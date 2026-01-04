سلوت يُوضح سبب غياب هوجو إيكيتيكي عن مباراة ليفربول وفولهام وموقفه من مواجهة آرسنال

الخبر الجيد هو أن الغياب لن يكون لفترة طويلة، حيث سيكون شهر يناير حافلاً بالمباريات بالنسبة للريدز. فقد استهلوا العام الجديد بتعادل سلبي مع ليدز، ولديهم ثماني مباريات أخرى في الشهر الأول من عام 2026 - تبدأ بفولهام.

سلوت أوضح حالة اللاعب بقوله لشبكة سكاي سبورت قبل المباراة ""ألكسندر إيساك غاب منذ عدة أسابيع، وهذا جعلنا نعتمد على هوغو أكثر، فاضطر للعب دقائق أكثر مما لعب طوال الموسم".

وأضاف "هذا أدى إلى تعرضه لإصابة طفيفة في عضلة الفخذ الخلفية، لأننا اضطررنا لإشراكه في عدد كبير ومتواصل من الدقائق. وبالنسبة للاعب في سنه، ولم يعتد بعد على أجواء الدوري الإنجليزي بالكامل، كان ذلك أكثر مما يستطيع تحمله قليلًا. لذلك سيغيب اليوم، ونأمل أن يكون جاهزًا لمباراة أرسنال، لكن ذلك غير مؤكد حتى الآن."

من المرجح أن يتم نقل الهولندي المتعدد المواهب كودي جاكبو إلى مركز أكثر مركزية ضد فولهام، حيث سبق للاعب الدولي الهولندي أن شغل هذا الدور من قبل. كما تم استدعاء ميلوش كيركيز وأليكسيس ماك أليستر ضد فولهام، بينما جلس جيريمي فرينبونج وأندرو روبرتسون على مقاعد البدلاء.