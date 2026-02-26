Getty Images Sport
ترجمه
"هذا غير أخلاقي!" - أسطورة بايرن ميونيخ يطالب بإصلاحات لوقف "التأثير الفاحش" الذي يمارسه الوكلاء على اللاعبين
رومينيغه ينتقد سلطة الوكلاء
أعرب اللاعب البالغ من العمر 70 عامًا، والذي لا يزال شخصية مؤثرة للغاية في ملعب أليانز أرينا، عن قلقه خلال مقابلة مع الفيفا. يعتقد رومينيغه أن المسار الحالي غير مستدام ويهدد أساس اللعبة ذاته.
وأوضح قائلاً: "نحن بحاجة إلى إصلاحات لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو، بالنظر إلى التطورات التي نشهدها الآن، بما في ذلك التطورات المالية. لقد أصبحنا نعتمد بشكل متزايد على الوكلاء الذين يمارسون تأثيراً غير معقول على اللاعبين. نحن ندفع الآن للوكلاء مبالغ في نفقات الانتقالات أعتبرها غير أخلاقية".
السباق المحموم على المواهب المتميزة
تأتي انتقادات رومينيغه في أعقاب إعلان رئيس بايرن ميونيخ الفخري أولي هونيس الحرب على الوكلاء. ووصف رومينيغه الوضع اليائس الذي تفقد فيه الفرق حسها بالمسؤولية المالية في خضم سوق الانتقالات. وفقًا لأسطورة بايرن ميونيخ، أصبحت الأندية عالقة في دوامة تدميرية لضمان عدم تفويتها لأبرز النجوم المطلوبين في العالم، بغض النظر عن العواقب المالية طويلة الأمد أو الآثار الأخلاقية للصفقات المعنية.
استخدم اللاعب الدولي السابق في ألمانيا الغربية استعارة حية لوصف الوضع الحالي للتعاقدات. وأوضح رومينيغه: "من الواضح أن الأندية مستعدة لفعل أي شيء حتى تحصل في النهاية على اللاعبين المطلوبين أو الذين تعتقد أنها تستطيع معهم لعب كرة قدم جيدة وناجحة". ووصف هذه المنافسة المحمومة بأنها "سباق محموم"، لكنه أصر على أن المسؤولية تقع على عاتق الهيئات الإدارية للتدخل: "لكن يجب أن نجد حلولاً".
مخاوف بشأن الارتفاع الهائل في الرواتب
ليس الوسطاء وحدهم من يثيرون غضب رومينيغه؛ فالرواتب الفلكية التي يتقاضاها اللاعبون أنفسهم هي أيضا تحت مجهره. في ظل الضغوط المختلفة التي تواجه الاقتصاد العالمي، يعتقد رمز بايرن ميونيخ أن كرة القدم تخاطر بفقدان قاعدتها الجماهيرية الأساسية من خلال تطبيع رواتب لا علاقة لها بواقع المشجع العادي. ويخشى أن الفجوة بين النجوم على أرض الملعب والمشجعين في المدرجات تزداد اتساعا مع كل فترة انتقالات تمر.
وحذر اللاعب البالغ من العمر 70 عامًا من أن هذه الرياضة تصل إلى حد لا يمكن فيه تبرير الأرقام المتضمنة للجمهور. واعترف رومينيغه، في معرض حديثه عن اتجاه ارتفاع الأجور بشكل كبير: "نحن ندخل في مجالات أعلى وأعلى لا يفهمها أحد بعد الآن. في مرحلة ما، لن يكون من الممكن تفسير ذلك للناس. علينا أن نكون حذرين بعض الشيء في كرة القدم حتى لا نفرط في تشديد القيود".
ما هو المستقبل بالنسبة لبايرن ميونيخ؟
سيوجه مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم انتباههم يوم السبت المقبل إلى مباراة قوية بين متصدري الترتيب ومباراة دير كلاسيكر الحاسمة بين العملاق البافاري بايرن ميونيخ ومضيفه بوروسيا دورتموند. يدخل حامل اللقب هذه المباراة الحاسمة خارج أرضه وهو يحتل صدارة الترتيب بفارق مريح برصيد 60 نقطة، بينما يلاحقه دورتموند بشراسة من المركز الثاني برصيد 52 نقطة.
