"هذا يؤثر على لاعبي فريقي!" - ليام روزينيور غاضب من قرار الحكم بضربة يد لاعب ليدز، بعد تعادل تشيلسي على أرضه

في حديثه للصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، لم يخف روزينيور إحباطه من فريق التحكيم. وادعى أن عدم معاقبة اللاعب على لمس الكرة بيده تسبب في تأثير نفسي متتالي أدى مباشرة إلى تسجيل الهدف. ومع ذلك، انتقد مدرب تشيلسي فريقه بنفس القدر، مشيرًا إلى أن رد فعلهم على ما اعتبروه ظلمًا كان غير احترافي وكلفهم الكثير في النهاية.

"اللاعب لمس الكرة بيده. أثر ذلك على لاعبي فريقي في تلك اللحظة. اعتقدوا أنها لمسة يد، فتشتت انتباههم، ولم نتمكن من إبعاد الكرة، فسجلوا هدفًا"، أوضح روزينيور، الذي بدا منزعجًا بوضوح من تسلسل الأحداث.

"ثم توالت الهجمات لمدة 25 دقيقة. علينا أن نحرص على التعامل مع هذه اللحظات بشكل احترافي".

هل تبحث عن رهانات كرة قدم أكثر ذكاءً؟ احصل على توقعات الخبراء والتنبؤات المستندة إلى البيانات والأفكار الفائزة مع GOAL Tips على Telegram. انضم إلى مجتمعنا المتنامي الآن!