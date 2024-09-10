ألمانيا وهولندا .. الصفقة الفاسدة تهدم الطواحين والفيروس الدولي يضرب جوارديولا!

تعادل بين العملاقين في دوري الأمم الأوروبية

وسط ظلام الإصابات والمباريات المملة، ظهرت لنا قمة دولية تغرد خارج السرب تمامًا، وهي المواجهة التي وقعت مساء اليوم، الثلاثاء، بين هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

صحيح أن بطولة دوري الأمم تحمل الطابع الودي، والبعض يعتقد أنها مسابقة بلا هدف، ولكن هذا لا يمنع أن الماكينات والطواحين قررا الخروج بمباراة مثيرة تليق باسم العملاقين.

التعادل بهدفين لكل فريق كان سيد الموقف في النهاية، وهي نتيجة عادلة للغاية، لأن الفريقين اتفقا معًا على التساوي في المزايا والعيوب والأخطاء والكوارث.

الأسبقية بالتسجيل كانت للطواحين عن طريق تيجاني ريندرز، لترد ألمانيا بثنائية سجلها دينيز أونداف ويوشوا كيميش، قبل أن تُعادل هولندا النتيجة بهدف آخر لدينزيل دومفريس.

ويستعرض موقع جول أهم النقاط البارزة من هذه القمة التي تأتي بمثابة حسن الختام للتوقف الدولي الأوروبي..