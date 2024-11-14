شوط من رينارد بتاريخ مانشيني وعلي البليهي نكبنا وسعود أكبر من روما .. ردود أفعال جماهير السعودية في التعادل مع أستراليا

تعرف على ردود أفعال الجماهير بعد تعادل الأخضر مع أستراليا

تعادل المنتخب السعودي مع مضيفه أستراليا سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك في الظهور الأول للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بعد عودته لتدريب الصقور.

وهناك ردود أفعال متباينة حول أداء الأخضر أمام أستراليا، ما بين إشادات لمستوى المنتخب مع رينارد في الشوط الأول، ومقارنته بمستوى الصقور تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني السابق للفريق، وبين هجوم على لاعبين أبرزهم كان علي البليهي الذي تسبب في إلغاء هدف الانتصار.

سلطان الغنام كان قد سجل هدفًا بالدقيقة 90+4 من عمر المباراة للمنتخب السعودي، ولكن الحكم رفض احتسابه بداعي تسلل البليهي المتداخل في الكرة، وحجب الرؤية عن الحارس الأسترالي.

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ونستعرض فيما يلي أبرز ردود الأفعال عن مباراة السعودية ضد أستراليا..