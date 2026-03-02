Getty Images Sport
ترجمه
هل "المرعب" ويليام ساليبا مقوم بأقل من قيمته؟ أسطورة أرسنال مارتن كيون يثني على المدافع "الحارس الليلي" لحفاظه على أمان الغانرز في سعيهم للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز
ساليبا يسجل هدفاً في فوز تشيلسي
سجل ساليبا، الذي سيبلغ 25 عامًا في وقت لاحق من هذا الشهر، أول أهدافه هذا الموسم في فوز أرسنال 2-1 على أرضه أمام منافسه اللندني تشيلسي يوم الأحد، ليوسع الفارق إلى خمس نقاط مع مانشستر سيتي في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أنه لعب مباراة أكثر من فريق بيب جوارديولا. نظرًا لكفاءة آرسنال في الكراتالثابتة، وتسجيل زميليه في الدفاع غابرييل ماغالهايس وجوريان تيمبر ثلاثة أهداف لكل منهما في الدوري هذا الموسم، كان من المفاجئ للكثيرين أن ينتظر الفرنسي الطويل القامة حتى مارس ليحرز أول أهدافه.
- TNT Sports
"رولز رويس" ساليبا لا يزال بإمكانه التحسن
سُئل كيون، في حوار حصري مع GOAL، عما إذا كان ساليبا قد أصبح مقصراً في التقدير لأنه لم يكن في عناوين الأخبار لتسجيله أهدافاً مثل زملائه المدافعين.
أجاب كيون: "أي شخص يشاهده كل أسبوع يعرف أن هذا اللاعب مثل سيارة رولز رويس التي تنطلق بهدوء عبر الملعب". "إنه لاعب قوي جدًا ومتسق جدًا، وهما يشكلان ثنائيًا فريدًا من نوعه، فهما صديقان حميمان داخل الملعب وخارجه. أعتقد أن المرحلة التالية بالنسبة له هي عنصر القيادة. يبدو لي أن غابرييل هو القائد، لكن هذه هي الخطوة التالية. لكنه لا يزال شابًا، وهذا شيء سيطوره مع تقدمه في السن، لا شك في ذلك".
قدرة ساليبا على الحركة ميزة كبيرة في كرة القدم الحديثة
كيون، الذي لعب 449 مباراة مع أرسنال على مدار فترتين، وفاز بسبعة ألقاب، لعب إلى جانب بعض أفضل المدافعين خلال مسيرته، لكنه اعترف أنه كان سيحب أن يلعب إلى جانب ساليبا وغابرييل، خاصة بسبب الطريقة التي يتم بها لعب كرة القدم في الوقت الحاضر.
وأضاف: "لن أمانع اللعب مع أي من هذين اللاعبين إذا سمحا لي بذلك! كنت محظوظًا لأنني لعبت مع شركاء جيدين مثل سول كامبل وتوني آدامز لسنوات عديدة وفي العديد من المباريات.
بالنسبة لي، مركز الدفاع مهم جدًا الآن. لطالما كان كذلك، لكنني أعتقد أن الظهيرين، عندما يبنون اللعب، غالبًا ما لا يكونون في الخلف. لذا، هذا هو المطلوب، وهذا ما يجب عليهم مراقبته. إنهم مثل الحراس الليليين الذين يوجهون اللاعبين للعودة للمساعدة والحصول على العدد المناسب في مركز الدفاع. في كثير من الأحيان، يكون ساليبا متحركًا للغاية بحيث يمكنه الذهاب إلى خط الوسط والتعامل مع معظم اللاعبين. إنه لا يزال في طور التطور، ولا يزال بإمكانه أن يتحسن. هذا هو الأمر المخيف".
- TNT Sports
ماذا ينتظر أرسنال بعد ذلك؟
يعود أرسنال إلى الملاعب مساء الأربعاء برحلة إلى برايتون آند هوف ألبيون، بينما يستضيف منافسه على اللقب مانشستر سيتي نوتنغهام فورست في وقت لاحق من نفس اليوم - وهي مناسبة نادرة يلتقي فيها الفريقان الكبيران في نفس الوقت. لم يخسر الغانرز في ملعب أميكس منذ يونيو 2020 خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من "مشروع إعادة الانطلاق" أثناء إغلاق البلاد بسبب فيروس كورونا. لكن كيون حذر من التهديد الذي يشكله فريق سيغالز.
"كانوا في مأزق صغير، أليس كذلك، برايتون. كانوا في سلسلة نتائج سيئة، أليس كذلك؟ لذا، من المثير للاهتمام أن [جيمس] ميلنر ينضم إلى الفريق الآن ليعيد الاستقرار إليه، بصفته لاعبًا مخضرمًا. إنهم يستعيدون مستواهم في الوقت غير المناسب لأرسنال، حقًا. [أنا] لست خائفًا، لكنني أحترم ما حققوه"، أضاف كيون، قبل أن يخلص إلى أن اللعب في نفس وقت مانشستر سيتي سيكون مفيدًا لأرسنال.
"أعتقد أنه في الواقع نوع من الضغط المتساوي. إذا كانوا يلعبون في نفس اليوم قبلك، لم أحب ذلك أبدًا. إذا كان ذلك بعد 24 ساعة كاملة، كما سمعنا في آخر مباراتين، أعتقد أنه يمكنك أن تكون واضحًا في ذهنك بشأن ما تفعله، واستعداداتك. لذا، فإن وضعهم في مباراتين متتاليتين هو... كما تعلم، تحاول وسائل الإعلام إطالة الأمر. أعتقد أن الوضع مثير للاهتمام عندما يلعبون في ملعب آخر قريب".
سيقدم مارتن كيون تحليلاته وتعليقاته لـ TNT Sports في منتصف هذا الأسبوع. ستُعرض جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس مباشرة على TNT Sports و discovery+.
إعلان