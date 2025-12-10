Getty Images Sport
"هل لديك النية لإعادته؟".. سيدورف يحاصر فان دايك وسلوت بأسئلة صعبة عن محمد صلاح!
استبعاد محمد صلاح من ليفربول
الأيام القليلة الماضية شهدت أزمة كبيرة للنجم المصري محمد صلاح، مع العملاق الإنجليزي ليفربول، ومديره الفني الهولندي أرني سلوت.
صلاح خرج أمام وسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ للحديث عن وضعه داخل الفريق الأول، في الفترة الحالية.
وأكد صلاح أنه يُعيش وضعًا - لأول مرة - في مسيرته الكروية؛ يتمثّل في الجلوس على "دكة البدلاء"، لثلاث مباريات متتالية.
وأعرب الفرعون المصري عن غضبه بسبب هذا الوضع؛ كاشفًا عن أن إدارة ليفربول وعدته ببعض الأمور عند تجديد عقده مؤخرًا، ولكنها لم تنفذها.
أيضًا.. اعتبر محمد صلاح أن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء"، لنتائج الفريق الأول السيئة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة".
وواصل صلاح حديثه؛ بالإشارة إلى أن علاقة سلوت معه تغيّرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هُناك أي مشاكل بينهما.
وألمح صلاح إلى أن مباراة ليفربول وبرايتون، في الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي، يوم السبت القادم؛ ربما تكون الأخيرة له مع الريدز، قبل الرحيل في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".
وسينضم الفرعون المصري إلى منتخب بلاده، الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، بعد مباراة برايتون مباشرة؛ حيث أنه وعندما تنتهي مهمته الدولية، سيكون باب الانتقالات الشتوية قد فُتِح رسميًا.
سيدورف يحاصر فان دايك
على أرض الملعب في "سان سيرو" لصالح شبكة "أمازون برايم سبورت"، تم طرح أسئلة صعبة من قبل أسطورة هولندا سيدورف على مواطنيه.
قال سيدورف لفان ديك: "لا يمكنك قول ذلك، لكن يمكنني أنا قوله: أعتقد أنه يجب عليه الاعتذار. ليس عما قاله، بل عن قرار الخروج [للحديث علناً]. إنه يخلق بيئة صعبة في الداخل، وكل الأمور الجانبية التي لا تحتاجونها في هذه اللحظة. أقول هذا كمشجع لمو صلاح، إنه محترف رائع ولاعب رائع.. لكن، بصفتك قائداً، هل ستلعب دوراً في محاولة إحلال السلام مرة أخرى؟ لأن هذا جزء حساس جداً من الموسم".
أجاب فان ديك: "إنه كذلك. أنت تعرف الواقع أيضاً، وهو أن مو سيذهب إلى أفريقيا في عطلة نهاية الأسبوع، أنا أعرف مو منذ وقت طويل جداً، نحن أصدقاء جيدون. لقد مررنا بلحظات صعود وهبوط. لقد كان جزءاً كبيراً من النجاح الذي حققته في نادي كرة القدم، وأنا كنت جزءاً كبيراً من نجاحه. نحن جميعاً جزء من نادي ليفربول لكرة القدم".
وأضاف: "نحن نتحدث. تلك الأنواع من الأشياء ستبقى في الداخل (الغرف المغلقة)، كما ينبغي لها أن تكون، نحن، كلاعبين، يجب أن نتماسك ونكون ضد الضجيج الخارجي. أنا أشجع اللاعبين على القيام بذلك".
سؤال واضح إلى سلوت
ثم حول سيدورف انتباهه إلى سلوت، الذي قاد ليفربول لتحقيق فوز مهم في إيطاليا رغم غياب صلاح.
قال سلوت أولاً: "يجب أن يكون الأمر كله حول ما فعلناه في ملعب مثل هذا ضد الإنتر، أفهم أن جميع الأسئلة ستكون حول مو، لكن هؤلاء اللاعبين يستحقون الآن أن نتحدث عنهم".
لكن سيدورف تدخل قائلاً: "حسناً، أنا لا أتفق تماماً مع ذلك، نحن نكن احتراماً كبيراً لك يا مو صلاح، ولا نريد أن نكون جدليين. الأمر يتعلق بالفهم أيضاً، لأن هناك الكثير من الافتراضات التي نضعها. هل لديك النية لإعادته؟ أود أن أرى ذلك يحدث لأن الجميع يرتكبون أخطاء في الحياة. الأشياء تحدث، وأنت لديك دائماً روح. ما هو (موقفك)؟".
أجاب سلوت: "نعم، ولكن، أنت تقول إن الجميع يرتكبون أخطاء في الحياة؟ هل يعتقد اللاعب أنه ارتكب خطأ؟".
رد سيدورف: لكن كيف ستعرف ذلك إذا لم تتحدث معه؟ هل ستتحدث معه؟.
قال سلوت: لم أقل إنني لن أتحدث معه. السؤال التالي هو: هل يجب أن تأتي المبادرة مني أم منه؟
مشوار نادي ليفربول في الموسم الحالي 2025-2026
فريق ليفربول الأول لكرة القدم يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ سواء على المستوى المحلي أو حتى أوروبيًا.
على المستوى المحلي.. ودع ليفربول بطولة كأس الرابطة الإنجليزية؛ إلى جانب خسارته لقب درع المشجعين، مطلع الموسم الحالي.
وبمسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"؛ يحتل الريدز "المركز التاسع" برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، وبفارق 10 نقاط عن نادي آرسنال "المتصدر".
أما في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ فيحتل ليفربول "المركز الثامن" برصيد 12 نقطة، بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري.
المثير في الأمر أن هذا التراجع الكبير لليفربول في الموسم الحالي، تحت قيادة المدير الفني الهولندي أرني سلوت؛ يأتي على الرغم من أن هذا المدرب قاد الريدز إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، العام الرياضي الماضي 2024-2025.
