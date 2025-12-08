"يُدمر إرثه، لقد ألقى ليفربول تحت الحافلة!" .. روني يُهاجم محمد صلاح ويُحدد لسلوت الرد الأفضل على تصريحاته

النجم المصري كان قد قال في تصريحاته الغاضبة أنه غير مطالب بالقتال يوميًا للحفاظ على مكانه، مشيرًا إلى أنه استحق هذا المكان واكتسبه بأدائه طوال المواسم الماضية، وقد رفض روني وجهة النظر تلك تمامًا ووجه رساله حادة إلى صلاح مطالبًا إياه خلالها بالعمل الجاد في الملعب واحترام زملائه في النادي.

وأضاف في برنامج "ذا واين روني شو" "الوقت يلاحقنا جميعًا، وصلاح لم يظهر في أفضل حالاته هذا الموسم، ولم يكن في قمة أدائه. تريد أن تراه يشمر عن ساعديه ويقول 'حسنًا، سأريكم'".

"لكي تكون متعجرفًا وتقول إنك لا تحتاج إلى كسب مكانك لأنه قد كسبته بالفعل، عليك أن تكون في أفضل حالاتك كل أسبوع لتحاول البقاء في الفريق. لو كنت أحد زملائه في الفريق، لما كنت سعيدًا على الإطلاق بما قاله لأن ليفربول في أمس الحاجة إليه. إن كان هناك ما يمكن قوله، فهو أنه قد أضر بليفربول بكلماته".

أتم "لقد كان رائعًا للغاية مع ليفربول، لكن هذا كان عدم احترام لزملائه في الفريق ومدربه والمشجعين. أتصور أنه سيكون هادئًا للغاية في ملعب التدريب، وهذا سيجلب طاقة سلبية في حد ذاته للاعبين الجدد الذين استقروا مع أرني. أنا متأكد من أنه خلال العامين المقبلين سيندم على ما قاله".