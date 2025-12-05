Saudi Arabia Herve Renard KSA GOAL ONLYGOAL AR
أحمد رفعت

"يفعل ما يُريده" .. انتقادات حادة إلى هيرفي رينارد بسبب ترك المنتخب السعودي في كأس العرب من أجل قرعة المونديال!

تصرف رينارد يُثير الجدل قبل مواجهة جزر القمر

تلقى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي انتقادات حادة خلال الساعات الأخيرة، بعدما ترك الأخضر في قطر قبل مواجهة جزر القمر بكأس العرب، وسافر إلى أمريكا لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026.

المنتخب السعودي يدخل مباراته ضد جزر القمر مساء اليوم الجمعة، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس العرب 2025.

    من يقود الأخضر بدلًا من رينارد أمام جزر القمر؟

    سافر هيرفي رينارد رفقة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حضور مراسم قرعة كأس العالم 2026.

    وتقرر أن يتولى مهمة تدريب المنتخب السعودي أمام جزر القمر، المدرب الفرنسي فرانسوا رودريجيز، بدلًا من رينارد الذي سيتواجد في القرعة.

    المنتخب السعودي يدخل المباراة وعينه على تحقيق الانتصار، من أجل ضمان التأهل إلى دور الربع نهائي بكأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

  • رينارد سافر إلى قرعة كأس العالم دون داعٍ

    الإعلامي بتال القوس علق على الأمر عبر برنامجه "في المرمى"، حيث أكد على أن رينارد هو المدرب الوحيد الذي يقود منتخب عربي وسيتواجد في كأس العالم، رفقة حسام حسن مدرب منتخب مصر.

    وقال بتال: "رينارد ترك المنتخب السعودي، ولديه مباراة بكأس العرب، بينما الأردن وتونس لم يسافر مدربيهم لوجودهم في كأس العرب، وحسام حسن سافر لأن المنتخب المشارك بكأس العرب هو الرديف الذي يقوده حلمي طولان منذ البداية".

    وواصل: "رينارد كان أكد من قبل على أنه من ضمن أهدافه تحقيق بطولة كأس العرب، ليترك المنتخب السعودي لحضور مراسم القرعة، دون توصية من "فيفا" بحضوره من أجل ورشة عمل أو أي شيء آخر".

  • "رينارد يفعل ما يُريده"

    وواصل القوس انتقاداته القوية ضد هيرفي رينارد، بسبب سفره إلى قرعة كأس العالم، وتركه للمنتخب السعودي، مُشيرًا إلى أنه يفعل ما يحلو له ويُريده.

    كشف مصطفى حجي أسطورة المنتخب المغربي، الذي سيحضر مراسم القرعة، عن أن فيفا لم يطلب المدربين لحضور ورش عمل، مؤكدًا على أن الجميع لديه الحرية في التحرك، ولكن عليهم التواجد في القرعة في الوقت المحدد.

    ووجه القوس الشكر إلى مراسل "في المرمى" بواشنطن نايف الثقيل، حيث قال: "المعلومات التي جلبتها من واشنطن، وتأكدت بأن حضور المدربين ليس إلزاميًا، لأن رينارد يفعل ما يُريده".

  • "قمة المسؤولية"

    كما انتقد الإعلامي عدنان جستنيه المدرب الفرنسي، بسبب تواجده في مراسم قرعة كأس العالم 2026، وترك الأخضر السعودي المشارك في كأس العرب أمام جزر القمر.

    وعلق جستنيه على ما قاله القوس عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بكلمتين فقط: "قمة المسؤولية!"، في رسالة ساخرة من ترك الأخضر في مباراة مهمة ضد جزر القمر.

  • المنتخب السعودي يسعى للفوز على جزر القمر

    بدأ المنتخب السعودي رحلته في كأس العرب 2025 بانطلاقة مثالية، بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره العُماني بنتيجة 2-1 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، ليضع الأخضر أول ثلاث نقاط في رصيده ويبدأ البطولة بثقة كبيرة.

    المباراة حملت الكثير من التفاصيل البارزة، أبرزها الأداء اللافت الذي قدمه سالم الدوسري، إذ ظهر القائد السعودي في واحدة من أفضل مبارياته مؤخرًا، وقاد الفريق بانضباط وحضور فني كبير، وصنع هدفي الفوز لصالح الشهري وفراس البريكان، مؤكّدًا قيمته الفنية داخل تشكيلة الأخضر. كما نجح المنتخب السعودي في فك عقدته التاريخية مع ملعب المدينة التعليمية، الذي طالما شهد نتائج محبطة للفريق في السنوات الماضية.

    وفي المقابل، لم تخلُ المواجهة من الجدل التحكيمي. فقد كان نواف بوشل محور الحدث بعد تدخله القوي على جميل اليحمدي، في لقطة أثارت الكثير من الضجة. كاميرات النقل التقطت اللاعب وهو يتمتم بالأدعية خوفًا من تلقي البطاقة الحمراء، قبل أن يقرر الحكم الأردني أدهم المخادمة، الاكتفاء بالإنذار الأصفر بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

    هذا القرار أشعل غضب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي عرض اللقطة مجددًا أثناء المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أن الحكم حرم فريقه من حق واضح، بينما اتفق العديد من خبراء التحكيم على أن المخالفة كانت تستوجب الطرد.

    ويعيش الشارع الرياضي السعودي حالة من التفاؤل بعودة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة المنتخب في ولايته الثانية، استعدادًا لمونديال 2026. فرغم أن نتائجه منذ عودته في أكتوبر 2024 لم تصل بعد إلى مستوى نجاحاته السابقة، إلا أن الجماهير تراهن على قدرته في إعادة المنتخب لمساره الصحيح.

    رينارد كان قد قدّم واحدة من أفضل فترات تاريخ الأخضر في ولايته الأولى بين 2018 و2023، إذ قاد المنتخب لأفضل حصيلة نقطية في تصفيات كأس العالم 2022، وحقق الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 في مونديال قطر، قبل أن يودع البطولة من دور المجموعات عقب الخسارة أمام بولندا والمكسيك.

    ومع غياب الألقاب عن الخزينة السعودية منذ عام 2003، قرر اتحاد الكرة الدفع بالقائمة الأساسية في كأس العرب 2025، باعتبارها محطة مهمة في الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في محاولة لتجهيز فريق قادر على الظهور بشكل مشرف في أكبر محفل عالمي.

