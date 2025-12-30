أصاب أسامة طنان، نجم منتخب المغرب، الجميع بالصدمة والذهول بهدفه الرائع أمام الأردن في نهائي كأس العرب فيفا 2025، والذي سجله من مسافة بعيدة جدًا مستغلًا تقدم حارس النشامى، يزيد أبو ليلى، الطبيعي عن مرماه، لكن ذلك الذهول قد يزداد اليوم بهدف آخر من مسافة بعيدة للنجم المغربي يُثبت أن ما حدث في نهائي كأس العرب لم يكن صدفة!
فيديو | رائعته ضد الأردن لم تكن صدفة .. هدف جديد من مسافة بعيدة لنجم المغرب في الدوري القطري
هدف نهائي كأس العرب
سجل أسامة طنان، نجم وسط منتخب المغرب الرديف، هدفًا مذهلًا من قبل خط منتصف الملعب في مرمى الأردن خلال مواجهة المنتخبين في نهائي كأس العرب فيفا 2025 التي أقيمت في قطر هذا الشهر.
واستغل النجم المغربي تقدم يزيد أبو ليلى الطبيعي عن مرماه ليُطلق صاروخ أرض جو اخترق سماء الملعب واحتضن شباك مرمى النشامى ليُصيب جميع الحاضرين في ملعب لوسيل والمتابعين عبر الشاشات بالصدمة والذهول.
وقد بدأ التساؤل بعد الهدف مباشرة عما إن كان مقصودًا من طنان أم مجرد صدفة! لكن الرد جاء أمس من اللاعب نفسه.
طنان يحسم الجدل عمليًا
أسامة طنان حسم الجدل حول هدفه المذهل في مرمى الأردن، وإن كان مقصودًا أم مجرد صدفة، وذلك بتسجيله لهدف جديد من مسافة بعيدة خلال مباراة فريقه أم صلال في مرمى الأهلي بالدوري القطري.
أم صلال هزم الأهلي في ختام الجولة الـ11 من دوري نجوم قطر بثلاثة أهداف دون رد، وقد افتتح طنان النتيجة بتسديدة رائعة من كرة ثابتة، لكن المدهش أن الكرة كانت تبعد نحو 50 مترًا عن المرمى!
محاولات سابقة
المثير للدهشة أكثر مما سبق أن أسامة طنان اعتاد إطلاق مثل تلك التسديدات "العابرة للقارات" خلال مباريات دوري نجوم قطر مع فريقه أم صلال.
فقد سبق أن سجل هدفًا مذهلًا في مرمى الريان في نوفمبر الماضي، وقد رد له القائم تسديدة رائعة خلال مواجهة السد في الجولة الأولى من دوري نجوم قطر موسم 2023-2024.
اللاعب القادر على اللعب في خانات، صانع الألعاب والوسط المهاجم والجناحين الأيمن والأيسر، حاول كذلك التسجيل من بعيد خلال مواجهة الريان في 2024 لكن الكرة انحرفت بالقليل عن المرمى.
مسيرة طنان
بدأ صاحب الـ31 عامًا مسيرته الكروية في هولندا، حيث لعب للفئات السنية لعدة أندية قبل أن يلتحق بالفريق الأول لنادي هيرنيفين عام 2012.
لعب طنان لعدة أندية في أوروبا أبرزها سانت إتيان ولاس بالماس وفيتيس قبل أن يُغادر القارة العجوز وينضم إلى أم صلال القطري عام 2023.
ولعب اللاعب المغربي 60 مباراة مع أم صلال شهدت إحرازه لـ21 هدفًا وصناعة 26.