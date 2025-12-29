فيديو | "هذا الشبل من ذلك الأسد" .. هدف رائع واحتفال مجنون من نجل دافيد فيا أمام ريال مدريد

يخطف لوكا فيا، نجل النجم المعتزل دافيد فيا، أنظار الجميع في إسبانيا بأهدافه ومهاراته الواضحة، رغم أنه مازال في عامه الـ12.

لوكا فيا يلعب في الفئات السنية لنادي أتلتيكو مدريد، وقد نجح في إثبات إمكانياته الهائلة والجميع بات ينتظر مهاجمًا فذًا في السنوات القادمة.