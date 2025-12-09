عين على الحكم | عدو فان دايك فعلها من جديد وإيكيتيكي جعل فرحة ليفربول تتحول لـ"كذبة" أمام إنتر!

لحظات من السعادة الكاذبة، عاشتها جماهير ليفربول مساء اليوم، الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريق أمام إنتر، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

كرة رأسية من إبراهيما كوناتي مدافع الريدز تسكن شباك الحارس يان سومير، وسط سعادة بالغة لفريق تنفس الصعداء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها حامل لقب البريميرليج.

ولكن فجأة، تأتي اللحظة التي كان يخشاها الجميع فيليكس تسفاير يشير إلى الاحتكام لتقنية الفيديو، من أجل تعكير فرحة جماهير ليفربول على ملعب الفريق الإيطالي.