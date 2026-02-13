Getty Images Sport
ترجمه
هل انتهى ذعر كيليان مبابي؟ نجم ريال مدريد يعود إلى التدريبات رغم مخاوف من إصابة في الركبة، بينما يستهدف هداف الدوري الإسباني مباراة ريال سوسيداد
مبابي يتغلب على الإحباط الناجم عن الالتزام بالصالة الرياضية
كان الفائز بكأس العالم غائبًا عن التدريبات خلال اليومين الماضيين، مما أثار مخاوف من أن مشكلة متكررة في الركبة ستبعده عن الملاعب خلال فترة حاسمة من الموسم. ومع ذلك، فإن عودته إلى التدريبات التكتيكية الجماعية تشير إلى أن الألم في ركبته اليسرى قد خفّ بما يكفي لكي يتم تضمينه في خطط ألفارو أربيلوا لعطلة نهاية الأسبوع.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان مسؤولو ريال مدريد في حالة توتر بعد أن اضطر مبابي إلى البقاء في صالة الألعاب الرياضية يومي الأربعاء والخميس. ونظراً لاعتماده على سرعته الفائقة، فإن أي التهاب في المفصل يعالج بحذر شديد من قبل الطاقم الطبي. على الرغم من عدم وجود تقرير طبي رسمي يوضح تفاصيل الإصابة، فإن مشهد المهاجم وهو يتدرب مع أخصائيي العلاج الطبيعي يشير إلى أنه كان بعيداً عن الجاهزية للمباريات قبل 48 ساعة فقط.
عودة مبابي إلى الملعب يوم الجمعة تعتبر اختبارًا نهائيًا للياقته البدنية. في حين أن أولوية النادي تظل الحفاظ على صحته استعدادًا لمباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد بنفيكا، فإن رغبة مبابي في قيادة الهجوم في المسابقة المحلية دفعته على ما يبدو إلى العودة للمنافسة في مباراة السبت على أرضه.
- Getty Images Sport
أربيلوا ينجح في تحقيق التوازن
في حين أن عودة مبابي تبعث على ارتياح كبير، لا يزال المدير الفني ألفارو أربيلوا يواجه أزمة كبيرة في تشكيلة الفريق. يحتل الميرينجيس حالياً المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، ولا يمكنهم تحمل أي تعثر. ويزداد التحدي صعوبة بسبب حقيقة أن جود بيلينجهام ورودريغو وإيدر ميليتاو لا يزالون يخضعون لبرامج إعادة التأهيل الخاصة بهم وسيغيبون عن مباراة لا ريال.
لكن هناك أخبار سارة أخرى في ملعب التدريب، حيث عاد المدافع راؤول أسينسيو إلى العمل بعد إصابته بالإنفلونزا. على الرغم من أن أسينسيو كان يلعب مؤخرًا وهو يعاني من شق بسيط في عظم الساق، إلا أن أربيلوا قد يختار تغيير خط دفاعه الآن بعد عودة أنطونيو روديجر إلى التشكيلة، خاصة وأن أسينسيو لن يتمكن من المشاركة في رحلة منتصف الأسبوع إلى لشبونة بسبب إيقافه عن المشاركة في البطولات الأوروبية.
نجوم الأكاديمية يتقدمون لملء الفراغ
نظرًا لثقل عبء الإصابات على الفريق الأول، لجأ أربيلوا مرة أخرى إلى الأكاديمية لتعزيز أعداد لاعبيه. تم دمج الشابين سيسترو وسيزار بالاسيوس في حصة التدريب عالية الكثافة يوم الجمعة، مما وفر العمق المطلوب للفريق الأول الذي يسعى للحفاظ على سعيه للفوز بلقب الدوري. إن ضم لاعبي الأكاديمية يسلط الضوء على الضغط الذي يتعرض له الفريق الذي شهد اختبارًا لعمقه إلى أقصى حد في الأسابيع الأخيرة.
يواصل الفريق الطبي مراقبة رد فعل مبابي على حجم العمل الذي قام به يوم الجمعة. العودة إلى الملعب هي علامة إيجابية، ولكن مع اقتراب مباراة بنفيكا، يجب على النادي أن يقرر ما إذا كان إشراك لاعبه البارز ضد فريق ريال سوسيداد القوي يستحق المخاطرة باحتمال تعرضه لإصابة طويلة الأمد.
- Getty Images Sport
الأولوية تبقى لدوري أبطال أوروبا
في النهاية، تم تخفيف "إنذار مبابي" إلى حالة "ترقب تحت المراقبة". لا يزال المهاجم المصدر الرئيسي لأهداف ريال مدريد، لكن هوية النادي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنجاح الأوروبي. وقد حث الطاقم الطبي على توخي الحذر الشديد لضمان جاهزيته للمشاركة في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.
إذا أظهر مبابي أي علامات على تراجع قبل انطلاق المباراة، فقد يختار أربيلوا استخدامه من على مقاعد البدلاء أو إراحته تمامًا. ومع ذلك، يبدو أن النجم الفرنسي مستعد الآن لتبديد المخاوف السابقة والعودة إلى الملعب في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد لاستعادة صدارة الدوري الإسباني.
إعلان