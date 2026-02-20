هل يمكن أن يفوز لينس بالدوري الفرنسي؟ كيف يواجه الفريق المفاجأة في فرنسا باريس سان جيرمان في سباق اللقب

التحسن المذهل الذي حققه لينس لا يرجع فقط إلى التعاقدات الذكية - حتى لو كان انتقال ألان سانت-ماكسيمين في يناير يبدو بالفعل بمثابة ضربة معلم، حيث شارك الجناح السابق لنيوكاسل في ثلاثة أهداف في أول مباراتين له في الدوري الفرنسي.
كما أعاد ساج تنشيط أعضاء الفريق الحاليين، مثل ويسلي سعيد البالغ من العمر 30 عامًا، الذي سجل 10 أهداف، وهو أعلى رصيد في مسيرته، من الجانب الأيسر في هجوم المدرب الثلاثي. في حالة توماسون، كان نقل الفرنسي إلى دور صانع ألعاب أعمق أمرًا مثمراً، ولكن عندما يتعلق الأمر بمالانج سار، كان الأمر يتعلق بالكاد بالجانب النفسي.
كان لينس مستعدًا لبيع مدافع لا يزال يعاني من صدمة تجربته المحبطة في تشيلسي، ولكن على الرغم من عرض أندرلخت، احتفظوا بسار بناءً على طلب ساج، الذي سرعان ما استنتج أن القوة البدنية والمرونة والخبرة العالية للاعب البالغ من العمر 27 عامًا يمكن أن تساعده في أن يصبح شخصية رئيسية في خط دفاعه المكون من ثلاثة لاعبين.
لعبت ثقة المدرب دوراً محورياً في استعادة سار لثقته بنفسه، وأصبح عنصراً أساسياً في جعل لينس أقل فريق استقبل أهدافاً في الدوري الفرنسي هذا الموسم (17). عندما نضيف إلى ذلك حقيقة أن لينس لم يفشل في تسجيل أي هدف في أي مباراة منذ نهاية أكتوبر، يصبح من السهل فهم سبب بدء العديد من المرتبطين بالنادي في الإيمان به.
"هذا الفريق قوي للغاية: يدافع بينما يتقدم ويضغط على الخصم حتى يرتكب أخطاء"، قال الرئيس السابق جيرفيه مارتل، الذي قاد لينس للفوز بلقب الدوري في 1998، في مقابلة مع صحيفة L'Equipe. "لذا، لماذا لا نحلم بالفوز باللقب؟!"