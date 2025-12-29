Nagoya Grampus v Vissel Kobe - J.LEAGUE J1J.LEAGUE
تامر أبو سيدو

فيديو | "هذا الشبل من ذلك الأسد" .. هدف رائع واحتفال مجنون من نجل دافيد فيا أمام ريال مدريد

يبدو أننا بصدد متابعة مهاجم كبير خلال السنوات القادمة

غادر دافيد في الملاعب بعد مسيرة رائعة، ويبدو أن نجله سيسير على خطاه، إذ أظهر قدراته جيدًا خلال مواجهة ريال مدريد!

  • لوكا فيا يخطف أنظار الجميع

    يخطف لوكا فيا، نجل النجم المعتزل دافيد فيا، أنظار الجميع في إسبانيا بأهدافه ومهاراته الواضحة، رغم أنه مازال في عامه الـ12.

    لوكا فيا يلعب في الفئات السنية لنادي أتلتيكو مدريد، وقد نجح في إثبات إمكانياته الهائلة والجميع بات ينتظر مهاجمًا فذًا في السنوات القادمة.

    • إعلان

  • هدف ضد ريال مدريد

    خاض لوكا فيا نصف نهائي بطولة "LA LIGA FCFUTURES" اليوم الإثنين أمام ريال مدريد، وقد نجح في إحراز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

    وجاء الهدف بانطلاقة جميلة من الجانب الأيسر ثم تسديدة قوية متقنة سكنت المرمى، وقد تعادل ريال مدريد بعدها ليلجأ الفريقان لركلات الترجيحة التي منحت الفوز لأتلتيكو مدريد.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

الدوري الإسباني
ريال سوسييداد crest
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
0