Goal.com
مباشر
Lens PSG title race GFXGOAL
Mark Doyle

ترجمه

هل يمكن أن يفوز لينس بالدوري الفرنسي؟ كيف يواجه الفريق المفاجأة في فرنسا باريس سان جيرمان في سباق اللقب

في 8 فبراير، أعلن أوسمان ديمبيلي بفخر أن باريس سان جيرمان عاد إلى أفضل مستوياته بعد فوزه بثلاثية الألقاب. لم يقدم رجال لويس إنريكي أداءً مبهراً خلال النصف الأول من موسم 2025-26، لذا أرادوا توجيه تحذير لجميع منافسيهم المحليين والأوروبيين في مباراة "لا كلاسيك" - وقد حققوا هذا الهدف بشكل قاطع، حيث فازوا على مرسيليا بنتيجة قاسية 5-0 في ملعب "بارك دي برانس".

"إنها مباراة خاصة لجميع الباريسيين"، قال ديمبيلي بابتسامة عريضة، "وفي النصف الثاني من الموسم، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء".

الهدف الأساسي لباريس سان جيرمان هو بالطبع الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، وهذا بالتأكيد لن يكون سهلاً. لكن الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي لن يكون سهلاً أيضاً. في حين كان من المتوقع أن يحرز باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي، إلا أنه يجد نفسه حالياً في مركز غير مألوف له وهو المركز الثاني في الترتيب، مع تقدم لينس بشكل مفاجئ في الصدارة مع بقاء 12 جولة فقط على نهاية الموسم.

إذن، ما الذي يحدث في الدوري الفرنسي؟ هل باريس سان جيرمان في مأزق؟ وهل يمكن للينس الاستفادة من ذلك للفوز بلقبه الثاني في تاريخه - والأول منذ 1998؟

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-LENSAFP

    عدسة "مختلفة"

    لويس إنريكي مصمم على أنه لا توجد مشاكل كبيرة في باريس. قال مدرب باريس سان جيرمان: "ما تغير مقارنة بالموسم الماضي هو لينس. إنهم مختلفون. الباقي كالمعتاد".

    ربما يكون محقًا في نصف ما قاله فقط. لينس مختلف تمامًا، بل يكاد يكون غير معروف، عن الفريق الذي فشل في التأهل إلى البطولات الأوروبية قبل أقل من عام.

    لم يكن الفريق سيئًا على الإطلاق تحت قيادة المدرب السابق ويل ستيل. على العكس من ذلك، كان احتلال المركز الثامن نتيجة جيدة بالنسبة لفريق يبيع لاعبيه. لذا، فإن الأمر يتعلق أكثر ببيير ساج الذي فاق كل التوقعات منذ أن خلف ستيل في منصب المدرب الصيف الماضي.

    بالتأكيد، بدا ساج تعيينًا ذكيًا من لينس، نظرًا لأنه قام بعمل جيد في ظروف صعبة في ليون قبل أن يتم إقالته في يناير من العام الماضي. ومع ذلك، كان هدفه في بداية الموسم هو تجنب الهبوط - وكان النادي راضٍ تمامًا عن ذلك، حيث كان تركيزه الوحيد على تحقيق التوازن المالي.

    • إعلان
  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-NICEAFP

    "موقع جيد"

    بعد أن قاد لينس للعودة إلى صدارة الدوري الفرنسي بفوزه 5-0 على باريس إف سي، اعترف سايج على مضض بأن "طموحات" فريقه قد تغيرت. ومع ذلك ، أكد سايج: " اللقب ليس في ذهني. لقد حققنا هدفنا (تجنب الهبوط)، لذا سنفكر الآن في دوري أبطال أوروبا.

    تتطلب دوري أبطال أوروبا ثلاثة انتصارات على الأقل، إن لم يكن أكثر، لذا فإننا نفكر في أولمبيك مرسيليا أو أولمبيك ليون أكثر من باريس سان جيرمان".

    ومع ذلك، من الملاحظ أن لاعبيه قد تبنوا وجهة نظر مختلفة تمامًا.

    قال المهاجم السابق لكريستال بالاس أودسون إدوارد: "نحن في وضع جيد للقتال على اللقب - لن نخفي ذلك . نحن منافسون. سنواصل حتى النهاية" .

    لا يوجد سبب حقيقي للشك في أن لينس يمكنه الضغط على باريس سان جيرمان حتى النهاية، نظرًا لأن العديد من لاعبيه يقدمون حاليًا أداءً عاليًا.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    "أكثر توازناً" على الرغم من بيع لاعبين رئيسيين

    باعت لينس سلسلة من اللاعبين الموهوبين منذ آخر مرة تنافست فيها على اللقب، في موسم 2022-23، عندما أنهت الموسم بفارق نقطة واحدة فقط عن باريس سان جيرمان. على سبيل المثال، يلعب كل من عبدوكودير خوسانوف وكيفن دانسو الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع مانشستر سيتي وتوتنهام على التوالي.

    لذلك، بعد خسارة ثلاثة لاعبين أساسيين آخرين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية - نيل إل-عيناوي (روما)، أندي ديوف (إنتر) وفاكوندو ميدينا (مرسيليا) - لم يكن لدى لاعب الوسط المخضرم أدريان توماسون أي فكرة حقيقية عما يمكن توقعه من لينس التي تغيرت كثيرًا مع دخول الموسم الحالي.

    وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في مقابلة مع موقع getfootballnewsfrance.com: "كنا نتساءل كيف سيكون الوضع هذا الموسم، وما إذا كان اللاعبون الذين حلوا محل الذين رحلوا سيكونون على نفس المستوى" . "وفي هذا الصدد ، عمل النادي بشكل جيد لأن لدينا فريقًا تنافسيًا، وهو بالنسبة لي أفضل من العام الماضي .

    أعتقد أننا أكثر توازناً. لدينا لاعبون لم يكن لدينا بالضرورة في الموسم الماضي، خاصة في الهجوم. بالنسبة لي، نحن فريق أكثر اكتمالاً".

    لا شك في ذلك على الإطلاق، حيث كان لجميع اللاعبين الجدد تقريبًا تأثير كبير وفوري في ملعب بولارت-ديليليس.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-LENSAFP

    صفقات شراء رائعة

    روبن ريسر، الذي تم التعاقد معه من ستراسبورغ مقابل 3 ملايين يورو، لم يكن بأي حال من الأحوال الهدف الأول لفريق لينس في مركز حراسة المرمى، حيث لم يسبق له أن لعب دقيقة واحدة في الدوري الفرنسي، لكن اللاعب الدولي الفرنسي تحت 21 عامًا يتوقع الآن أن يتلقى دعوة للانضمام إلى المنتخب الأول من ديدييه ديشامب.

    وينطبق الأمر نفسه على الظهير الأيسر ماتيو أودول (3.5 مليون يورو)، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا ويقدم أفضل أداء في مسيرته الكروية، في حين عاد المهاجم السابق لنيوكاسل فلوريان توفين (6 ملايين يورو) إلى صفوف المنتخب الفرنسي في سن 33 عامًا بفضل عودته القوية مع لينس.

    لن يتصل ديشامب بإدوارد (3.7 مليون يورو) في أي وقت قريب، لكنه يستمتع بانتعاش صغير بعد أن عانى من فترة إعارة سيئة في ليستر سيتي الموسم الماضي قبل أن يتخلى عنه بالاس.

    في غضون ذلك، جذب مامادو سانغاري انتباه عدد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر يونايتد وتشيلسي، بفضل أدائه المتميز في خط الوسط، ويُقال إن كريستال بالاس ووست هام يراقبان عن كثب زميله سامسو بايدو، الذي انضم إلى الفريق في الصيف مقابل 8 ملايين يورو، والذي كان رائعًا في الدفاع منذ وصوله من ريد بول سالزبورغ.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-STRASBOURGAFP

    استعادة ثقة سار

    التحسن المذهل الذي حققه لينس لا يرجع فقط إلى التعاقدات الذكية - حتى لو كان انتقال ألان سانت-ماكسيمين في يناير يبدو بالفعل بمثابة ضربة معلم، حيث شارك الجناح السابق لنيوكاسل في ثلاثة أهداف في أول مباراتين له في الدوري الفرنسي.

    كما أعاد ساج تنشيط أعضاء الفريق الحاليين، مثل ويسلي سعيد البالغ من العمر 30 عامًا، الذي سجل 10 أهداف، وهو أعلى رصيد في مسيرته، من الجانب الأيسر في هجوم المدرب الثلاثي. في حالة توماسون، كان نقل الفرنسي إلى دور صانع ألعاب أعمق أمرًا مثمراً، ولكن عندما يتعلق الأمر بمالانج سار، كان الأمر يتعلق بالكاد بالجانب النفسي.

