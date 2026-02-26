Getty
ترجمه
هل لمهدي بوغبا مستقبل في موناكو؟ شائعات حول رحيله بعد 30 دقيقة من اللعب للنجم السابق لمانشستر يونايتد
لعب بوغبا 30 دقيقة في ثلاث مباريات
وقع بوغبا عقدًا لمدة عامين مع موناكو بعد أن عُرض عليه العودة إلى عالم كرة القدم الاحترافية. كانوا يعلمون أنهم سيحصلون على لاعب يفتقر إلى اللياقة البدنية والحدة في المباريات.
واضطروا إلى الانتظار حتى نوفمبر قبل أن يمنحوا بوغبا فرصة الظهور لأول مرة. لعب أربع دقائق بعد أن دخل بديلاً في ذلك اليوم، ثم ظهر مرتين أخريين كبديل منذ ذلك الحين. في المجموع، لم يلعب سوى 30 دقيقة.
- AFP
لماذا وقعت موناكو مع بوغبا كلاعب حر
صرح ثياغو سكورو، الرئيس التنفيذي لنادي موناكو، لـtalkSPORT عن سبب التعاقد مع بوجبا وما يمكن أن يقدمه للفريق: "بول، أولاً وقبل كل شيء، كان الأمر يتعلق بالأداء. الأمر يتعلق بالأداء، هذه هي الخطوة الأولى. بول لاعب موهوب للغاية بمستوى مختلف عما اعتدنا عليه في الدوري الفرنسي. إنه يعود بعد عامين من عدم اللعب - كنا نعلم أن التحدي لإعادته سيكون كبيراً.
"بالطبع، له تأثير أيضًا من حيث الظهور في الدوري، وفي نادي موناكو، والإيرادات التجارية، وكل هذه الأمور. لكن كما نعلم جميعًا، يجب أن يكون اللاعب على أرض الملعب ليؤدي دوره حتى تسير الأمور على ما يرام. في النهاية، بدأنا هذه العملية في الصيف بتوقعات عالية جدًا".
أصيب بوجبا في ربلة الساق في 13 ديسمبر ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين، وقام موناكو باستبعاده من تشكيلة الفريق في دوري أبطال أوروبا قبل خروجه من تلك المسابقة في مرحلة التصفيات ضد منافسه المحلي باريس سان جيرمان.
وأضاف سكورو: "إنه يكلف الكثير ليكون قادرًا على التواجد باستمرار على أرض الملعب. لقد لعب بضع دقائق خلال الموسم أظهر فيها مستواه وقدراته، وما زلنا نضغط من أجل أن يحصل على مزيد من الوقت على أرض الملعب في نهاية الموسم".
هل يمكن أن ينتهي عقد بوغبا مع موناكو؟
لا يزال أمام بوغبا أقل من 18 شهراً لتنتهي مدة العقد الذي وقعه عند انتقاله إلى ملعب لويس الثاني. ومع ذلك، هناك توقعات بأن هذه الشروط قد يتم إنهاؤها، حيث أن موناكو لا ترى عائداً يذكر على استثمارها في الثقة والأموال.
لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، حيث تم منح بوغبا الفرصة لإنهاء موسم 2025-26 بنجاح وإثبات أنه قادر على استعادة المستوى الذي جعله في يوم من الأيام أغلى لاعب في العالم.
وعند سؤاله عن المستقبل، قال سكورو: "بالنظر إلى ما يجري، فإن الأمر سيكون موضع نقاش في الصيف - إذا كان بول لا يزال على استعداد لمواصلة هذا المسار، وكذلك من جانبنا، في الوقت المناسب، فسوف نجري هذه المحادثة.
أود أن أقول اليوم إن كلا الاتجاهين ممكنان حسب موقف بول أو حتى النادي. نحن نركز الآن على منحه الفرصة للعب أكثر على أرض الملعب وإثبات أنه لا يزال قادرًا على اللعب لعدة مواسم أخرى".
- Getty
يبدو أن حلم كأس العالم قد تبدد بالنسبة للفائز في نسخة 2018
كان بوغبا مرشحًا للانضمام إلى منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 في مرحلة ما، حيث قال نجم منتخب فرنسا السابق باكاري ساغنا لموقعGOAL: "إنه لاعب مميز. يمكنه التكيف مع أي نوع من متطلبات المدرب.
"من الناحية البدنية، بالطبع، قد يكون ذلك مشكلة لأنك عندما لا تلعب لفترة طويلة، تتضرر بدنيًا وتصبح أكثر حساسية. لكنه لاعب مميز، وهؤلاء اللاعبون يقدمون أداءً رائعًا.
"لا يحتاج إلى الجري كثيرًا. من الناحية العقلية والتقنية، هو متقدم على المعتاد. لا أحد يعلم. كلما صدرت قائمة، هناك دائمًا مفاجأة. قد يكون هو مفاجأة ديدييه ديشامب".
يبدو أن هذا الحلم قد تلاشى، حيث يحتاج بوجبا إلى التركيز بشكل كامل على شؤون النادي في الوقت الحالي. يمكن لموناكو الاستفادة من عودته، حيث تراجع إلى المركز الثامن في جدول الدوري الفرنسي - بعيدًا عن مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبدون أي ضمانات بأن يضمن أي نوع من أنواع كرة القدم الأوروبية في 2026-27.
إعلان