متجاهلًا كريستيانو رونالدو .. واين روني يختار مهاجم مانشستر يونايتد الذي يفضل اللعب بجواره!

وتحدث روني بصراحة، عن شريكه المفضل في الهجوم، خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد، قائلًا إنه "كارلوس تيفيز"، والذي اعتبره اللاعب الذي استمتع باللعب إلى جانبه أكثر من غيره.

وشارك قائد منتخب إنجلترا السابق، في الملعب، مجموعة من المهاجمين العالميين، بقميص مانشستر يونايتد، تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، على غرار كريستيانو رونالدو، ديميتار برباتوف، روبن فان بيرسي، لويس ساها وخافيير هيرنانديز.

ورغم ذلك، عندما تم سؤال روني حول اللاعب الذي كان أكثر تكاملًا معه، اختار تيفيز بناءً على عمله الدؤوب وعدوانيته وتفاهمه، كصفات جعلت شراكتهما ناجحة داخل الميدان.

وقاد روني وتيفيز، هجوم مانشستر يونايتد، بين عامي 2007 و2009، وشكلا ثنائيًا ديناميكيًا إلى جانب كريستيانو رونالدو، ليتوج "ريد ديفلز" بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا 2008.

وسجل الثنائي 47 هدفًا خلال تلك الفترة، مجسدين فلسفة فيرجسون المتمثلة في القوة والمرونة في الهجوم، ورغم أن براعة رونالدو غالبًا ما كانت تستحوذ على عناوين الصحف، إلا أن روني يؤكد أن تيفيز هو من أخرج أفضل ما في لعبه.

تيفيز، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد، معارًا من وست هام في 2007، انسجم مع روني على الفور، من خلال طاقتهما المشتركة ومثابرتهما على أرض الملعب، فكانا قادرين على تبادل المراكز والضغط على المدافعين من الأمام، ليصبحا أحد أكثر الثنائيات رعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.