي شخص سيقبلها على الفور. لا يزال روني مبتدئًا في مجال التدريب ولا يزال يتعلم المهنة، لكنه شخص لطالما أراد أن يصبح مدربًا. علينا فقط أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور في بليموث".

وأضاف عن اتخاذ المزيد من الخطوات نحو "مسرح الأحلام": "عادة ما تتخذ خطوات مختلفة وتتقدم ببطء. مثل أي لاعب سابق لعب لمانشستر يونايتد ويشغل منصب مدير فني، فهذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجميع".