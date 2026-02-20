هل يمكن أن يفوز لينس بالدوري الفرنسي؟ كيف يواجه الفريق المفاجأة في فرنسا باريس سان جيرمان في سباق اللقب

"إنها مباراة خاصة لجميع الباريسيين"، قال ديمبيلي بابتسامة عريضة، "وفي النصف الثاني من الموسم، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء".

الهدف الأساسي لباريس سان جيرمان هو بالطبع الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، وهذا بالتأكيد لن يكون سهلاً. لكن الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي لن يكون سهلاً أيضاً. في حين كان من المتوقع أن يحرز باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي، إلا أنه يجد نفسه حالياً في مركز غير مألوف له وهو المركز الثاني في الترتيب، مع تقدم لينس بشكل مفاجئ في الصدارة مع بقاء 12 جولة فقط على نهاية الموسم.

إذن، ما الذي يحدث في الدوري الفرنسي؟ هل باريس سان جيرمان في مأزق؟ وهل يمكن للينس الاستفادة من ذلك للفوز بلقبه الثاني في تاريخه - والأول منذ 1998؟