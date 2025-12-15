"والله بهذا التصريح لن يخرج من بيته"! .. هجوم عنيف على هيرفي رينارد وتلميحات بـ"خطة محتملة" لهروبه من المنتخب السعودي

فتح الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ، النار على الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الخسارة أمام الأردن، مساء يوم الإثنين.

السعودية خسرت (0-1) أمام منتخب الأردن، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وبهذه النتيجة.. سيواجه الأردن نظيره المغربي، في المباراة النهائية من البطولة العربية؛ حيث فاز أسود الأطلس على الإمارات (3-0).