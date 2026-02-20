Getty
"هراء!" - أنتوني جوردون يرد على شائعات انتقاله إلى أرسنال وليفربول بعد تألقه مع نيوكاسل
مشجع ليفربول منذ الصغر يفوت فرصة الانتقال إلى أنفيلد في عام 2024
ليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها جوردون نفسه في قلب التكهنات. فقد تمت مناقشة عودته إلى جذوره في ميرسيسايد بعد 18 شهراً فقط من إتمام انتقاله إلى سانت جيمس بارك في يناير 2023 مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار).
نشأ جوردون، خريج أكاديمية إيفرتون، كأحد مشجعي ليفربول ولم يخفِ أبدًا رغبته في ارتداء القميص الأحمر الشهير، بعد أن تم تسريحه من النادي العملاق الذي يتخذ من أنفيلد مقراً له في سن 11 عامًا.
وقد اعترف سابقًا أن فشل انتقاله إلى ميرسيسايد في عام 2024 - وهو الصيف الذي شارك فيه في أول بطولة كبرى له كلاعب دولي - أربكه وجعله يبحث عن استراحة من ضغوط كرة القدم الاحترافية.
قال جوردون لصحيفة ديلي ميل: "كان الأمر صعبًا بالنسبة لي لأنني، أولاً، كنت أشارك في بطولة أمم أوروبا، والتي كانت مروعة بالنسبة لي من الناحية النفسية. كنت هناك لكنني لم أكن ألعب. ثم كان هناك موضوع الانتقال. مع قواعد الربح والاستدامة (PSR)، اعتقدت أنني سأغادر في مرحلة ما من فترة الانتقالات. لكن ذلك لم يحدث. كان عليّ أن أستوعب فكرة [الانضمام إلى ليفربول] في البداية، ثم كان من الصعب عليّ أن أستوعبها مرة أخرى [عندما لم يحدث ذلك]. أنا بشر. الأمر صعب حقًا".
مهاجم نيوكاسل جوردون يرد على شائعات الانتقال
جوردون يجذب الأنظار مرة أخرى، حيث يُقال إن أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبح جزءًا من قائمة المتقدمين المتزايدة باستمرار. سيكونون قد تأثروا بأربعة أهداف سجلها الجناح السريع ضد قاراباغ.
لكن اللاعب الذي يأمل في الانضمام إلى منتخب إنجلترا مرة أخرى هذا الصيف للمشاركة في كأس العالم 2026، يتجاهل أي تقارير عن صفقة انتقال ضخمة قيد الإعداد.
وعندما سُئل عن مستقبله، قال: "لا شيء جديد. لم أسمع أي شيء، ربما يريدون إخباري قبل إخباركم (وسائل الإعلام). لقد مررت بما يكفي من أمور الانتقالات لأعرف أن كل هذا هراء.
أنا أركز على نفسي وعلى الفريق، وأركز على الحاضر. إذا نظرت بعيدًا إلى المستقبل، ستبدأ في تقديم أداء أقل من المستوى المطلوب. وصدقوني، لقد فعلت ذلك (من قبل) ولن أفعله الآن".
كان على جوردون أن يسجل هدفين في مباراة قاراباغ
جوردون يركز بشكل كامل على أدائه مع نيوكاسل، حيث يواجه منافسة شرسة على المراكز في فريق إدي هاو. بعد أداء مذهل ضد قاراباغ، وصل إلى 10 أهداف في الموسم في المسابقات الأوروبية، و14 هدفًا في المجموع.
يعتقد أنه كان بإمكانه مغادرة أذربيجان بثلاث كرات، بعد أن أهدر فرصتين، ولا يعتذر عن أخذه ركلتي جزاء ضد قاراباغ - بعد أن تجادل لفترة وجيزة مع كيران تريبير عندما رفض التخلي عن ركلة الجزاء الثانية، بعد أن كان قد أكمل بالفعل ثلاثية أهدافه.
وأضاف جوردون عن إنجازاته التهديفية: "كان يجب أن أسجل المزيد - كان يجب أن أسجل ستة أهداف. أهدرت فرصتين كان يجب أن أسجلهما. لا أريد أن أصفهما بالفرص السهلة، لكنهما كانتا فرصتين كان يجب أن أسجلهما. أنا دائمًا أبحث عن المزيد. سجلت أربعة أهداف، لكنني من هذا النوع من الأشخاص، لست سعيدًا تمامًا بما حققته، كان يجب أن أسجل ستة أهداف، ربما في المرة القادمة".
مباريات نيوكاسل 2025-26: السعي للفوز بالبطولات واللقاءات المنتظمة مع مانشستر سيتي
نيوكاسل يكاد يضمن مكانه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، قبل موعد العودة مع قاراباغ في تاينسايد الأسبوع المقبل، كما أنه وصل إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيواجه مانشستر سيتي.
كما أن الفريق يطمح إلى احتلال مركز ضمن المراكز السبعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما سيؤكد تأهله إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وسيعود فريق الماغبايز إلى الساحة المحلية عندما يزور ملعب إتيهاد يوم السبت، حيث سيواجه مرة أخرى مانشستر سيتي المتصدر.
