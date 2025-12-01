حصد المنتخب السوري نقاط مواجهته الكاملة مع نظيره التونسي في افتتاح مباريات كأس العرب فيفا 2025، وذلك بعدما هزمه بهدف دون رد سجله نجمه عمر خربين.
العقدة والبشرى لتونس .. عمر خربين يستعيد ذكريات رونالدينيو وشاهر الشاكر أول "نجوم" كأس العرب 2025
سوريا تؤصل العقدة وتمنح تونس البشرى!
أكد المنتخب السوري كونه عقدة نظيره التونسي، خاصة في البطولات العربية، بعدما كرر انتصاره عليه للمرة الثانية على التوالي في كأس العرب.
السوريون كانوا قد هزموا نسور قرطاج بهدفين دون رد في دور المجموعات من النسخة الأخيرة لكأس العرب، التي أقيمت في قطر عام 2021 قبل عام تقريبًا من انطلاق مونديال 2022، وقد هزموهم اليوم من جديد في دور المجموعات من نسخة 2025 بهدف نظيف.
وجاءت المباراة مثيرة وممتعة بين الطرفين وقد تبادلا الفرص والهجمات الضائعة وسط تألق حارسي المرمى خاصة السوري شاهر الشاكر الذي وقف حائلًا أمام جميع محولات التوانسة للعودة في المباراة.
نسور قاصيون عادلوا بتلك النتيجة التونسيون تاريخيًا، حيث بات كل منتخب قد فاز على الآخر 5 مرات فيما حسم التعادل المباراتين الأخيرتين من المواجهات المباشرة بينهما.
المثير في الأمر أن خسارة تونس أمام سوريا في دور المجموعات قد يحمل البُشرى للمنتخب الشمال إفريقي، حيث كان قد وصل نهائي النسخة الماضية الذي خسره أمام الجزائر بعدما تلقى الهزيمة أمام سوريا في الدور الأول كذلك!
المنتخبان السوري والتونسي وقعا في المجموعة الأولى بجانب قطر وفلسطين، وسيلتقي المنتخبين الأخيرين في افتتاح كأس العرب الرسمي مساء اليوم.
هدف ساحر من خربين
فوز سوريا على تونس جاء بهدف مذهل من عمر خربين، حيث أطلق تسديدة مباشرة متقنة جدًا من ركلة ثابتة احتسبت للمنتخب السوري على حدود منطقة جزاء التوانسة عند الدقيقة الـ48 من المباراة، أي بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني.
خربين أعاد بهذا الهدف الذكريات السعيدة لعشاق المنتخب السوري والأهم نادي الهلال السعودي، حيث سبق أن صال وجال في الملاعب السعودية والآسيوية بالقميص الأزرق، وقد توج بجائزة الأفضل في آسيا عام 2017.
خربين قاد هجوم المنتخب السوري بامتياز اليوم، تحرك في المساحات وانسجم جيدًا مع زميله محمد الحلاق، وقد منح الفريق الخبرة والقيادة المطلوبة من جانبه، والأهم استخدامه لمهاراته إيجابيًا لصالح المنتخب.
أرقام خربين لم تكن جيدة خلال اللقاء، إذ لم يُسدد سوى كرة الهدف ولم ينجح في أي مرور بالمراوغة من خصمه، وقد وصلت دقة تمريراته إلى 73% فقط، وفاز بـ3 مواجهات فردية من أصل 9، لكن هذا لا يمنع تقديمه لمباراة ممتازة فنيًا في حدود إمكانيات المنتخب وظروف اللقاء.
مهارة رونالدينيو حاضرة في قطر
تداول مغردون عبر منصة إكس مقطع فيديو يُظهر خربين وهو يؤدي مهارة ترويض الكرة بالرأس، والتي أعادت للذكريات النجم البرازيلي رونالدينيو، حيث اعتاد القيام بتلك المهارة في سنوات مجده مع برشلونة.
ربما لا نحتاج للكثير من الحديث، لنترك الفيديو يتحدث ..
شاهر الشاكر .. أول الأسماء
شاهر الشاكر .. بات أول الأسماء التي تخطف الأنظار والإعجاب في كأس العرب فيفا 2025، حيث لعب مباراة عظيمة تصدى خلالها لعديد الهجمات التونسية مما ساعد فريقه، منتخب سوريا، على الخروج بالفوز والنقاط الكاملة.
صاحب الـ32 عامًا تصدى لأربع فرص محققة للمنتخب التونسي، وقد أظهر بسالة هائلة داخل منطقة جزائه، ولذا لم يكن مستغربًا أن ينال التقييم الأعلى من الجميع من موقف سوفا سكور بـ8.2 درجة.
حارس مرمى النادي الأهلي السوري يُنتظر أن يحرس مرمى نسور قاصيون خلال المواجهات القادمة، وقد يكون ورقتهم الرابحة بجانب خربين في حسابات التأهل للدور القادم.