    كان لينس مستعدًا لبيع مدافع لا يزال يعاني من صدمة تجربته المحبطة في تشيلسي، ولكن على الرغم من عرض أندرلخت، احتفظوا بسار بناءً على طلب ساج، الذي سرعان ما استنتج أن القوة البدنية والمرونة والخبرة العالية للاعب البالغ من العمر 27 عامًا يمكن أن تساعده في أن يصبح شخصية رئيسية في خط دفاعه المكون من ثلاثة لاعبين.

    لعبت ثقة المدرب دوراً محورياً في استعادة سار لثقته بنفسه، وأصبح عنصراً أساسياً في جعل لينس أقل فريق استقبل أهدافاً في الدوري الفرنسي هذا الموسم (17). عندما نضيف إلى ذلك حقيقة أن لينس لم يفشل في تسجيل أي هدف في أي مباراة منذ نهاية أكتوبر، يصبح من السهل فهم سبب بدء العديد من المرتبطين بالنادي في الإيمان به.

    "هذا الفريق قوي للغاية: يدافع بينما يتقدم ويضغط على الخصم حتى يرتكب أخطاء"، قال الرئيس السابق جيرفيه مارتل، الذي قاد لينس للفوز بلقب الدوري في 1998، في مقابلة مع صحيفة L'Equipe. "لذا، لماذا لا نحلم بالفوز باللقب؟!"

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    هل لا يزال باريس سان جيرمان هو باريس سان جيرمان؟!

    من الواضح أن سايج مصمم على التقليل من أهمية الحديث عن الفوز باللقب، مشيرًا إلى أن باريس سان جيرمان، كما أثبت في الموسم الماضي، هو "فريق استثنائي" قادر على اجتياح كل منافسيه من الآن وحتى نهاية الموسم. وقال مدرب لينس: "بمجرد أن يضع باريس سان جيرمان قدمه في المرحلة النهائية، من المحتمل ألا نراه مرة أخرى" .

    كما جادل ساج بأن فريق لويس إنريكي لا يمكن هزيمته إلا إذا "لم يكن باريس سان جيرمان". لكن هذا هو الأمر: باستثناء مباراة الكلاسيكو، لم يبدو باريس سان جيرمان على طبيعته خلال جزء كبير من الموسم.

    هناك بالطبع عدة أسباب لذلك، أهمها التعب والإصابات الناجمة عن المنافسة على العديد من الجبهات طوال عام 2025. ومع ذلك، صرح ديمبيلي بشكل كاشف بعد أسبوع واحد فقط من إعلان عودة باريس سان جيرمان إلى مستواه أن المشكلة الرئيسية هي أن بعض زملائه لم يعودوا يلعبون بنفس الروح الجماعية.

    "في الموسم الماضي، وضعنا النادي في المرتبة الأولى، قبل أن نفكر في أنفسنا، وأعتقد أننا بحاجة إلى العودة إلى ذلك"، حذر الفائز بجائزة الكرة الذهبية بعد الخسارة المفاجئة الأسبوع الماضي في رين. "نحن في النصف الثاني من الموسم، وينبغي أن يأتي باريس سان جيرمان في المرتبة الأولى، وليس اللاعبون الأفراد، لأننا إذا لعبنا بمفردنا على الملعب، فلن ينجح الأمر. لن نفوز بالألقاب التي نريدها".

    هناك، إذن، على الأقل بصيص من الأمل للينس، حتى لو ظل ساج متواضعًا بقوله إن فريقه سيتعين عليه هزيمة البطل في المواجهة المباشرة في أبريل ليكون لديه أي فرصة لانتزاع اللقب منه.

    قال اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا: "لم أهزم باريس سان جيرمان من قبل، ولكن إذا حدث ذلك في 12 أبريل، فلن يكون ذلك سيئًا!" في الواقع، إذا فاز لينس في تلك المواجهة الخاصة في ملعب بولارت-ديليليس، فقد يبدأ ساج في التفكير في اللقب.

الدوري الفرنسي
لانس crest
لانس
لانس
موناكو crest
موناكو
موناكو
0