هدف فينيسيوس جونيور يتسبب في تأخير المباراة لمدة 10 دقائق، حيث اتهم نجم ريال مدريد لاعب بنفيكا بالعنصرية في مباراة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا
الفوضى في لشبونة
بعد أن سجل هدفًا رائعًا متجاوزًا حارس المرمى، غضب لاعبو بنفيكا ومشجعوه من احتفالات فينيسيوس المطولة عند علم الركنية. واجهه نيكولاس أوتامندي لاعب الفريق المضيف، بينما انخرط زملاؤه في مشاجرات منفصلة وهم يحاولون حمايته. وفي النهاية، حصل الجناح على بطاقة صفراء بسبب "الاحتفال المفرط".
وعندما بدا أن الموقف قد هدأ مع استعداد الفريقين لاستئناف المباراة، ركض فينيسيوس إلى الحكم ليبلغه عن شيء قاله له بريستياني أثناء تبادل الكلمات، فقرر الحكم إيقاف المباراة تمامًا تطبيقًا لبروتوكول العنصرية. في غضون ذلك، جلس فينيسيوس على مقاعد البدلاء لريال مدريد رافضًا مواصلة اللعب.
مشاهد قبيحة تستمر
كما غضب كيليان مبابي من أي شيء قيل. في النهاية، أشار الحكم بذراعيه المتقاطعتين للإشارة إلى بروتوكول الحوادث العنصرية، الذي أدخلته الفيفا في مايو 2024. يتضمن البروتوكول ثلاث خطوات للتعامل مع مثل هذه القضايا، أولها إيقاف المباراة. استؤنفت المباراة في النهاية، ولكن بعد تأخير دام 10 دقائق. حصل أحد أعضاء الجهاز الفني لبنفيكا على بطاقة حمراء وسط مشاجرات مختلفة في جميع أنحاء الملعب، كما تورط مدرب أغياس جوزيه مورينيو في المشاجرة عندما حاول التحدث إلى فينيسيوس.
غير واضح ما قيل
أظهرت الإعادة التلفزيونية أن فينيسيوس رد على شيء قاله بريستياني بينما كان يضع قميصه على فمه، وركض على الفور إلى الحكم لإبلاغه بالحادث، مما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة. جلس اللاعب البرازيلي الدولي في مقاعد البدلاء لعدة دقائق أثناء توقف المباراة، وشوهد المدرب ألفارو أربيلوا وهو يتحدث مع الجناح. في وقت لاحق من المباراة، أصيب فينيسيوس في ذراعه بجسم ألقي عليه من بين الجماهير. ليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها اللاعب في حوادث مع الجماهير، حيث دخل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في عدد من المشاجرات مع المشجعين في إسبانيا، وكان في السابق هدفًا لإساءات عنصرية في مناسبات عديدة.
دافع مدافع ريال مدريد ترينت ألكسندر-أرنولد عن زميله بعد الاشتباك، قائلاً: "هذا أمر مثير للاشمئزاز. ما حدث الليلة هو عار على كرة القدم. لقد أفسد الليلة على الفريق". وردد المدرب أربيلوا كلمات الظهير، مضيفاً: "عليك أن تسأل لاعبي بنفيكا، هذا ليس سؤالاً لي. أعتقد أن الجميع يمكنهم رؤية ما حدث. ما قاله فيني ليس مهمًا. ماذا يمكنني أن أقول؟ بالطبع علينا محاربة هذا النوع من السلوك. إذا لم نحترم بعضنا البعض، فهذا مشكلة".
مورينيو يرى اللون الأحمر بينما ريال يستغل الفرصة
تم طرد مورينيو لاحقًا بعد حصوله على بطاقتين صفراوين متتاليتين بسبب اعتراضه على خط التماس. في غضون ذلك، توقفت المباراة بشكل متكرر بسبب قيام جماهير الفريق المضيف بإلقاء أشياء على لاعبي ريال مدريد. وكان المدرب السابق لريال مدريد قد تحدث إلى فينيسيوس أثناء الحادث، لكنه لم يستطع الحفاظ على هدوئه طوال المباراة. وسيغيب الآن عن مباراة الإياب في مدريد، حيث سيتعين على فريقه تعويض فارق هدف واحد بدونه.
