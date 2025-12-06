دافع النجم سامي الجابر، قائد الهلال ومنتخب السعودية السابق، عن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الأول السعودي، بعد الهجوم عليه بسبب مشاركته في حفل سحب قرعة كأس العالم 2026، رغم انشغاله بمشاركة "الأخضر" في بطولة كأس العرب 2025.
هيرفي رينارد يحذر من تكرار سيناريو قطر القاسي .. ونجم السعودية يبرر موقفه من ترك "الأخضر" في كأس العرب!
ماذا قال سامي الجابر؟
قال سامي الجابر خلال مداخلة مع برنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC": "جياني إنفانتينو أصر على تواجد هيرفي رينارد في حفل سحب قرعة كأس العالم 2026، نظرًا لقيمته الكبيرة كونه أحد المدربين الذين يشاركون في المونديال للمرة الثالثة، بخلاف أنه شارك أيضًا في كأس العالم للنساء".
وأضاف: "الاتحاد الدولي يستعين بخدمات رينارد خلال ورشة العمل التي سيتم تقديمها للمدربين، حيث يحتاجون إلى مدرب خبير ولديه القدرة على توصيل المعلومات والتعديلات الجديدة للشباب، لذلك كان إنفانتينو مصرًا على تواجد رينارد، رغم أهمية تواجده مع منتخب السعودية في كأس العرب 2025".
وتابع القائد السابق لمنتخب السعودية: "بخلاف ذلك، كان من المهم أن يتواجد رينارد كمدرب للمنتخب السعودي في القرعة، ولم يتردد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في قبول طلب جياني إنفانتينو".
- Getty Images Sport
منتخب السعودية يفوز على جزر القمر في غياب هيرفي رينارد
المثير في الأمر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم حقق الانتصار على جزر القمر، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ بدون مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد.
رينارد غاب عن هذه المباراة؛ بسبب سفره مع رئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لحضور قرعة كأس العالم 2026.
قرعة كأس العالم 2026؛ أسفرت عن وقوع منتخب السعودية في مجموعة حديدية، مع إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.
ومن ناحيته.. قاد فرانسوا رودريجز، مساعد هيرفي رينارد، المنتخب السعودي ضد جزر القمر؛ وذلك في المباراة التي فاز فيها الأخضر (3-1)، وضمن بها التأهُل إلى ربع نهائي البطولة العربية.
ياسر المسحل يكشف سبب رحيل هيرفي رينارد عن معسكر السعودية
وفي هذا السياق.. رد ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، على الهجوم الذي يتعرض له هو والفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول؛ على هامش حضور المدرب لقرعة كأس العالم 2026.
المسحل كشف في تصريحات خاصة مع فضائية "بي إن سبورتس"، مساء الجمعة، عن أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلب حضور رينارد بالاسم، في قرعة كأس العالم 2026.
وأوضح المسحل أن "فيفا"، سيعقد ورشة عمل على هامش قرعة كأس العالم 2026؛ لذلك أراد إنفانتينو المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة، ومنهم رينارد.
وأشار المسحل إلى أن رينارد سيغيب عن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في مباراة واحدة فقط ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
هذه المباراة هي تلك التي تجمع بين السعودية وجزر القمر، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.
رد فعل هيرفي رينارد على مجموعة السعودية
في سياق متصل، أجرى هيرفي رينارد مقابلة مع وسائل الإعلام بعد الإعلان عن قرعة كأس العالم 2026، والتي أسفرت عن وقوع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة، رفقة منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.
وقال رينارد: "تبدو مجموعة مثيرة وقوية للغاية، لدينا فريق قوية للغاية وهو المنتخب الإسباني بطل أوروبا، وأعتقد أن المباريات ستكون محتدمة للغاية. وهناك أيضًا منتخبات مصنفة قوية مثل أوروجواي، وكذلك الرأس الأخضر نعرفه وخضنا مباريات كبيرة ضده، وأهنئهم على وصول كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم".
وأضاف: "كل الاحتمالات قائمة في النسخة الجديدة من كأس العالم، وهدفنا بدون شك هو تجاوز دور المجموعات والتأهل إلى الدور التالي، لأننا قدمنا أداء ونتائج جيدة في نسخة 2022 ورغم ذلك لم نتقدم إلى دور الـ16. سبق أن واجهنا إسبانيا في 2018 وأعرف مدى صعوبة هذه المواجهة".
منتخب السعودية يطير إلى ربع نهائي كأس العرب 2025
في سياق متصل، شارك سالم الدوسري في قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، نحو حجز بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025؛ وذلك بعد الفوز على جزر القمر (3-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.
بهذا الفوز.. رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، في "صدارة" جدول ترتيب المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ وبفارق نقطتين عن المغرب، صاحب "المركز الثاني".
وكان منتخب السعودية قد حقق الفوز في الجولة الأولى؛ وذلك بهدفين مقابل واحد، على نظيره العُماني العنيد.
أما المغرب "الوصيف"، فاز (3-1) على جزر القمر في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ قبل أن يتعادل سلبيًا (0-0) مع عُمان، مساء يوم الجمعة.
جدول ترتيب "المجموعة الثانية" ببطولة كأس العرب 2025:
* المركز الأول: السعودية (6 نقاط).
* المركز الثاني: المغرب (4 نقاط).
* المركز الثالث: عُمان (نقطة).
* المركز الرابع: جزر القمر (0 نقاط).
وبالتالي.. ضمن الأخضر السعودي التأهُل، مهما كانت نتائج مباريات الجولة الثالثة "الأخيرة" من دور المجموعات؛ ولكنه سيلعب على الصدارة ضد المغرب، في اللقاء القادم.