Japan v Saudi Arabia - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport
أحمد فرهود

مهمته صعبة لهذه الأسباب! .. هيرفي رينارد يتحدث عن تجربة احتراف سعود عبدالحميد ويكشف خطته مع المنتخب السعودي

ماذا قال هيرفي رينارد؟!..

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس؛ وذلك قبل مواجهتي كوت ديفوار والجزائر، وديًا.

المنتخب السعودي يواجه نظيره الإيفواري، مساء غدٍ الجمعة؛ على أن يلتقي الجزائر، يوم الثامن عشر من نوفمبر 2025.

  • Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    هيرفي رينارد يكشف عن خطته الحالية مع المنتخب السعودي

    وفي هذا السياق.. كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن سبب اختياره مواجهة كوت ديفوار والجزائر وديًا؛ وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

    رينارد قال عن ذلك: "قمت باختيار اللعب مع منتخبات قوية في هذه الفترة؛ وذلك لأنني أنظر إلى مونديال 2026 من الآن، وليس كأس العرب فقط".

    وأضاف المدير الفني الفرنسي: "أريد أن أجرب بعض الأشياء؛ لذلك.. اللعب ضد منتخبات قوية الآن، ومن ثم المشاركة في كأس العرب، سيساعدني كثيرًا لتحقيق هذا الأمر".

    • إعلان

  • حديث هيرفي رينارد عن تجربتي سعود عبدالحميد ومروان الصحفي الاحترافية

    وعلى جانب آخر.. تطرق الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ للحديث عن تجربتي الظهير الأيمن سعود عبدالحميد والجناح الهجومي مروان الصحفي، في الملاعب الأوروبية.

    سعود انتقل من نادي الهلال إلى فريق العاصمة الإيطالية روما، صيف عام 2024؛ قبل أن يرحل إلى لانس الفرنسي معارًا، في الميركاتو الصيفي الماضي.

    أما الصحفي.. قام نادي الاتحاد بإعارته إلى بيرشكوت البلجيكي موسم 2024-2025، ثم مواطنه رويال أنتويرب في العام الرياضي الحالي.

    ووصف رينارد تجربتي سعود والصحفي بـ"الجيدة"؛ قائلًا: "عندما يذهب لاعب سعودي للدوريات الأوروبية؛ تكون هُناك صعوبة كبيرة، لأن المستوى عالٍ".

    واعترف رينارد بأن المدربين المتواجدين في أوروبا، لا يعرفون الكثير عن اللاعبين السعوديين؛ لذلك يحتاج نجوم مثل سعود والصحفي لبعض الوقت، من أجل إقناع هؤلاء المديرين الفنيين.

    وأعرب المدير الفني الفرنسي عن ثقته في نجاح سعود والصحفي في الملاعب الأوروبية؛ وذلك بعدما يتأقلموا مع الأجواء هُناك.

    ووجّه هيرفي رينارد رسالة إلى السعوديين، بضرورة أن يعلموا أن المهمة صعبة جدًا بالنسبة لسعود عبدالحميد تحديدًا؛ حيث يلعب في نادٍ ينافس حاليًا على لقب الدوري الفرنسي، وهو لانس.

    ويحتل لانس "المركز الثالث" في جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026، برصيد 25 نقطة من 12 مباراة؛ بفارق الأهداف عن مارسيليا "الوصيف"، ونقطتين عن باريس سان جيرمان "المتصدر".

  • مبررات هيرفي رينارد لاستدعاء بعض الأسماء إلى المنتخب السعودي

    وأخيرًا.. أجاب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن سبب اختياره لبعض الأسماء الجديدة في قائمته، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

    وقال رينارد: "أسماء مثل مراد هوساوي ووليد الأحمد وسلطان مندش، أقوم بمتابعتهم منذ فترة طويلة".

    وأوضح المدير الفني الفرنسي أنه يحرص على ضم اللاعبين أصحاب المستوى الثابت؛ وليسوا هؤلاء الذين يظهرون على فتراتٍ متفرقة، بحيث يتألقون في مباراة أو اثنتين ثم يختفون.

    وفتح رينارد الباب أمام ظهير أيمن نادي القادسية محمد أبو الشامات، للانضمام إلى المنتخب السعودي مستقبلًا؛ مشددًا على أنه في الوقت الحالي هُناك أسماء أخرى يعتمد عليها في نفس المركز، وهم سعود عبدالحميد وعلي مجرشي ومهند الشنقيطي.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    ما الذي ينتظر منتخب السعودية قبل كأس العالم 2026؟

    قبل كأس العالم 2026.. سينافس منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر القادم.

    وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.

    وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب السعودية، في "المجموعة الثانية" من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من المغرب، وعمان أو الصومال، والمتأهل من مواجهة اليمن وجزر القمر.

    أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا أو جنوب السودان، فلسطين أو ليبيا.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت أو موريتانيا.

    * المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين أو جيبوتي، لبنان أو السودان.

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

  • Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث صعد به إلى بطولة كأس العالم 2026، بعدما تواجد معه في نسخة "قطر 2022".

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 18.

    * فوز: 7.

    * تعادل: 5.

    * خسارة: 6.

    * أهداف مسجلة: 21.

    * أهداف مستقبلة: 20.

    جدير بالذكر أن رينارد يرتبط بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.