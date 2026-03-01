"هذه ليست ركلة جزاء!" - أوليفر غلاسنر يقترح أن الحكم منح مانشستر يونايتد "مكافأة أولد ترافورد" بقراره الحرج بركلة جزاء ضد كريستال بالاس

جاءت نقطة التحول في المباراة في الشوط الثاني، مما أثار جدلاً كبيراً وأثار غضب مدرب الفريق الضيف. بدا أوليفر غلاسنر محبطاً بشكل واضح من سلسلة الأحداث التي أدت إلى طرد ماكسنس لاكروا مباشرةً بسبب ارتكابه خطأً كآخر مدافع على ماتيوس كونها، والركلة الجزائية التي تلت ذلك والتي سمحت في النهاية للمضيفين بالعودة إلى المباراة التي كانت متكافئة للغاية.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، لم يتردد مدرب بالاس في تقييمه الصريح لمعايير التحكيم. وقال غلاسنر: "البطاقة الحمراء غيرت المباراة تمامًا. أعتقد أنها قرار صعب للغاية. المخالفة بدأت خارج منطقة الجزاء. كونها ذكي جدًا لانتظار دخوله منطقة الجزاء والسقوط".