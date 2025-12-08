"هذا عذر تافه نحن نضيّع الليجا بأنفسنا".. فوضى عارمة في غرفة ملابس ريال مدريد مع غياب تام لألونسو!

علاوة على ذلك، يبدو أن انقساماً داخلياً موجود داخل غرفة الملابس منذ فترة. فمنذ بضعة أسابيع، كان الحديث يدور عن لاعبين يؤيدون تشابي ألونسو وآخرين يقفون ضده.

وبحسب ما أورده برنامج "El Chiringuito"، فإن "تشابي ألونسو لم يدخل غرفة الملابس ولو لثانية واحدة. لم يحدث شيء، لم تكن هناك أي محادثة أو أي تواصل من تشابي مع اللاعبين بعد المباراة".

ولاحقاً، روى الصحفي إيدو أجيري ما جرى في غرفة الملابس، مشيرًا إلى أن "الزجاجات والأشرطة اللاصقة، وكل شيء تقريباً، قد تطاير في الهواء. من شدة الغضب. وكان بعض اللاعبين غاضبين جدا من التحكيم".

وأضاف: "عندها عاش الفريق لحظة من التوتر حيث انتقد جزء آخر من غرفة الملابس ذلك الجزء الذي كان يلوم التحكيم. كانوا يقولون إن هذا ليس عذراً، والعبارة الحرفية التي نُقلت هي: 'هذا عذر تافه! نحن من نُضيع الليجا بأنفسنا'".