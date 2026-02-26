هل لمهدي بوغبا مستقبل في موناكو؟ شائعات حول رحيله بعد 30 دقيقة من اللعب للنجم السابق لمانشستر يونايتد

صرح ثياغو سكورو، الرئيس التنفيذي لنادي موناكو، لـtalkSPORT عن سبب التعاقد مع بوجبا وما يمكن أن يقدمه للفريق: "بول، أولاً وقبل كل شيء، كان الأمر يتعلق بالأداء. الأمر يتعلق بالأداء، هذه هي الخطوة الأولى. بول لاعب موهوب للغاية بمستوى مختلف عما اعتدنا عليه في الدوري الفرنسي. إنه يعود بعد عامين من عدم اللعب - كنا نعلم أن التحدي لإعادته سيكون كبيراً.

"بالطبع، له تأثير أيضًا من حيث الظهور في الدوري، وفي نادي موناكو، والإيرادات التجارية، وكل هذه الأمور. لكن كما نعلم جميعًا، يجب أن يكون اللاعب على أرض الملعب ليؤدي دوره حتى تسير الأمور على ما يرام. في النهاية، بدأنا هذه العملية في الصيف بتوقعات عالية جدًا".

أصيب بوجبا في ربلة الساق في 13 ديسمبر ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين، وقام موناكو باستبعاده من تشكيلة الفريق في دوري أبطال أوروبا قبل خروجه من تلك المسابقة في مرحلة التصفيات ضد منافسه المحلي باريس سان جيرمان.

وأضاف سكورو: "إنه يكلف الكثير ليكون قادرًا على التواجد باستمرار على أرض الملعب. لقد لعب بضع دقائق خلال الموسم أظهر فيها مستواه وقدراته، وما زلنا نضغط من أجل أن يحصل على مزيد من الوقت على أرض الملعب في نهاية الموسم".