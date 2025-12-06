هيرفي رينارد يحذر من تكرار سيناريو قطر القاسي .. ونجم السعودية يبرر موقفه من ترك "الأخضر" في كأس العرب!

قال سامي الجابر خلال مداخلة مع برنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC": "جياني إنفانتينو أصر على تواجد هيرفي رينارد في حفل سحب قرعة كأس العالم 2026، نظرًا لقيمته الكبيرة كونه أحد المدربين الذين يشاركون في المونديال للمرة الثالثة، بخلاف أنه شارك أيضًا في كأس العالم للنساء".

وأضاف: "الاتحاد الدولي يستعين بخدمات رينارد خلال ورشة العمل التي سيتم تقديمها للمدربين، حيث يحتاجون إلى مدرب خبير ولديه القدرة على توصيل المعلومات والتعديلات الجديدة للشباب، لذلك كان إنفانتينو مصرًا على تواجد رينارد، رغم أهمية تواجده مع منتخب السعودية في كأس العرب 2025".

وتابع القائد السابق لمنتخب السعودية: "بخلاف ذلك، كان من المهم أن يتواجد رينارد كمدرب للمنتخب السعودي في القرعة، ولم يتردد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في قبول طلب جياني إنفانتينو".