"هذا يؤثر على لاعبي فريقي!" - ليام روزينيور غاضب من قرار الحكم بضربة يد لاعب ليدز، بعد تعادل تشيلسي على أرضه
هدف التعادل المثير للجدل يثير غضب جماهير ستامفورد بريدج
بدا تشيلسي في طريقه لتحقيق فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل جواو بيدرو وكول بالمر هدفين ليمنحا فريقهما تقدمًا كبيرًا بنتيجة 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج. لعب أصحاب الأرض بثقة ودقة لأكثر من ساعة، لكن الأجواء تحولت إلى سامة خلال خمس دقائق محمومة في الشوط الثاني، وبلغت ذروتها بتسجيل هدف التعادل المثير للجدل من قبل لاعب لييدز يونايتد البديل نوح أوكافور.
غضب لاعبو البلوز خلال الفترة التي سبقت هدف التعادل، حيث أصر اللاعبون والطاقم الفني على أن لاعب ليدز جايدن بوغل لمس الكرة بيده في المرحلة التي سبقت الهدف مباشرة. تسبب الحادث في ارتباك واضح في خط دفاع تشيلسي، حيث توقف العديد من المدافعين انتظارًا لصافرة لم تأتِ أبدًا. سمح هذا التراخي المؤقت للزوار بالاستفادة بشكل قاسٍ، وحصد نقطة لم تضر فقط بطموحات تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، بل تركت مدربهم غاضبًا على خط التماس.
"هذا يؤثر على لاعبي فريقي" - روزينيور يتحدث عن الحادثة
في حديثه للصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، لم يخف روزينيور إحباطه من فريق التحكيم. وادعى أن عدم معاقبة اللاعب على لمس الكرة بيده تسبب في تأثير نفسي متتالي أدى مباشرة إلى تسجيل الهدف. ومع ذلك، انتقد مدرب تشيلسي فريقه بنفس القدر، مشيرًا إلى أن رد فعلهم على ما اعتبروه ظلمًا كان غير احترافي وكلفهم الكثير في النهاية.
"اللاعب لمس الكرة بيده. أثر ذلك على لاعبي فريقي في تلك اللحظة. اعتقدوا أنها لمسة يد، فتشتت انتباههم، ولم نتمكن من إبعاد الكرة، فسجلوا هدفًا"، أوضح روزينيور، الذي بدا منزعجًا بوضوح من تسلسل الأحداث.
"ثم توالت الهجمات لمدة 25 دقيقة. علينا أن نحرص على التعامل مع هذه اللحظات بشكل احترافي".
هيمنة ضائعة في فترة "سخيفة"
كانت النتيجة مؤلمة بشكل خاص للمضيفين بالنظر إلى تفوقهم الساحق طوال معظم المباراة. حتى الدقيقة 66، كان تشيلسي يسيطر تمامًا على المباراة، ويحصر ليدز في أجزاء صغيرة من الملعب بينما يلعب أفضل كرة قدم له هذا الموسم. افتتح جواو بيدرو التسجيل بضربة رقيقة، وعندما سجل كول بالمر من ركلة جزاء، بدا أن المباراة قد حسمت.
ومع ذلك، أدى تدخل أخرق من مويزيس كايسيدو إلى ركلة جزاء لليدز، والتي سجلها لوكاس نميشا ليمنح الضيوف فرصة للعودة. أدى هذا الخطأ إلى انهيار مفاجئ وغير مبرر. وجاء هدف التعادل بعد لحظات، مما يعني أن تشيلسي أهدر نقطتين على الرغم من أن ليدز لم يشكل أي تهديد على المرمى طوال 85 دقيقة من المباراة.
"الشيء السخيف بالنسبة لنا هو أنهم تمكنوا من تسجيل هدفين في غضون خمس دقائق، في حين أننا كنا الفريق الأفضل بفارق كبير خلال الـ 90 دقيقة المتبقية من المباراة"، قال روزينيور بحسرة.
"مويسيس كايسيدو لاعب رائع، إنه الأفضل بالنسبة لي. اتخذنا قرارًا سيئًا. في الواقع، كيف وصلت اللعبة إلى هناك أيضًا. اتخذنا بعض القرارات السيئة فيما يتعلق بالضغط في تلك اللحظة ومنحنا ركلة جزاء، في حين أنني لا أتذكر أن ليدز سددت أي كرة أو حظيت بأي فرصة في المباراة".
إهدار فرصة احتلال المركز الرابع
ومما زاد الطين بلة، أن تشيلسي أهدر فرصة ذهبية للفوز بالمباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع. ففي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أهدر بالمر، الذي عادة ما يكون أفضل مهاجم في الفريق، فرصة سانحة للتسجيل من مسافة مترين بعد تمريرة رائعة من كايسيدو. كانت هذه الفرصة الضائعة سبباً في إحباط الجماهير وتلخيصاً لليلة مليئة بالإحباط.
اعترف روزينيور بأن "هذه نتيجة مريرة". "كان أسلوب لعبنا في الاستحواذ على الكرة والضغط والطاقة هو كل ما أردت رؤيته. وهذا يجعل عدم فوزنا بالمباراة أكثر مرارة".
التعادل هو فرصة ضائعة مهمة. مع خسارة مانشستر يونايتد أيضًا لنقاط في التعادل 1-1 مع وست هام، كان الفوز سيجعل تشيلسي يتخطى الشياطين الحمر إلى المركز الرابع. بدلاً من ذلك، ظلوا في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن منافسيهم، مدركين أنهم أضاعوا فرصة كبيرة بسبب خمس دقائق من الجنون.
