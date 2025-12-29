غادر دافيد في الملاعب بعد مسيرة رائعة، ويبدو أن نجله سيسير على خطاه، إذ أظهر قدراته جيدًا خلال مواجهة ريال مدريد!
فيديو | "هذا الشبل من ذلك الأسد" .. هدف رائع واحتفال مجنون من نجل دافيد فيا أمام ريال مدريد
لوكا فيا يخطف أنظار الجميع
يخطف لوكا فيا، نجل النجم المعتزل دافيد فيا، أنظار الجميع في إسبانيا بأهدافه ومهاراته الواضحة، رغم أنه مازال في عامه الـ12.
لوكا فيا يلعب في الفئات السنية لنادي أتلتيكو مدريد، وقد نجح في إثبات إمكانياته الهائلة والجميع بات ينتظر مهاجمًا فذًا في السنوات القادمة.
هدف ضد ريال مدريد
خاض لوكا فيا نصف نهائي بطولة "LA LIGA FCFUTURES" اليوم الإثنين أمام ريال مدريد، وقد نجح في إحراز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
وجاء الهدف بانطلاقة جميلة من الجانب الأيسر ثم تسديدة قوية متقنة سكنت المرمى، وقد تعادل ريال مدريد بعدها ليلجأ الفريقان لركلات الترجيحة التي منحت الفوز لأتلتيكو مدريد.
