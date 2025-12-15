Japan v Saudi Arabia - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport
أحمد فرهود

"والله بهذا التصريح لن يخرج من بيته"! .. هجوم عنيف على هيرفي رينارد وتلميحات بـ"خطة محتملة" لهروبه من المنتخب السعودي

هيرفي رينارد في مرمى النيران بعد هزيمة السعودية..

فتح الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ، النار على الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الخسارة أمام الأردن، مساء يوم الإثنين.

السعودية خسرت (0-1) أمام منتخب الأردن، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وبهذه النتيجة.. سيواجه الأردن نظيره المغربي، في المباراة النهائية من البطولة العربية؛ حيث فاز أسود الأطلس على الإمارات (3-0).

    هجوم على هيرفي رينارد.. و"خطة محتملة" لهروبه من السعودية!

    وفي هذا السياق.. وصف الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ، تصريح الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ والذي قال فيه إن الأخضر لا يزال لم يودع كأس العرب 2025 وينافس على "المركز الثالث"، بالمستفز.

    الشيخ قال في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، مساء يوم الإثنين: "تخيلوا رينارد يخرج بمثل هذا التصريح، وهو مديرًا فنيًا لمنتخب فرنسا.. والله لن يسمحوا له بالخروج من بيته، وقتها".

    وألمح الشيخ إلى أن رينارد، من الممكن أنه يحاول استفزاز اتحاد الكرة السعودي؛ من أجل إقالته والحصول على "الشرط الجزائي" في عقده، ومن ثم قيادة منتخب آخر في بطولة كأس العالم 2026.

    وعن سبب هذه التلميحات.. اعتبر الناقد الرياضي أنه من غير المنطقي، أن يخرج مدرب ما بمثل هذا التصريح؛ وهو يمتلك كل نجومه، ويواجه منتخبات تشارك بـ"الصف الثاني".

  • مطالبة ياسر المسحل صاحب الميزانية المليارية بـ"الاستقالة"

    واستكمالًا لتصريحاته.. طالب الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ، باستقالة ياسر المسحل من منصبه كـ"رئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم"؛ وذلك بعد خسارة المنتخب الوطني من الأردن، في نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    وأكد الشيخ أن المسحل أكثر رئيس اتحاد كرة سعودي، توفرت له كل مقاومات النجاح، مع ميزانية تخطت المليار ريال؛ ورغم ذلك لم يحقق أي نجاح يذكر، طوال السنوات الماضية.

    واختتم الشيخ تصريحاته؛ بالقول: "تم إبعاد الأمين العام لاتحاد الكرة إبراهيم القاسم، والمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، ومدير المنتخب حسين الصادق، ولم يتغير شيء.. الباقي المسحل فقط، ويجب أن يرحل الآن".

    كيف تأهل منتخبي السعودية والأردن إلى نصف النهائي؟

    منتخب الأردن الأول لكرة القدم وصل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد تصدر "المجموعة الثالثة".

    وحقق المنتخب الأردني العلامة الكاملة "9 نقاط"، في دور المجموعات من البطولة العربية؛ بعد الفوز على كل من الإمارات، الكويت ومصر.

    وفي دور ربع النهائي من كأس العرب 2025؛ تخطى المنتخب الأردني نظيره العراقي (1-0)، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على السعودية في المربع الذهبي.

    أما منتخب السعودية الأول لكرة القدم تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ بعد احتلال وصافة "المجموعة الثانية".

    وفازت السعودية على عُمان وجزر القمر؛ قبل أن تسقط أمام منتخب المغرب، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

    وبربع النهائي.. فاز الأخضر السعودي على فلسطين (2-1)؛ قبل السقوط في المربع الذهبي أمام الأردن، وبهدف واحد مقابل لا شيء.

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث من المقرر مبدئيًا ووفقًا للعقد أن يتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 25.

    * فوز: 11.

    * تعادل: 5.

    * خسارة: 9.

    * أهداف مسجلة: 29.

    * أهداف مستقبلة: 27.

    جدير بالذكر أن رينارد يرتبط بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

